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Інше програмне забезпечення для організації подій - Найпопулярніші застосунки - Острів Буве
Найбільш позитивно на задоволеність користувачів у управлінні іншими подіями впливають «Простота використання» та «Якість підтримки», визначені як два основні фактори. Алгоритм використовується для вибору атрибутів у цій категорії, які з найбільшою ймовірністю прогнозують задоволеність користувача.
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Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину пла...
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - найкраще в світі програмне забезпечення для керування запуском. Керуйте контактами, подіями, показами мод, кампаніями електронною поштою, цифровими салонами, онлайн-редакціями.
Paperless Post
paperlesspost.com
Налаштуйте онлайн-запрошення, листівки та привітання, які відображатимуть ваш особистий стиль — для весіль, свят, днів народження та всіх важливих моментів.
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io — це рішення розумного додатка для передачі аудіо на локальних і онлайн-подіях. Ідеально підходить для: - синхронного перекладу - екскурсій з гідом - тихих сцен тощо. Ви можете використовувати будь-який смартфон, планшет або комп’ютер. Додаткове обладнання не потрібне. Працює через WIFI...
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic дозволяє розробникам легко налаштувати потужний і надійний продаж квитків на події саме так, як вони хочуть. Щоб досягти цього, Ticketmatic пропонує перевірену та багатофункціональну систему продажу квитків із повним API, потужними інструментами проектування, надійною архітектурою та над...
Elevent
bookelevent.com
Легко знайдіть і забронюйте найкращі віртуальні та особисті враження для вашої команди чи клієнтів. Вибирайте з віртуальних ігор, групових заходів, щасливої години, дегустації їжі тощо!
Ticketlight
ticketlight.co.uk
Ticketlight — це система самообслуговування квитків на події та місця проведення, створена для організаторів заходів.
Jurnee
jurnee.io
Глобальна платформа для всіх подій вашої команди. Отримуйте доступ до сотень цікавих вражень, бронюйте за лічені хвилини та оптимізуйте свої внутрішні процеси в одному місці. Налаштуйте свою політику, визначте свій бюджет і отримайте доступ до сотень заходів, щоб ваші команди залишалися на зв’язку, ...
Eventors
eventors.com
Ідеальний ринок для зв’язку з організаторами подій і місцями ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Немає значення, що ви продаєте — або якщо ви ніколи раніше не були постачальником. Якщо ви можете надати світові щось цінне, ви можете отримати за це гроші на Eventors. Любите смажити на грилі? Пропонуйте свої послуги люд...
Confetti
withconfetti.com
Місія Confetti полягає в тому, щоб підірвати індустрію планування заходів, оптимізувати процес як для організаторів заходів, так і для продавців, забезпечуючи якісний досвід і чудове обслуговування клієнтів. ✨ Ми хочемо, щоб наш досвід зробив життя незабутнім і дозволив організаціям створювати сильн...
EventLink
eventlink.com
EventLink пропонує все: від креативного дизайну та рішень для розробки до управління подіями та програмами, підтримки подорожей, складування, навчання та розробки інструкцій, інтеграції медіа та управління активами.
boothX
boothx.app
У сучасному швидкоплинному діловому світі ефективне управління подіями має важливе значення для того, щоб компанії створювали вражаючі враження та спілкувалися з потенційними клієнтами. З розвитком технологій організатори заходів все більше покладаються на інноваційні інструменти для оптимізації опе...
PopBookings
popbookings.com
З PopBookings ви можете зберігати все в одному місці, щоб усі були на одній сторінці. Оптимізація бізнес-процесів підбору персоналу допомагає організовувати вас і вашу команду. Кожен може посилатися на ту саму інформацію в обліковому записі. Економте час за допомогою наших потужних інструментів.
EventSpace
eventspace.com
EventSpace.com — це веб-додаток і платформа для оптимізації робочого процесу, яка забезпечує інтеграцію програмного забезпечення, актуальні дані та брендовий досвід соціальних мереж, щоб заощадити ваш час, запобігти помилкам і зменшити витрати, пов’язані з плануванням і проведенням віртуальних подій...
EventPipe
eventpipe.com
EventPipe – це компанія, що займається розробкою хмарного програмного забезпечення, яка пропонує сучасний підхід до управління приміщенням для заходів для організаторів подій, житлових компаній, організаторів зустрічей, а також бюро конференцій і відвідувачів (CVB). EventPipe — це комплексне рішення...
VeeSpaces
veespaces.com
Виставковий набір Виставлятися стало легко! Виставлятися на виставках? Спробуйте VeeSpaces Digital Exhibition Kit. Створюйте значки з власними QR-кодами для обміну інформацією. Отримайте мобільні програми для захоплення потенційних клієнтів та інтеграції. Створюйте презентації продуктів 3D, VR і AR,...
Minimob
minimob.com
Minimob забезпечує успішні стратегії залучення користувачів через наш повний стек інтерфейсу мобільної реклами. Запитайте нас, як!
Inviter
inviter.com
Inviter допомагає відправляти відеозапрошення, відеопривітання друзям, рідним, користувачам, передплатникам, підписникам, співробітникам і клієнтам.
Event Mender
eventmender.com
Ми створюємо ринок для професіоналів із проведення заходів, щоб допомогти їм знайти відповідну платформу та партнера для своїх віртуальних або гібридних заходів. Більше скоро!
CONREGO
conrego.com
CONREGO — це комплексне програмне забезпечення для керування подіями, призначене для оптимізації та вдосконалення всього процесу планування заходів. Завдяки зручному інтерфейсу та потужним функціям CONREGO дозволяє легко створювати та керувати подіями будь-якого масштабу. Від онлайн-реєстрації та пр...
BeatSwitch
beatswitch.com
Модульне програмне забезпечення для управління фестивалями та музичними подіями, яке дозволяє керувати фестивальними операціями, акредитацією, командами та виконавцями.
Ultiplace
ultiplace.com
Ultiplace представляє новаторську віртуальну платформу для проведення виставок, яка дає змогу організаторам подій швидко налаштовувати свої онлайн-події, використовуючи інноваційний та відповідальний підхід. Його інтуїтивно зрозумілий, швидкий і повністю автоматизований, що робить його ідеальним ріш...
Summon
getsummon.com
Summon — це комплексне безквиткове рішення для паркування автомобіля працівником готелю, розроблене для модернізації та спрощення роботи в різноманітних місцях: ресторанах, готелях, подіях, роздрібних магазинах, а також житлових і комерційних місцях. Наша платформа створена для масштабованості, обсл...
Spalba
spalba.com
Spalba — це Marketplace із підтримкою SaaS, який спрощує планування заходів для підприємств. Ми переосмислюємо спосіб планування корпоративних заходів. Проблеми під час проведення заходу від пошуку місця проведення/потрібних постачальників/правильного агентства разом із розумінням рентабельності інв...
SlidesUp
slidesup.com
SlidesUp — це центр планування всіх ваших конференцій. Більше ніяких електронних таблиць і дублювання інструментів. Коли ви плануєте за допомогою SlidesUp, усе оновлюється в єдиному центральному місці.
PouchNATION
pouchnation.com
PouchNATION — це платформа на основі SaaS з технологією NFC, що носиться, і універсальним рішенням для керування гостями, зосереджена на місцях і подіях у прямому ефірі, щоб оцифрувати їхню діяльність і забезпечити безтурботний досвід для своїх гостей, онлайн і/або офлайн, надаючи розширену інформац...
Lets.events
lets.events
Lets.events — це безпроблемний інструмент керування списком гостей і реєстрації для організаторів подій, який підвищує участь громадськості. Ми пропонуємо найбільш інтуїтивно зрозумілий і зручний інструмент керування гостями для заходів будь-якого масштабу. Учасників можна додавати вручну, за допомо...
GuestQueue
guestqueue.com
Повне рішення для керування списком гостей події. Ні, серйозно, ми робимо одну справу, і робимо це краще за всіх!
GruupMeet
gruupmeet.com
Дані та аналітика в реальному часі. Чудовий догляд за несправністю. Комунікаційна платформа подій. Реєстрація на транспорт, екскурсії, заходи, обіди.
Eventgroove
eventgroove.com
Eventgroove — це платформа самообслуговування, яка дозволяє агрегаторам подій і національним і міжнародним некомерційним організаціям організовувати, рекламувати та продавати онлайн квитки на ваші віртуальні, гібридні та особисті події та збори коштів. У поєднанні з нашими можливостями збору коштів ...
Event Always
eventalways.com
Запустіть свій наступний захід або корпоративну зустріч із визнаною компанією з організації заходів EventAlways. Знайдіть майбутні конференції в Мумбаї чи будь-де навколо вас за допомогою списків подій EventAlways.
Chasma Event
chasma.io
Chasma Event — це мобільне програмне забезпечення для керування подіями для співробітників або будь-яких подій у вашій організації. Він автоматизує запрошення, відповіді, деталі та напрямки, а також ресурси для зібрання будь-якого розміру.
Sendomatic
sendomatic.com
Запрошення Sendo Online Invitations допомагають окремим особам і організаціям створювати та керувати подіями онлайн.
Explori
explori.com
Explori має багато унікальних функцій, завдяки яким професіонали з подій можуть швидко й легко аналізувати ефективність своїх заходів. Створюйте статистичні дані, на які ви можете з упевненістю покладатися з року в рік, і помістіть свої результати в контекст, порівнюючи з іншими подіями у вашому пор...
DynamO Pricing
dynamopricing.com
DynamO — це технологічна компанія, яка надає повністю автоматизований інструмент динамічного ціноутворення на основі попиту для закладів та організаторів заходів. Програмне забезпечення DynamO миттєво збільшує дохід від продажу квитків, допомагає розпродати всі квитки або заповнити великі зали та зн...
Blerter
blerter.com
Blerter — це проста та зручна у використанні платформа для проведення подій, яка допомагає вам централізувати ваші комунікації, операції та процеси безпеки, об’єднуючи всю вашу команду в одному місці. Оптимізуйте свою доставку, будьте готові до того, що може піти не так, і збільште залучення команди...
Billetto UK
billetto.co.uk
Billetto — це безкоштовне програмне забезпечення для продажу квитків, яке керує подіями та просуває їх, продає квитки в Інтернеті та відстежує ефективність події.
Concierge
conciergeteam.co
Команда Concierge Team допомагає менеджерам подій надсилати заплановані та двосторонні текстові повідомлення (SMS) гостям події.
Guestboard
guestboard.co
Guestboard — це безкоштовний універсальний інструмент для планування подій і спілкування, за допомогою якого можна організовувати події для груп від 10 до 1000+ із чітким списком гостей. Будучи модульною платформою, Гостьова дошка дозволяє вам вибирати ті інструменти, які потрібні вашій груповій под...
SponsorPitch
sponsorpitch.com
SponsorPitch уможливлює партнерство, спрощуючи процес спонсорських продажів. Ви можете використовувати наші дані для пошуку, виявлення та проведення належної перевірки брендів. У вас також є де продемонструвати свою презентацію. П’ять ключових переваг SponsorPitch: 1. Надання вам даних про угоди лиш...
Feathr
feathr.co
Feahr — це некомерційна маркетингова платформа, спеціально створена, щоб допомогти організаціям розблокувати більший вплив і збільшити дохід. Завдяки простим у користуванні інструментам реклами, електронної пошти, соціальних мереж і цифрового залучення Feathr допомагає вам підвищувати обізнаність, з...