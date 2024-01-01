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Інше програмне забезпечення для кадрів - Найпопулярніші застосунки - Аргентина

Інші додатки програмного забезпечення HR використовуються для керування даними, які не входять до традиційних категорій програмного забезпечення HR. Продукти, перелічені в цій категорії, є продуктами програмного забезпечення HR.

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Headway

Headway

apps.get-headway.com

Headway for Business – це корпоративна програма №1, яка завантажується, яка забезпечує коротке корпоративне навчання. Численні дослідження показали, що діапазон концентрації уваги людини стає коротшим. Таким чином, нові виклики в корпоративному навчанні: співробітники розвиваються повільно; у них є ...

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound (раніше AngelList Talent) AngelList — це американський веб-сайт для стартапів, інвесторів-ангелів і шукачів роботи, які хочуть працювати в стартапах. Створена в 2010 році платформа має місію демократизувати процес інвестування та допомогти стартапам у вирішенні проблем із залученням кошті...

Truvelop

Truvelop

truvelop.com

Truvelop пропонує сучасний, цілісний підхід до безперервного управління продуктивністю та розвитку, який зосереджується на зворотному зв’язку в реальному часі та інструктажі як перевіреному способі утримання сучасної робочої сили. як? 1. Виправте процес перевірки відсутніх або несправних співробітни...

Lemna

Lemna

lemna.io

Лемна. Формування майбутнього благополуччя на робочому місці. Розширте можливості вашої команди за допомогою передової поведінкової наукової технології. Наш науково обґрунтований інструмент штучного інтелекту вимірює добробут вашої компанії, пропонуючи співробітникам негайні персоналізовані підказки...

Upduo

Upduo

upduo.com

Upduo — це інноваційне навчальне рішення, розроблене для розширення можливостей бездротових роздрібних співробітників. Наша платформа поєднує штучний інтелект, інтерактивне невелике навчання та коучинг у режимі реального часу, щоб забезпечити швидке отримання та збереження основних навичок. Upduo за...

Truework

Truework

truework.com

Truework – це сучасна платформа для працевлаштування та перевірки доходів. Truework допомагає перспективним командам відділу кадрів автоматизувати завдання реагування на запити кредиторів, орендодавців та інших осіб, які потребують перевірки доходів і працевлаштування. Процес Truework є більш безпеч...

Vollna

Vollna

vollna.com

Vollna — це платформа, яка автоматизує пошук проектів для фрілансерів, команд фрілансерів і агентств і економить години безглуздого прокручування нерелевантних оголошень про роботу. Отримуйте високооплачувані проекти UpWork, які відповідають вашим навичкам і вподобанням, прямо на вашу поштову скринь...

Shiken

Shiken

shiken.ai

Shiken.ai — це платформа мікронавчання, яка використовує штучний інтелект для швидшого й ефективнішого навчання. Платформа пропонує різноманітний цікавий освітній контент, який включає живі вікторини, курси та картки. Він також містить інструменти для уважності, створення нотаток і встановлення зав...

Culture15

Culture15

culture15.com

Culture15 — це аналітична платформа HR, яка використовує поведінку працівників для діагностики поточної культури організації. Ми змушуємо команди лідерів «визначати» свою культуру, незалежно від того, чи хочуть вони бути гнучкими, інноваційними чи наголошувати на різноманітності та включеності, наша...

PontaHR

PontaHR

pontahr.com

Сучасний HR-інструмент, який сподобається вашій команді. PontaHR – це АТС, створена для малого та середнього бізнесу.

tidyhire

tidyhire

tidyhire.app

tidyhire — це надійна платформа зовнішнього найму, яка полегшує наймання для компаній будь-якого розміру. Ви можете легко керувати всіма аспектами рекрутингу за кордоном за допомогою tidytire, від пошуку серед 700 мільйонів професіоналів і 35 мільйонів компаній до створення персоналізованих кампаній...

Kaktus

Kaktus

kaktus.ai

Kaktus AI — це платформа на базі штучного інтелекту, розроблена, щоб допомогти компаніям картографувати, контролювати та підвищувати культуру та добробут на робочому місці в режимі реального часу. Платформа надає статистику та аналітику в режимі реального часу, дозволяючи працівникам контролювати св...

Skillroads

Skillroads

skillroads.com

Trusted AI Resume Maker — це інтелектуальний інструмент, призначений для вдосконалення та спрощення процесів пошуку роботи та подання заяв. Він використовує інноваційні технології для створення персоналізованих резюме, що дозволяє користувачам представити себе як ідеальних кандидатів на роботу. Він...

Snoooz AI

Snoooz AI

snoooz.ai

Snoooz — це платформа керування та автоматизації поза офісом (OOO), яка дозволяє компаніям розробляти й керувати функцією OOO, яка сподобається їхнім клієнтам і співробітникам. Автоматизуючи весь робочий процес OOO за допомогою потужної інтеграції, Snoooz може зменшити затримки підключення, вирішити...

Talstack

Talstack

talstack.com

Talstack — це комплексна платформа, яка дозволяє підприємствам підвищувати кваліфікацію своїх співробітників за допомогою інструментів, контенту, курсів і ідей від найкращих професіоналів і підприємців Африки.

PROSFY

PROSFY

prosfy.com

PROSFY — це найновіша технологія вимірювання заробітної плати. Він надає точні та доступні розрахунки заробітної плати в режимі реального часу для окремих осіб і малих і середніх компаній, спрямовані на усунення існуючих розривів у заробітній платі та підвищення прозорості на ринку праці.

Empida

Empida

empida.com

Ми перетворюємо відгуки співробітників на потужні стратегії для підвищення культури вашого робочого місця. Наші персоналізовані рекомендації та індивідуальні плани дій розроблені, щоб стимулювати значні зміни. Завдяки нашій статистиці в режимі реального часу ви зможете досягти довгострокових покраще...

Axterior

Axterior

axterior.com

Axterior — це платформа SaaS для спільного найму персоналу, яка дозволяє компаніям і командам з підбору персоналу знаходити, керувати та наймати найкращих талантів з меншими витратами часу та зусиль, збільшувати їхні кадрові пули та підвищувати рентабельність інвестицій під час найму.

Tusdatos.co

Tusdatos.co

tusdatos.co

Ми дозволяємо вам одразу дізнатися історію всіх ваших третіх сторін. Зменште ризики та шахрайство під час процесу відбору, найму та адаптації користувачів.

SwiftReply

SwiftReply

swiftreply.net

SwiftReply — це комплексне рішення для всієї вашої команди для підвищення продуктивності, покращення взаємодії з клієнтами, написання та вставлення персоналізованих готових відповідей із динамічними фрагментами, які легко підключати.

Rolljak

Rolljak

rolljak.com

«Rolljak — це творча навчальна платформа з комплексним гейміфікованим навчанням для активізації участі, креативного мислення, командної роботи та інноваційних обговорень за хвилини з невеликими заняттями та обмеженими часом, ідеальними для будь-якого випадку чи розміру аудиторії. Завдяки поєднанню с...

Culture Intelligence

Culture Intelligence

cultureintelligence.io

Платформа Culture Intelligence SaaS дає лідерам можливість оцифровувати, оптимізувати та розширювати свою культуру, щоб впливати на ефективність бізнесу. Ми спрощуємо зміну культури, допомагаючи лідерам зрозуміти свою культуру, аналізувати та визначати її бар’єри та сильні сторони, а також створюват...

Preely

Preely

preely.com

Набирайте користувачів на основі будь-яких критеріїв, щоб створити власну панель користувачів. Швидко й легко отримуйте зворотний зв’язок, щоб знизити витрати та підвищити якість. Без проблем.

Wowledge

Wowledge

wowledge.com

Wowledge — це експертна платформа для ефективних команд, які розробляють сучасні HR-програми. Учасники отримають доступ до найновіших найкращих практик, покрокових посібників, інструментів, шаблонів і інформації, щоб прискорити розробку та впровадження всіх ключових програм і процесів HR. Практики р...

RallyBright

RallyBright

rallybright.com

RallyBright — це платформа для розвитку команд, яка допомагає бізнес-лідерам створювати кращі команди та досягати кращих результатів. Це досягається шляхом поєднання наук про поведінку з перевіреними інструментами розвитку команди, щоб допомогти командам працювати на вищому рівні, зміцнити їх міжосо...

Secchi

Secchi

secchi.io

Secchi надає ясність для спеціалістів з управління персоналом і керівників першої лінії, щоб вони могли приймати рішення щодо продуктивності на основі даних. Включаючи більше, ніж просто дисципліну, Secchi забезпечує видимість продуктивності команди через позитивне визнання, коучинг та інші залученн...

Quaffle

Quaffle

getquaffle.com

Quaffle — це надзвичайно простий HR-інструмент, призначений для спрощення процесів експертної оцінки та зворотного зв’язку в командах. Він пропонує просту, але потужну платформу, яка перетворює зворотній зв’язок у практичну інформацію, сприяючи професійному зростанню та командній співпраці. Завдяки ...

Disclo

Disclo

disclo.com

Технологічне, орієнтоване на людину житло ADA. Стандартизуйте та автоматизуйте рішення щодо розміщення робочого місця. Покращте відповідність ADA та підвищте задоволеність працівників за допомогою Disclo. Disclo — це перше програмне забезпечення для роботодавців, яке збирає, перевіряє та керує інф...

Aragorn

Aragorn

aragorn.ai

Автоматизуйте дані співробітників звідусіль і будь-де. Aragorn дає змогу вашим відділам людських операцій та ІТ-командам оптимізувати інтеграцію даних співробітників із будь-якої точки джерела до будь-якої системи постачальника чи додатка — через API, EDI, Webhook або канали файлів.

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