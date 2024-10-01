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Інше програмне забезпечення електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Бурунді

Категорія «Інше програмне забезпечення електронної пошти» охоплює програми та інструменти електронної пошти, які не підпадають під найпопулярніші або звичайні клієнти електронної пошти, такі як Microsoft Outlook, Gmail або Apple Mail. Ця категорія включає нішеве, спеціалізоване або нове програмне забезпечення електронної пошти, розроблене для конкретних потреб, галузей або вподобань користувачів. Ці інструменти можуть пропонувати такі унікальні функції, як покращена конфіденційність, спеціалізовані інтеграції, альтернативні інтерфейси користувача або розширені можливості керування електронною поштою, адаптовані до певних робочих процесів або середовищ.

Запит на новий застосунок


Skiff

Skiff

skiff.com

Skiff Mail — це продукт електронної пошти з наскрізним шифруванням, який забезпечує конфіденційність для команд, компаній і окремих осіб. Завдяки 10 ГБ безкоштовного сховища, користувацьким доменам і вдосконаленому організаційному управлінню він забезпечує просту у використанні та повністю безпечну ...

Email Parser

Email Parser

emailparser.com

Парсер електронної пошти – це інструмент, який використовується для вилучення тексту з вхідних електронних листів і надсилання його в електронні таблиці, бази даних або інші служби за допомогою API, Zapier або IFTTT.

Neo

Neo

neo.space

Neo — це пакет для електронної пошти та розвитку, призначений для прискорення онлайн-розвитку малого бізнесу та підприємців. Понад 15 000 малих підприємств довіряють Neo. Neo — це універсальна платформа бізнес-електронної пошти, де ви отримуєте спеціальну корпоративну адресу електронної пошти (yourn...

Soverin

Soverin

soverin.net

Приватна поштова скринька, яка справді ваша. За ціною капучіно на місяць ми пропонуємо вам безпечну поштову скриньку на вашому власному домені. Ваша електронна пошта безпечна і не продається для реклами.

ImprovMX

ImprovMX

improvmx.com

Налаштуйте пересилання електронної пошти за лічені секунди та почніть отримувати та надсилати електронні листи з вашим доменним іменем. Абсолютно безкоштовно. Без реєстрації. Підтримка 24/7.

Pobox

Pobox

pobox.com

Pobox — це служба електронної пошти для людей, які люблять свою електронну пошту. Отримайте поштову скриньку, настроювані фільтри спаму, пересилання на кілька адрес тощо у вашому власному домені чи одному з наших.

ContactBook

ContactBook

contactbook.app

ContactBook допомагає вашому бізнесу централізовано організовувати та керувати контактами, а також ділитися ними з потрібними людьми. Ви можете підключити свої улюблені інструменти, як-от контакти Google і Outlook, а також імпортувати контакти за допомогою файлів .csv або .vcf і керувати ними всіма ...

Topicbox

Topicbox

topicbox.com

Topicbox — це більш продуктивний спосіб групової електронної пошти, що забезпечує централізовану платформу для обміну інформацією для команд і керування проектами.

Sendtric

Sendtric

sendtric.com

Лідер у створенні динамічного таймера зворотного відліку електронної пошти для використання маркетологами електронної пошти.

Optizmo

Optizmo

optizmo.com

OPTIZMO є визнаним лідером у сфері відповідності електронної пошти та SMS, а також керування списками припинення. Компанія надає зручне рішення SaaS, яке автоматизує збір, зберігання та розповсюдження даних про припинення, необхідних для дотримання таких законів, як CAN-SPAM і TCPA. Заснована в 2009...

Infraforge

Infraforge

infraforge.ai

Infraforge допоможе вам налаштувати домени та поштові скриньки за лічені хвилини на виділеній IP-адресі на приватному сервері.

Email Search

Email Search

emailsearch.io

Emailsearch.io — це провідне рішення для пошуку, перевірки та розширення професійних електронних адрес. Почніть використовувати безкоштовно та спілкуйтеся з людьми, які важливі для вашого бізнесу.

Listagram

Listagram

listagram.com

Listagram — це інструмент для створення списків розсилки, який підвищує коефіцієнти конверсії, перетворюючи форми реєстрації на інтерактивну гру

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