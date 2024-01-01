Інші постачальники бізнес-фінансування - Найпопулярніші застосунки

Foundy

foundy.com

Foundy є провідною європейською наскрізною платформою M&A, яка допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання всього за 30 днів. Ваша наскрізна платформа для купівлі та продажу бізнесу. Foundy допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання в 3 рази швидше та економічніше, ніж традиц...