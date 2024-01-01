Інші постачальники кадрових послуг - Найпопулярніші застосунки - Вірменія

Runa HR

runahr.com

Runa HR — це основна автоматизована платформа розрахунку заробітної плати, яка обслуговує малий і середній бізнес у Мексиці та розміщена в хмарі. З Runa будь-хто, з досвідом нарахування заробітної плати чи без нього, може заплатити своїм працівникам лише за 15 хвилин.