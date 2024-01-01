Інше програмне забезпечення для кадрів - Найпопулярніші застосунки - Американське Самоа

Culture15

culture15.com

Culture15 — це аналітична платформа HR, яка використовує поведінку працівників для діагностики поточної культури організації. Ми змушуємо команди лідерів «визначати» свою культуру, незалежно від того, чи хочуть вони бути гнучкими, інноваційними чи наголошувати на різноманітності та включеності, наша...