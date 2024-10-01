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Інше програмне забезпечення електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Бруней
Категорія «Інше програмне забезпечення електронної пошти» охоплює програми та інструменти електронної пошти, які не підпадають під найпопулярніші або звичайні клієнти електронної пошти, такі як Microsoft Outlook, Gmail або Apple Mail. Ця категорія включає нішеве, спеціалізоване або нове програмне забезпечення електронної пошти, розроблене для конкретних потреб, галузей або вподобань користувачів. Ці інструменти можуть пропонувати такі унікальні функції, як покращена конфіденційність, спеціалізовані інтеграції, альтернативні інтерфейси користувача або розширені можливості керування електронною поштою, адаптовані до певних робочих процесів або середовищ.
Запит на новий застосунок
Skiff
skiff.com
Skiff Mail — це продукт електронної пошти з наскрізним шифруванням, який забезпечує конфіденційність для команд, компаній і окремих осіб. Завдяки 10 ГБ безкоштовного сховища, користувацьким доменам і вдосконаленому організаційному управлінню він забезпечує просту у використанні та повністю безпечну ...
Email Parser
emailparser.com
Парсер електронної пошти – це інструмент, який використовується для вилучення тексту з вхідних електронних листів і надсилання його в електронні таблиці, бази даних або інші служби за допомогою API, Zapier або IFTTT.
Neo
neo.space
Neo — це пакет для електронної пошти та розвитку, призначений для прискорення онлайн-розвитку малого бізнесу та підприємців. Понад 15 000 малих підприємств довіряють Neo. Neo — це універсальна платформа бізнес-електронної пошти, де ви отримуєте спеціальну корпоративну адресу електронної пошти (yourn...
Soverin
soverin.net
Приватна поштова скринька, яка справді ваша. За ціною капучіно на місяць ми пропонуємо вам безпечну поштову скриньку на вашому власному домені. Ваша електронна пошта безпечна і не продається для реклами.
ImprovMX
improvmx.com
Налаштуйте пересилання електронної пошти за лічені секунди та почніть отримувати та надсилати електронні листи з вашим доменним іменем. Абсолютно безкоштовно. Без реєстрації. Підтримка 24/7.
Pobox
pobox.com
Pobox — це служба електронної пошти для людей, які люблять свою електронну пошту. Отримайте поштову скриньку, настроювані фільтри спаму, пересилання на кілька адрес тощо у вашому власному домені чи одному з наших.
ContactBook
contactbook.app
ContactBook допомагає вашому бізнесу централізовано організовувати та керувати контактами, а також ділитися ними з потрібними людьми. Ви можете підключити свої улюблені інструменти, як-от контакти Google і Outlook, а також імпортувати контакти за допомогою файлів .csv або .vcf і керувати ними всіма ...
Topicbox
topicbox.com
Topicbox — це більш продуктивний спосіб групової електронної пошти, що забезпечує централізовану платформу для обміну інформацією для команд і керування проектами.
Sendtric
sendtric.com
Лідер у створенні динамічного таймера зворотного відліку електронної пошти для використання маркетологами електронної пошти.
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO є визнаним лідером у сфері відповідності електронної пошти та SMS, а також керування списками припинення. Компанія надає зручне рішення SaaS, яке автоматизує збір, зберігання та розповсюдження даних про припинення, необхідних для дотримання таких законів, як CAN-SPAM і TCPA. Заснована в 2009...
Infraforge
infraforge.ai
Infraforge допоможе вам налаштувати домени та поштові скриньки за лічені хвилини на виділеній IP-адресі на приватному сервері.
Email Search
emailsearch.io
Emailsearch.io — це провідне рішення для пошуку, перевірки та розширення професійних електронних адрес. Почніть використовувати безкоштовно та спілкуйтеся з людьми, які важливі для вашого бізнесу.
Listagram
listagram.com
Listagram — це інструмент для створення списків розсилки, який підвищує коефіцієнти конверсії, перетворюючи форми реєстрації на інтерактивну гру