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Категорії

Інше програмне забезпечення для співпраці - Найпопулярніші застосунки - Коста-Рика

Категорія «Інша співпраця» призначена для продуктів, які не підходять до існуючих категорій «Спільна робота та продуктивність». Ці продукти можуть бути в нових галузях, створювати нові типи програмного забезпечення або обслуговувати спеціальні функції без багатьох аналогів. Ця категорія включає надбудови або з’єднувачі для популярних інструментів для співпраці, а також спеціалізовані інструменти для полегшення певних типів співпраці та спілкування.

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MightyText

MightyText

mightytext.net

Текст з комп'ютера. СМС з комп'ютера. iMessage для Android. Android смс з комп'ютера.

HackMD

HackMD

hackmd.io

HackMD — це легка база знань для команд і підприємств, яка забезпечує відповідальність за вашу документацію. Наші користувачі належать до компаній зі списку Fortune 500, спільнот Web3, академічних і наукових установ. Розробники насолоджувалися інтеграцією GitHub і Gist, гнучкими блоками коду та зруч...

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

Team-GPT — це платформа для спільної роботи, на якій команди від 2 до 2000 людей можуть використовувати ШІ для своєї роботи. Навчайтеся, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі. Уявіть собі світ, де колективний інтелект вашої команди посилюється ШІ, що стимулює креативніст...

Zeplin

Zeplin

zeplin.io

Zeplin — це організований робочий простір для публікації завершених дизайнів, де вся команда може співпрацювати, щоб разом надсилати чудові продукти. Ми були засновані в 2014 році, і сьогодні ми маємо честь підтримувати понад 5 мільйонів користувачів із тисяч продуктових команд, включаючи Apple, Sta...

Super

Super

super.so

Все, що вам потрібно для створення швидких, функціональних веб-сайтів за допомогою Notion. Користувацькі домени, теми, захист паролем тощо — код не потрібен.

Abstract

Abstract

abstract.com

Abstract — це керована версією система керування процесом проектування, яка забезпечує безперебійну та відкриту співпрацю між командами дизайнерів і зацікавленими сторонами організації. Анотація — це контрольоване версією джерело істини вашої команди для всієї дизайнерської роботи. Ми вважаємо, що д...

Monica

Monica

monicahq.com

Моніка дозволяє згадати все про своїх близьких.

Charli AI

Charli AI

charli.ai

Charli AI — це інструмент штучного інтелекту, розроблений для забезпечення масштабованих і надійних операцій штучного інтелекту з особливим акцентом на фінансових послугах. Він використовує платформу Ancaeus, щоб дозволити командам виконувати свої завдання з більшою ефективністю та точністю. Однією...

Sympli

Sympli

sympli.io

Передача дизайну, реалізація та співпраця для команд веб- та мобільних продуктів. Sympli працює з Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio та Xcode.

Additor

Additor

additor.io

Залишайтеся в курсі під час розповсюдження! Additor допомагає вашій команді асинхронно співпрацювати без конфліктів на основі єдиного живого джерела істини. Ви можете впорядковувати та ділитися різними типами вмісту, а також чітко надолужувати контекст за допомогою відстеження змін і версій.

SessionLab

SessionLab

sessionlab.com

SessionLab допомагає фасилітації зробити дизайн семінару та процес проведення більш ефективним, ефективним і приємним. Він пропонує сучасний, потужний і найкращий у своєму класі планувальник спільних сеансів і найповнішу бібліотеку фасилітаційних знань.

Markup.io

Markup.io

markup.io

Поверніть час своїй працьовитій команді. MarkUp.io — це платформа для візуального коментування, яка дає змогу особам, які приймають рішення, дизайнерам, маркетологам і всім іншим, працювати якнайкраще. Наш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє творцям і співавторам легко надавати в режимі реально...

Bubbles

Bubbles

usebubbles.com

Bubbles дає змогу віддаленим командам спілкуватися одна з одною за допомогою спільного доступу до екрана та відео – замість чату чи електронної пошти – дозволяючи користувачам спілкуватися один з одним у важливому контексті та візуальному зворотному зв’язку.

MakeStoryBoard

MakeStoryBoard

makestoryboard.com

MakeStoryboard — це онлайн-програмне забезпечення для створення розкадровок, яке дозволяє швидко й легко створювати розкадровки та обмінюватися ними. MakeStoryboard має вбудовану програму та кілька корисних інструментів для швидкого створення розкадровок. Якщо ви творець, відеомейкер, сценарист, кон...

Ayanza

Ayanza

ayanza.com

Intelligent Collaboration Suite Складні часи вимагають інновацій у продуктивності команди Приведіть команду в рух і легко досягайте цілей. Будьте під керівництвом Аянзи в процесі.

Balloon

Balloon

balloon.app

Додайте магію телебачення на свої вебінари, події та зустрічі за допомогою Brandlive, вашої платформи для створення чудових відеовражень. Незалежно від того, чи це щомісячні вебінари, презентації продуктів, зустрічі з інвесторами чи найбільша подія року, ми допомагаємо компаніям реалізовувати проект...

Sendwin

Sendwin

send.win

Sendwin — це інструмент продуктивності, розроблений для платформи з декількома обліковими записами з одного браузера. Керуйте кількома обліковими записами на своєму улюбленому веб-сайті з одного браузера. Увійдіть у кілька облікових записів на одному сайті одночасно.

Remote Social

Remote Social

remotesocial.io

Remote Social пропонує потужний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти командам спілкуватися, розважатися та будувати міцні стосунки.

Conferfly

Conferfly

conferfly.com

Програмне забезпечення Web App для ваших конференц-залів, яке працює з календарями G Suite/Microsoft Office 365. Conferfly заощадить час, гроші та зробить ваші зустрічі більш продуктивними. для отримання додаткової інформації дивіться https://conferfly.com

Pointagram

Pointagram

pointagram.com

Pointagram — інструмент гейміфікації, який підвищує мотивацію та командні досягнення. Зберігайте свою команду цілеспрямованою та святкуйте чудові результати разом.

Echofin

Echofin

echofin.com

Echofin — це орієнтована на чат платформа управління спільнотою для фінансових команд. Вони пропонують автоматизоване керування підписками, інтегрований білінг, інформаційну панель із показниками бізнес-аналітики та необмежену кількість користувачів/чатів/історію. Echofin також надає інтегроване ріш...

Skreenbe

Skreenbe

skreenbe.com

Skreenbe пропонує програмне забезпечення для віртуальних засідань ради, щоб покращити структуру ваших засідань. Skreenbe призначений для всіх, хто проводить онлайн-зустрічі та хоче додати більше організації, взаємодії та ефективності до своїх повсякденних ділових процедур. Забудьте про універсальне ...

Pandos

Pandos

pandos.io

Pandos — це універсальна платформа для спільного навчання та розвитку для вищих навчальних закладів і компаній, яка підтримує фундаментальні функції співпраці за допомогою нового підходу, наприклад формування команди, керування завданнями та взаємне оцінювання. Платформа автоматично генерує профіль ...

Sprocket 365

Sprocket 365

sprocket365.com

Sprocket 365 — це розширення для SharePoint, яке містить бібліотеку спеціально створених веб-частин і готових до використання інструментів. Це спрощує процес розробки цифрових робочих місць, заощаджуючи час користувачів, усуваючи необхідність у складному кодуванні та тривалих процесах розробки. Розр...

Rolepass

Rolepass

rolepass.io

Rolepass — це хмарна платформа, яка дозволяє користувачам передавати обов’язки та відповідальність іншим членам команди щоразу, коли члени команди відходять. Rolepass зосереджений на створенні безперебійної передачі знань між членами команди та зменшенні стресу та занепокоєння команди, коли колеги в...

LiveDataset

LiveDataset

livedataset.com

LiveDataset від Krescendo — це конфігурована платформа керування даними для створення спеціальних онлайн-додатків для ефективних бізнес-процесів. Замініть застарілі системи або системи на основі електронних таблиць. Спростіть збір інформації. Створюйте високоякісні, надійні бізнес-процеси, від невел...

HabitStack

HabitStack

habitstack.com

Програмне забезпечення для досягнення мети для зайнятих лідерів. HabitStack допоможе вам: - Ставте чіткі цілі - Приведіть свої завдання до цих цілей - Домагайтеся прогресу щотижня. Візьміть на озброєння незвичайні звички, якими користуються ефективні лідери, щоб просувати важливі цілі, навіть якщ...

Brandmoxe

Brandmoxe

brandmoxe.com

Універсальне програмне забезпечення для бізнес-планування та розробки стартапів, яке допомагає перетворити чудові ідеї на успішний бізнес

Suggestion Ox

Suggestion Ox

suggestionox.com

Suggestion Ox — це безпечна, надійна, 100% анонімна платформа, яка дає вашим співробітникам свободу ділитися запитаннями, висловлювати занепокоєння та повідомляти про проблеми зі свого повністю безпечного та приватного цифрового куточка. Ведіть анонімні двосторонні розмови, щоб краще зрозуміти їхні ...

EverAfter

EverAfter

everafter.ai

Інтерфейс клієнта B2B від EverAfter — це єдиний дім, який необхідний вашим клієнтам, щоб не переставати розгортати ваш продукт у своїй організації

Deskfirst

Deskfirst

deskfirst.com

Deskfirst надає простори для онлайн-співпраці, які виглядають і нагадують звичне робоче середовище, що робить онлайн-співпрацю легкою, легкою та швидкою. Deskfirst усуває технічні прогалини, простий в управлінні та підвищує взаємодію завдяки потужним функціям брендингу.

Async

Async

async.com

Async створює найкращий спосіб вести повністю асинхронні розмови на роботі. Пройшли часи безперервних зустрічей. Замініть швидкі дзвінки та непотрібні пересування вперед-назад асинхронними голосовими повідомленнями, створеними з урахуванням вашої роботи. Прочитайте стенограму. Відповідайте будь-коли...

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