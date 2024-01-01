Магазин вебзастосунків
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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інше програмне забезпечення для співпраці - Найпопулярніші застосунки - Сен-Бартелемі
Категорія «Інша співпраця» призначена для продуктів, які не підходять до існуючих категорій «Спільна робота та продуктивність». Ці продукти можуть бути в нових галузях, створювати нові типи програмного забезпечення або обслуговувати спеціальні функції без багатьох аналогів. Ця категорія включає надбудови або з’єднувачі для популярних інструментів для співпраці, а також спеціалізовані інструменти для полегшення певних типів співпраці та спілкування.
Запит на новий застосунок
MightyText
mightytext.net
Текст з комп'ютера. СМС з комп'ютера. iMessage для Android. Android смс з комп'ютера.
HackMD
hackmd.io
HackMD — це легка база знань для команд і підприємств, яка забезпечує відповідальність за вашу документацію. Наші користувачі належать до компаній зі списку Fortune 500, спільнот Web3, академічних і наукових установ. Розробники насолоджувалися інтеграцією GitHub і Gist, гнучкими блоками коду та зруч...
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — це платформа для спільної роботи, на якій команди від 2 до 2000 людей можуть використовувати ШІ для своєї роботи. Навчайтеся, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі. Уявіть собі світ, де колективний інтелект вашої команди посилюється ШІ, що стимулює креативніст...
Zeplin
zeplin.io
Zeplin — це організований робочий простір для публікації завершених дизайнів, де вся команда може співпрацювати, щоб разом надсилати чудові продукти. Ми були засновані в 2014 році, і сьогодні ми маємо честь підтримувати понад 5 мільйонів користувачів із тисяч продуктових команд, включаючи Apple, Sta...
Super
super.so
Все, що вам потрібно для створення швидких, функціональних веб-сайтів за допомогою Notion. Користувацькі домени, теми, захист паролем тощо — код не потрібен.
Abstract
abstract.com
Abstract — це керована версією система керування процесом проектування, яка забезпечує безперебійну та відкриту співпрацю між командами дизайнерів і зацікавленими сторонами організації. Анотація — це контрольоване версією джерело істини вашої команди для всієї дизайнерської роботи. Ми вважаємо, що д...
Monica
monicahq.com
Моніка дозволяє згадати все про своїх близьких.
Charli AI
charli.ai
Charli AI — це інструмент штучного інтелекту, розроблений для забезпечення масштабованих і надійних операцій штучного інтелекту з особливим акцентом на фінансових послугах. Він використовує платформу Ancaeus, щоб дозволити командам виконувати свої завдання з більшою ефективністю та точністю. Однією...
Sympli
sympli.io
Передача дизайну, реалізація та співпраця для команд веб- та мобільних продуктів. Sympli працює з Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio та Xcode.
Additor
additor.io
Залишайтеся в курсі під час розповсюдження! Additor допомагає вашій команді асинхронно співпрацювати без конфліктів на основі єдиного живого джерела істини. Ви можете впорядковувати та ділитися різними типами вмісту, а також чітко надолужувати контекст за допомогою відстеження змін і версій.
SessionLab
sessionlab.com
SessionLab допомагає фасилітації зробити дизайн семінару та процес проведення більш ефективним, ефективним і приємним. Він пропонує сучасний, потужний і найкращий у своєму класі планувальник спільних сеансів і найповнішу бібліотеку фасилітаційних знань.
Markup.io
markup.io
Поверніть час своїй працьовитій команді. MarkUp.io — це платформа для візуального коментування, яка дає змогу особам, які приймають рішення, дизайнерам, маркетологам і всім іншим, працювати якнайкраще. Наш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє творцям і співавторам легко надавати в режимі реально...
Bubbles
usebubbles.com
Bubbles дає змогу віддаленим командам спілкуватися одна з одною за допомогою спільного доступу до екрана та відео – замість чату чи електронної пошти – дозволяючи користувачам спілкуватися один з одним у важливому контексті та візуальному зворотному зв’язку.
MakeStoryBoard
makestoryboard.com
MakeStoryboard — це онлайн-програмне забезпечення для створення розкадровок, яке дозволяє швидко й легко створювати розкадровки та обмінюватися ними. MakeStoryboard має вбудовану програму та кілька корисних інструментів для швидкого створення розкадровок. Якщо ви творець, відеомейкер, сценарист, кон...
Ayanza
ayanza.com
Intelligent Collaboration Suite Складні часи вимагають інновацій у продуктивності команди Приведіть команду в рух і легко досягайте цілей. Будьте під керівництвом Аянзи в процесі.
Balloon
balloon.app
Додайте магію телебачення на свої вебінари, події та зустрічі за допомогою Brandlive, вашої платформи для створення чудових відеовражень. Незалежно від того, чи це щомісячні вебінари, презентації продуктів, зустрічі з інвесторами чи найбільша подія року, ми допомагаємо компаніям реалізовувати проект...
Remote Social
remotesocial.io
Remote Social пропонує потужний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти командам спілкуватися, розважатися та будувати міцні стосунки.
Sendwin
send.win
Sendwin — це інструмент продуктивності, розроблений для платформи з декількома обліковими записами з одного браузера. Керуйте кількома обліковими записами на своєму улюбленому веб-сайті з одного браузера. Увійдіть у кілька облікових записів на одному сайті одночасно.
Conferfly
conferfly.com
Програмне забезпечення Web App для ваших конференц-залів, яке працює з календарями G Suite/Microsoft Office 365. Conferfly заощадить час, гроші та зробить ваші зустрічі більш продуктивними. для отримання додаткової інформації дивіться https://conferfly.com
Pointagram
pointagram.com
Pointagram — інструмент гейміфікації, який підвищує мотивацію та командні досягнення. Зберігайте свою команду цілеспрямованою та святкуйте чудові результати разом.
Echofin
echofin.com
Echofin — це орієнтована на чат платформа управління спільнотою для фінансових команд. Вони пропонують автоматизоване керування підписками, інтегрований білінг, інформаційну панель із показниками бізнес-аналітики та необмежену кількість користувачів/чатів/історію. Echofin також надає інтегроване ріш...
Pandos
pandos.io
Pandos — це універсальна платформа для спільного навчання та розвитку для вищих навчальних закладів і компаній, яка підтримує фундаментальні функції співпраці за допомогою нового підходу, наприклад формування команди, керування завданнями та взаємне оцінювання. Платформа автоматично генерує профіль ...
Rolepass
rolepass.io
Rolepass — це хмарна платформа, яка дозволяє користувачам передавати обов’язки та відповідальність іншим членам команди щоразу, коли члени команди відходять. Rolepass зосереджений на створенні безперебійної передачі знань між членами команди та зменшенні стресу та занепокоєння команди, коли колеги в...
LiveDataset
livedataset.com
LiveDataset від Krescendo — це конфігурована платформа керування даними для створення спеціальних онлайн-додатків для ефективних бізнес-процесів. Замініть застарілі системи або системи на основі електронних таблиць. Спростіть збір інформації. Створюйте високоякісні, надійні бізнес-процеси, від невел...
HabitStack
habitstack.com
Програмне забезпечення для досягнення мети для зайнятих лідерів. HabitStack допоможе вам: - Ставте чіткі цілі - Приведіть свої завдання до цих цілей - Домагайтеся прогресу щотижня. Візьміть на озброєння незвичайні звички, якими користуються ефективні лідери, щоб просувати важливі цілі, навіть якщ...
Brandmoxe
brandmoxe.com
Універсальне програмне забезпечення для бізнес-планування та розробки стартапів, яке допомагає перетворити чудові ідеї на успішний бізнес
Suggestion Ox
suggestionox.com
Suggestion Ox — це безпечна, надійна, 100% анонімна платформа, яка дає вашим співробітникам свободу ділитися запитаннями, висловлювати занепокоєння та повідомляти про проблеми зі свого повністю безпечного та приватного цифрового куточка. Ведіть анонімні двосторонні розмови, щоб краще зрозуміти їхні ...
Skreenbe
skreenbe.com
Skreenbe пропонує програмне забезпечення для віртуальних засідань ради, щоб покращити структуру ваших засідань. Skreenbe призначений для всіх, хто проводить онлайн-зустрічі та хоче додати більше організації, взаємодії та ефективності до своїх повсякденних ділових процедур. Забудьте про універсальне ...
EverAfter
everafter.ai
Інтерфейс клієнта B2B від EverAfter — це єдиний дім, який необхідний вашим клієнтам, щоб не переставати розгортати ваш продукт у своїй організації
Deskfirst
deskfirst.com
Deskfirst надає простори для онлайн-співпраці, які виглядають і нагадують звичне робоче середовище, що робить онлайн-співпрацю легкою, легкою та швидкою. Deskfirst усуває технічні прогалини, простий в управлінні та підвищує взаємодію завдяки потужним функціям брендингу.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 — це розширення для SharePoint, яке містить бібліотеку спеціально створених веб-частин і готових до використання інструментів. Це спрощує процес розробки цифрових робочих місць, заощаджуючи час користувачів, усуваючи необхідність у складному кодуванні та тривалих процесах розробки. Розр...
Async
async.com
Async створює найкращий спосіб вести повністю асинхронні розмови на роботі. Пройшли часи безперервних зустрічей. Замініть швидкі дзвінки та непотрібні пересування вперед-назад асинхронними голосовими повідомленнями, створеними з урахуванням вашої роботи. Прочитайте стенограму. Відповідайте будь-коли...