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Інші постачальники бізнес-фінансування - Найпопулярніші застосунки - Обʼєднані Арабські Емірати

«Інші постачальники бізнес-фінансування» зазвичай стосуються різної категорії, яка охоплює різноманітні фінансові установи або фізичних осіб, які пропонують спеціалізовані або нішеві фінансові послуги для бізнесу, але можуть не вписуватися в традиційні категорії, такі як банки, альтернативні кредитори або компанії венчурного капіталу.

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Revolut

Revolut

revolut.com

Один додаток для всього, що стосується грошей. Від повсякденних витрат до планування майбутнього із заощадженнями та інвестиціями, Revolut допоможе вам отримати більше від ваших грошей.

OurCrowd

OurCrowd

ourcrowd.com

Досвідчена інвестиційна команда OurCrowds визначає та проводить ретельне дослідження тисяч компаній, щоб отримати доступ до передових можливостей у різних секторах і на різних етапах.

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

Обліковий запис без кордонів із потужними персоналізованими інструментами в одному місці, що дає вам повний контроль над фінансами вашого бізнесу.

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралійська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Мельбурні, штат Вікторія. Це другий за величиною банк Австралії за активами та четвертий за величиною ринкової капіталізації.

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралійська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Мельбурні, штат Вікторія. Це другий за величиною банк Австралії за активами та четвертий за величиною ринкової капіталізації.

Holvi

Holvi

holvi.com

Ваш обліковий запис «все в одному» для самозайнятості. Банківські операції, виставлення рахунків і бухгалтерія – плюс нова кредитна картка для бізнесу. Все в одному місці, щоб ви могли зосередитися на важливому. Це спрощене робоче життя.

Lendio

Lendio

lendio.com

Lendio (раніше Funding Universe), що базується в штаті Юта, заснована в 2011 році Броком Блейком і Трентом Міскіном, є безкоштовним онлайн-ринком кредитів у США, орієнтованим на власників малого бізнесу.

Wikifolio

Wikifolio

wikifolio.com

Таланти та експерти ринку капіталу можуть поділитися своїми торговими ідеями у видний для всіх спосіб. Кожен може вибрати свій фаворит незалежно від наявного капіталу та отримати прибуток від цих торгових ідей за допомогою біржового фінансового продукту.

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Fidor Bank – це німецький прямий інтернет-банк зі штаб-квартирою в Мюнхені. Завдяки поточному рахунку Fidor Smart банк орієнтований на приватних і бізнес-клієнтів. Концепція Fidor Bank заснована на принципах і механізмах цифрового банкінгу.

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Moonfare — це платформа приватного інвестування, яка надає кошти найвищого рівня доступні роздрібним та інституційним інвесторам за нижчими мінімумами.

Checkflo

Checkflo

checkflo.com

Удосконалена служба оформлення чеків Checkflo — це єдине джерело для всіх ваших потреб у обробці чеків, друку та розсилці. Ми можемо скоротити ваші адміністративні витрати та підвищити вашу операційну ефективність із меншими зусиллями та паперовою роботою. Checkflo пропонує зручні для бухгалтера інс...

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Fundbox пропонує швидкий і легкий доступ до фінансування бізнесу на суму до 150 000 доларів США. Дізнайтеся, як наші варіанти кредитної лінії та строкової позики можуть сприяти розвитку вашого бізнесу.

RateSetter

RateSetter

ratesetter.com

Відзначений нагородами постачальник особистих позик, який тримає вас під контролем. Отримайте миттєву онлайн-персоніфіковану ставку з ціною, яка не впливає на ваш кредитний рейтинг.

Moula

Moula

moula.com.au

Moula – це кращий спосіб позичити гроші для розвитку вашого бізнесу. Вони використовують комбінацію голов і сердець, щоб визначити хороший бізнес і можуть затверджувати та фінансувати позики протягом 24 годин.

Lendino

Lendino

lendino.dk

Lendino — це ринок позик, де приватні та професійні інвестори можуть позичати безпосередньо кредитоспроможним компаніям на користь обох сторін. Використання ринку позик економить час, гроші та клопоти як для кредитора, так і для позичальника.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Crowdcube — це краудфандингова платформа для підприємців, що починають та розвиваються, для зв’язку з потенційними інвесторами. Crowdcube надає інвесторам реальний капітал у компаніях, які вони фінансують. Crowdcube використовує веб-ідею краудфандингу, коли спільнота однодумців об’єднує свої гроші т...

Vouch

Vouch

vouch.us

Vouch Insurance — це новий вид страхової компанії для стартапів. Створені засновниками для засновників, ми переробили все про бізнес-страхування з нуля, щоб ви могли рухатися швидше.

Uplyft Capital

Uplyft Capital

uplyftcapital.com

Uplyft Capital – фінансова організація малого бізнесу, заснована в 2012 році. Ми віримо в розширення можливостей успішних власників малого бізнесу шляхом швидкого та ефективного надання обігового капіталу. Наша технологічна платформа оцінює грошовий потік, зростання та характер і не зосереджується т...

Tipigo

Tipigo

tipigo.com

Tipigo використовує потенціал професійних аналітиків акцій, синтезуючи великі дані та людський досвід для створення індивідуальних портфелів акцій, які, як було доведено, перевершують ринок.

Minveo

Minveo

minveo.de

Платформа для управління цифровими активами. На технологічній та кількісній основі. Технологія машинного навчання.

Kriya

Kriya

kriya.co

Отримайте конфіденційну можливість дисконтування повного рахунка-фактури. Він чудово підходить для компаній, які потребують регулярних грошових потоків, оскільки він захищений від усіх ваших неоплачених рахунків.

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

Hedonova — регульований SEC альтернативний інвестиційний фонд, який дозволяє інвестувати в 12+ екзотичних альтернативних класів активів, просто інвестуючи в один фонд. Наші інвестиційні експерти розподіляють ваші гроші в таких активах, як вино, мистецтво, стартапи, криптовалюта, нерухомість тощо. Ви...

Foundy

Foundy

foundy.com

Foundy є провідною європейською наскрізною платформою M&A, яка допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання всього за 30 днів. Ваша наскрізна платформа для купівлі та продажу бізнесу. Foundy допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання в 3 рази швидше та економічніше, ніж традиц...

Clara

Clara

clarafinds.com

Пошук правильних продуктів, які допоможуть управляти вашими фінансами, може бути важким завданням, тому дозвольте нам трохи зняти вагу з ваших плечей! Clara допомагає людям і малим підприємствам знаходити та порівнювати програмне та апаратне забезпечення фінтех і вибирати найкращий продукт. Переглян...

Swish Funding

Swish Funding

swishfunding.com

Типи: пропозиції без зобов’язань, фінансування обладнання, розширення бізнесу, швидке фінансування, онлайн-заявка

StackSource

StackSource

stacksource.com

StackSource — це технологічна платформа кредитування комерційної нерухомості. Ми зв’язуємо інвесторів, які будують або купують комерційну нерухомість, із такими варіантами фінансування, як банки, страхові компанії та приватні кредитори, за допомогою легкого та прозорого процесу.

ProNvest

ProNvest

pronvest.com

ProNvest спеціалізується на плануванні виходу на пенсію та управлінні рахунками. Ми виконуємо важку роботу за вас, керуючи вашим пенсійним рахунком і контролюючи ринок від вашого імені.

MySIPonline

MySIPonline

mysiponline.com

MySIPonline — це найдосконаліша інвестиційна платформа взаємних фондів в Індії, яка об’єднує всі КУА під одним дахом із командою з понад 50 висококваліфікованих галузевих експертів і аналітиків фондів. Це автоматизована платформа, яка розуміє потреби кожного інвестора та пропонує їм зручність для по...

Gusher

Gusher

gusher.co

Gusher — це простий, швидкий і легкий спосіб створити та створити стартап. Без потреби інвесторів. Без потреби в капіталі. як? Gusher допомагає підприємцям створювати та запускати стартапи, використовуючи капітал, заснований на ефективності. Усе: від технологій, медіа та здоров’я до дизайну, фінансі...

growney

growney

growney.de

Впроваджена технологія Robo-Advice стане доступною для банків, страхових компаній та інших постачальників фінансових послуг.

FlexFunding

FlexFunding

flexfunding.com

За допомогою Flex Funding ви можете інвестувати в позики для здорових данських компаній. Вони отримують гроші на свій розвиток і зростання, ви отримуєте привабливу віддачу.

Finhaven

Finhaven

finhaven.com

Застосовуючи криптографічну технологію до традиційно фрагментованих і неефективних ринків капіталу, платформа Finhaven пропонує інновації, які приносять користь як глобальним емітентам, так і інвесторам на її ринку.

Equitise

Equitise

equitise.com

Equitise — це провідна платформа краудфандингу в Австралії. Його місія полягає в тому, щоб збільшити доступність капіталу для приватних компаній Австралії та Ківі, щоб допомогти їм досягти успіху.

Dividend Finance

Dividend Finance

dividendfinance.com

Ми співпрацюємо з інсталяторами сонячних батарей у житлових приміщеннях по всій країні, щоб забезпечити фінансування сонячної енергії та накопичувачів за допомогою вдосконалених технологій і команди, яка допоможе вам розвивати свій бізнес.

Debexpert

Debexpert

debexpert.com

Ми допомагаємо банкам та іншим кредиторам продавати свої боргові портфелі ефективно та за найкращою ринковою ціною через наш онлайн-ринок кредитів. Ми спеціалізуємося на продажі боргів колекторським агентствам, компаніям, що купують борги, покупцям нерухомості, покупцям медичних боргів, покупцям пор...

Crowd2Fund

Crowd2Fund

crowd2fund.com

Біржа Crowd2Fund дозволяє інвесторам купувати та продавати свої частки в бізнесі.

Companisto

Companisto

companisto.com

Companisto — це краудфандингова платформа, заснована на капіталі. Companisto — це інвестиційна платформа для стартапів і компаній, що розвиваються.

Anaxago

Anaxago

anaxago.com

Anaxago об’єднує інвесторів, які шукають нові способи інвестування та унікальні інвестиційні можливості в нерухомість і стартапи. Anaxago сприяє розробці фінансової моделі, яка допомагає економіці надавати людям прямий доступ до бізнесу завтрашнього дня. Спрямовуючи частину своїх заощаджень на фінан...

Invesdor

Invesdor

invesdor.com

Лідер скандинавського ринку #цифрового #залучення коштів, що об'єднує амбітні європейські компанії з інвесторами з усього світу.

FundThrough

FundThrough

fundthrough.com

Оборотний капітал на вимогу для зростаючого бізнесу. FundThrough пропонує компаніям миттєвий доступ до коштів із неоплачених рахунків-фактур на зручній у використанні онлайн-платформі фінансування. Обсяг фінансування коливається від 500 до понад 2 мільйонів доларів, залежно від обсягу продажів компа...

Kiva

Kiva

kiva.org

Kiva уявляє фінансово інклюзивний світ, де всі люди мають владу покращити своє життя.

Seedrs

Seedrs

seedrs.com

Можливості онлайн-інвестування в найкращі нові стартапи та залучення початкових і ангельських інвестицій за допомогою провідного європейського краудфандингового сайту Seedrs.

Embroker

Embroker

embroker.com

Бізнес-страхування є однією з найстаріших галузей у світі. Він побудований на особистих стосунках, а не на технологічному прогресі. Тут також домінують давні гравці. Дотепер. Embroker – це цифрова страхова компанія, створена з нуля за допомогою сучасних технологій, щоб усунути неефективність, яка пі...

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