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Інші постачальники бізнес-фінансування - Найпопулярніші застосунки - Бенін
«Інші постачальники бізнес-фінансування» зазвичай стосуються різної категорії, яка охоплює різноманітні фінансові установи або фізичних осіб, які пропонують спеціалізовані або нішеві фінансові послуги для бізнесу, але можуть не вписуватися в традиційні категорії, такі як банки, альтернативні кредитори або компанії венчурного капіталу.
Запит на новий застосунок
Revolut
revolut.com
Один додаток для всього, що стосується грошей. Від повсякденних витрат до планування майбутнього із заощадженнями та інвестиціями, Revolut допоможе вам отримати більше від ваших грошей.
Holvi
holvi.com
Ваш обліковий запис «все в одному» для самозайнятості. Банківські операції, виставлення рахунків і бухгалтерія – плюс нова кредитна картка для бізнесу. Все в одному місці, щоб ви могли зосередитися на важливому. Це спрощене робоче життя.
Revolut Business
revolut.com
Обліковий запис без кордонів із потужними персоналізованими інструментами в одному місці, що дає вам повний контроль над фінансами вашого бізнесу.
ANZ Australia
anz.com.au
Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралійська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Мельбурні, штат Вікторія. Це другий за величиною банк Австралії за активами та четвертий за величиною ринкової капіталізації.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралійська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Мельбурні, штат Вікторія. Це другий за величиною банк Австралії за активами та четвертий за величиною ринкової капіталізації.
Lendio
lendio.com
Lendio (раніше Funding Universe), що базується в штаті Юта, заснована в 2011 році Броком Блейком і Трентом Міскіном, є безкоштовним онлайн-ринком кредитів у США, орієнтованим на власників малого бізнесу.
Wikifolio
wikifolio.com
Таланти та експерти ринку капіталу можуть поділитися своїми торговими ідеями у видний для всіх спосіб. Кожен може вибрати свій фаворит незалежно від наявного капіталу та отримати прибуток від цих торгових ідей за допомогою біржового фінансового продукту.
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank – це німецький прямий інтернет-банк зі штаб-квартирою в Мюнхені. Завдяки поточному рахунку Fidor Smart банк орієнтований на приватних і бізнес-клієнтів. Концепція Fidor Bank заснована на принципах і механізмах цифрового банкінгу.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare — це платформа приватного інвестування, яка надає кошти найвищого рівня доступні роздрібним та інституційним інвесторам за нижчими мінімумами.
OurCrowd
ourcrowd.com
Досвідчена інвестиційна команда OurCrowds визначає та проводить ретельне дослідження тисяч компаній, щоб отримати доступ до передових можливостей у різних секторах і на різних етапах.
Checkflo
checkflo.com
Удосконалена служба оформлення чеків Checkflo — це єдине джерело для всіх ваших потреб у обробці чеків, друку та розсилці. Ми можемо скоротити ваші адміністративні витрати та підвищити вашу операційну ефективність із меншими зусиллями та паперовою роботою. Checkflo пропонує зручні для бухгалтера інс...
Fundbox
fundbox.com
Fundbox пропонує швидкий і легкий доступ до фінансування бізнесу на суму до 150 000 доларів США. Дізнайтеся, як наші варіанти кредитної лінії та строкової позики можуть сприяти розвитку вашого бізнесу.
StackSource
stacksource.com
StackSource — це технологічна платформа кредитування комерційної нерухомості. Ми зв’язуємо інвесторів, які будують або купують комерційну нерухомість, із такими варіантами фінансування, як банки, страхові компанії та приватні кредитори, за допомогою легкого та прозорого процесу.
RateSetter
ratesetter.com
Відзначений нагородами постачальник особистих позик, який тримає вас під контролем. Отримайте миттєву онлайн-персоніфіковану ставку з ціною, яка не впливає на ваш кредитний рейтинг.
Moula
moula.com.au
Moula – це кращий спосіб позичити гроші для розвитку вашого бізнесу. Вони використовують комбінацію голов і сердець, щоб визначити хороший бізнес і можуть затверджувати та фінансувати позики протягом 24 годин.
Lendino
lendino.dk
Lendino — це ринок позик, де приватні та професійні інвестори можуть позичати безпосередньо кредитоспроможним компаніям на користь обох сторін. Використання ринку позик економить час, гроші та клопоти як для кредитора, так і для позичальника.
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube — це краудфандингова платформа для підприємців, що починають та розвиваються, для зв’язку з потенційними інвесторами. Crowdcube надає інвесторам реальний капітал у компаніях, які вони фінансують. Crowdcube використовує веб-ідею краудфандингу, коли спільнота однодумців об’єднує свої гроші т...
Vouch
vouch.us
Vouch Insurance — це новий вид страхової компанії для стартапів. Створені засновниками для засновників, ми переробили все про бізнес-страхування з нуля, щоб ви могли рухатися швидше.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital – фінансова організація малого бізнесу, заснована в 2012 році. Ми віримо в розширення можливостей успішних власників малого бізнесу шляхом швидкого та ефективного надання обігового капіталу. Наша технологічна платформа оцінює грошовий потік, зростання та характер і не зосереджується т...
Tipigo
tipigo.com
Tipigo використовує потенціал професійних аналітиків акцій, синтезуючи великі дані та людський досвід для створення індивідуальних портфелів акцій, які, як було доведено, перевершують ринок.
Minveo
minveo.de
Платформа для управління цифровими активами. На технологічній та кількісній основі. Технологія машинного навчання.
Kriya
kriya.co
Отримайте конфіденційну можливість дисконтування повного рахунка-фактури. Він чудово підходить для компаній, які потребують регулярних грошових потоків, оскільки він захищений від усіх ваших неоплачених рахунків.
Hedonova
hedonova.io
Hedonova — регульований SEC альтернативний інвестиційний фонд, який дозволяє інвестувати в 12+ екзотичних альтернативних класів активів, просто інвестуючи в один фонд. Наші інвестиційні експерти розподіляють ваші гроші в таких активах, як вино, мистецтво, стартапи, криптовалюта, нерухомість тощо. Ви...
Foundy
foundy.com
Foundy є провідною європейською наскрізною платформою M&A, яка допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання всього за 30 днів. Ваша наскрізна платформа для купівлі та продажу бізнесу. Foundy допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання в 3 рази швидше та економічніше, ніж традиц...
Clara
clarafinds.com
Пошук правильних продуктів, які допоможуть управляти вашими фінансами, може бути важким завданням, тому дозвольте нам трохи зняти вагу з ваших плечей! Clara допомагає людям і малим підприємствам знаходити та порівнювати програмне та апаратне забезпечення фінтех і вибирати найкращий продукт. Переглян...
Swish Funding
swishfunding.com
Типи: пропозиції без зобов’язань, фінансування обладнання, розширення бізнесу, швидке фінансування, онлайн-заявка
ProNvest
pronvest.com
ProNvest спеціалізується на плануванні виходу на пенсію та управлінні рахунками. Ми виконуємо важку роботу за вас, керуючи вашим пенсійним рахунком і контролюючи ринок від вашого імені.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline — це найдосконаліша інвестиційна платформа взаємних фондів в Індії, яка об’єднує всі КУА під одним дахом із командою з понад 50 висококваліфікованих галузевих експертів і аналітиків фондів. Це автоматизована платформа, яка розуміє потреби кожного інвестора та пропонує їм зручність для по...
Gusher
gusher.co
Gusher — це простий, швидкий і легкий спосіб створити та створити стартап. Без потреби інвесторів. Без потреби в капіталі. як? Gusher допомагає підприємцям створювати та запускати стартапи, використовуючи капітал, заснований на ефективності. Усе: від технологій, медіа та здоров’я до дизайну, фінансі...
growney
growney.de
Впроваджена технологія Robo-Advice стане доступною для банків, страхових компаній та інших постачальників фінансових послуг.
FlexFunding
flexfunding.com
За допомогою Flex Funding ви можете інвестувати в позики для здорових данських компаній. Вони отримують гроші на свій розвиток і зростання, ви отримуєте привабливу віддачу.
Finhaven
finhaven.com
Застосовуючи криптографічну технологію до традиційно фрагментованих і неефективних ринків капіталу, платформа Finhaven пропонує інновації, які приносять користь як глобальним емітентам, так і інвесторам на її ринку.
Equitise
equitise.com
Equitise — це провідна платформа краудфандингу в Австралії. Його місія полягає в тому, щоб збільшити доступність капіталу для приватних компаній Австралії та Ківі, щоб допомогти їм досягти успіху.
Dividend Finance
dividendfinance.com
Ми співпрацюємо з інсталяторами сонячних батарей у житлових приміщеннях по всій країні, щоб забезпечити фінансування сонячної енергії та накопичувачів за допомогою вдосконалених технологій і команди, яка допоможе вам розвивати свій бізнес.
Debexpert
debexpert.com
Ми допомагаємо банкам та іншим кредиторам продавати свої боргові портфелі ефективно та за найкращою ринковою ціною через наш онлайн-ринок кредитів. Ми спеціалізуємося на продажі боргів колекторським агентствам, компаніям, що купують борги, покупцям нерухомості, покупцям медичних боргів, покупцям пор...
Crowd2Fund
crowd2fund.com
Біржа Crowd2Fund дозволяє інвесторам купувати та продавати свої частки в бізнесі.
Companisto
companisto.com
Companisto — це краудфандингова платформа, заснована на капіталі. Companisto — це інвестиційна платформа для стартапів і компаній, що розвиваються.
Anaxago
anaxago.com
Anaxago об’єднує інвесторів, які шукають нові способи інвестування та унікальні інвестиційні можливості в нерухомість і стартапи. Anaxago сприяє розробці фінансової моделі, яка допомагає економіці надавати людям прямий доступ до бізнесу завтрашнього дня. Спрямовуючи частину своїх заощаджень на фінан...
Invesdor
invesdor.com
Лідер скандинавського ринку #цифрового #залучення коштів, що об'єднує амбітні європейські компанії з інвесторами з усього світу.
FundThrough
fundthrough.com
Оборотний капітал на вимогу для зростаючого бізнесу. FundThrough пропонує компаніям миттєвий доступ до коштів із неоплачених рахунків-фактур на зручній у використанні онлайн-платформі фінансування. Обсяг фінансування коливається від 500 до понад 2 мільйонів доларів, залежно від обсягу продажів компа...
Kiva
kiva.org
Kiva уявляє фінансово інклюзивний світ, де всі люди мають владу покращити своє життя.
Seedrs
seedrs.com
Можливості онлайн-інвестування в найкращі нові стартапи та залучення початкових і ангельських інвестицій за допомогою провідного європейського краудфандингового сайту Seedrs.
Embroker
embroker.com
Бізнес-страхування є однією з найстаріших галузей у світі. Він побудований на особистих стосунках, а не на технологічному прогресі. Тут також домінують давні гравці. Дотепер. Embroker – це цифрова страхова компанія, створена з нуля за допомогою сучасних технологій, щоб усунути неефективність, яка пі...