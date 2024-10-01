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Інше програмне забезпечення для оптимізації рівня конверсії - Найпопулярніші застосунки - Камерун

«Інше програмне забезпечення для оптимізації коефіцієнта конверсії» зазвичай відноситься до різної категорії, що охоплює різноманітні програмні інструменти та платформи, які надають додаткові або спеціалізовані функції, окрім тих, що пропонують традиційні інструменти оптимізації коефіцієнта конверсії (CRO).

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Elicit

Elicit

elicit.org

Асистент ШІ. Elicit — це дослідницький асистент на базі GPT-3. Elicit допомагає вам класифікувати набори даних, досліджувати запитання та здійснювати пошук у публікаціях.

Exatom

Exatom

exatom.io

Ми допоможемо вам покращити ефективність наявних онлайн-форм. Набагато краще. Зазвичай двозначний відсоток відвідувачів, які починають взаємодіяти з вашою формою, не звертаються до конвертаторів. Чому вони залишають вашу веб-форму десь на півдорозі або після невдалого надсилання? Дізнайтеся, як можн...

emojicom

emojicom

emojicom.io

Збирайте відгуки в цікавий спосіб за допомогою емодзі 🗣 Легко інтегрується з WordPress, Shopify, Medium тощо. Спробуйте зараз, це безкоштовно 🎉

Hippoc

Hippoc

hippoc.ai

Маркетологи та дизайнери, ви втомилися від тривалого, дорогого та незалежного від прибутку процесу створення дизайну реклами? Програмне забезпечення Hippoc Neuro-AI за лічені секунди та з точністю передбачає, як оптимізувати ваші проекти, щоб максимізувати рейтинг кліків, коефіцієнт конверсії та ств...

Appocalypsis

Appocalypsis

appocalypsis.com

Appocalypsis — це програма SaaS, яка допомагає маркетологам створювати та керувати віджетами, які допомагають конвертувати їхні веб-сайти.

ReviewCaddy

ReviewCaddy

reviewcaddy.com

ReviewCaddy — це інструмент, який допомагає продавцям у насичений та інтерактивний спосіб збирати думку своїх клієнтів про товари, придбані ними на веб-сайті, допомагає продавцям прислухатися до голосу своїх клієнтів і відповідно оновлювати сторінки продуктів.

CredSpark

CredSpark

credspark.com

CREDSPARK ТРАНСФОРМУЄ ВМІСТ НА ПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ ДОСВІД, ЯКИЙ ГЕНЕРУЄ УНІКАЛЬНІ ДАНІ, ПОГЛИБЛЮЄ ВІДНОСИНИ ТА ЗБІЛЬШУЄ ДОХОДИ.

BIK

BIK

bik.ai

BIK (bik.ai) — це найінтелектуальніша маркетингова платформа для розмов, яка допомагає підприємствам електронної комерції збільшити множину рентабельності інвестицій. Ця платформа дозволяє бренду автоматизувати трансакції за допомогою чат-ботів, керувати багатозадачністю за допомогою CRM, створювати...

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