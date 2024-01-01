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Інші постачальники кадрових послуг - Найпопулярніші застосунки - Афганістан
Інші постачальники кадрових послуг
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ReachLink
reachlink.com
ReachLink — це платформа поведінкового здоров’я, яка пропонує інноваційну та всебічну допомогу в галузі психічного здоров’я, розроблену для задоволення індивідуальних потреб, забезпечення доступу до належної підтримки та точного відстеження приходу. Це стало можливим завдяки цифровій платформі Reach...
Sawayo
sawayo.de
Програмне забезпечення Sawayo підтримує компанії у виконанні зобов'язань роботодавця та підприємця. Інструмент дозволяє керувати документами з контролем повернення в режимі реального часу та надійним архівуванням, реєструвати робочий час співробітників згідно з законодавством через додаток Sawayo та...
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health пропонує корпоративну охорону здоров’я на основі фактичних даних, забезпечуючи інтеграцію здоров’я та добробуту для австралійських компаній.
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health — це комплексна служба психічного здоров’я, яка надає роботодавцям та їхнім працівникам зручні, високоякісні та доступні ресурси психічного здоров’я.
Corplife
corplife.at
Ми пропонуємо HR-технічне програмне забезпечення, орієнтоване на тему додаткових пільг. Місія Corplife полягає в тому, щоб сприяти утриманню співробітників і зміцнювати відносини між роботодавцем і працівником. Роботодавець може надавати виплати працівникам для повсякденного життя, а також неоподатк...
Runa HR
runahr.com
Runa HR — це основна автоматизована платформа розрахунку заробітної плати, яка обслуговує малий і середній бізнес у Мексиці та розміщена в хмарі. З Runa будь-хто, з досвідом нарахування заробітної плати чи без нього, може заплатити своїм працівникам лише за 15 хвилин.