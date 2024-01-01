Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Інше програмне забезпечення для співпраці - Найпопулярніші застосунки - Острови Кука Найпопулярніші Нещодавно додані

Категорія «Інша співпраця» призначена для продуктів, які не підходять до існуючих категорій «Спільна робота та продуктивність». Ці продукти можуть бути в нових галузях, створювати нові типи програмного забезпечення або обслуговувати спеціальні функції без багатьох аналогів. Ця категорія включає надбудови або з’єднувачі для популярних інструментів для співпраці, а також спеціалізовані інструменти для полегшення певних типів співпраці та спілкування.