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Інше програмне забезпечення для аналізу - Найпопулярніші застосунки - Джибуті
«Чи був продукт хорошим партнером у веденні бізнесу?», «Легкість використання», «Легкість адміністрування» та «Якість підтримки» — це чотири головні фактори, які позитивно впливають на задоволеність користувачів іншими продуктами Analytics. Ці фактори визначаються за допомогою алгоритму, який вибирає атрибути, які з найбільшою вірогідністю прогнозують задоволеність користувачів у цій категорії.
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ImgCreator
imgcreator.ai
ImgCreator може створити будь-яке зображення просто з вашого введеного тексту! Від унікальних і реалістичних фотографій у блогах до творчих ілюстрацій чи аніме. Киньте виклик своїй уяві та отримуйте задоволення зараз!
Formula Bot
formulabot.com
Революціонізуйте ваш робочий процес даних і електронних таблиць за допомогою ШІ. Перетворіть свої текстові інструкції на формули та багато іншого безкоштовно за лічені секунди.
Healthcheck.io
healthchecks.io
Простий і ефективний моніторинг завдань Cron. Ми сповіщаємо вас, коли ваші нічні резервні копії, щотижневі звіти, завдання cron і заплановані завдання не виконуються вчасно.
EmailAnalytics
emailanalytics.com
Найкращий інструмент аналітики електронної пошти для Gmail і Outlook. Вимірюйте час відповіді вашої команди на електронну пошту – не потрібно встановлювати програмне забезпечення, не потрібно навчання.
Chartmetric
chartmetric.com
Просування музики з потужністю даних, потужностей даних, потужностей даних. Chartmetric — це універсальна платформа, яка надає повні потокові та соціальні дані для професіоналів музичної індустрії, щоб створити успішну кар’єру в музиці.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA — це хмарна платформа SaaS, яка допомагає глобальним виробникам скорочувати надлишок запасів, запобігати критичній нестачі та налагоджувати оперативне управління. Платформа орієнтована на фабрику, усуваючи розрив між складними ланцюгами постачання та інвентарними операціями та їхніми застарі...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — це весела наскрізна платформа аналітики даних із низьким кодом/без коду, яка дозволяє будь-кому будь-де перетворювати надзвичайні обсяги даних у швидку інформацію, що допомагає їм щодня створювати прориви. Сьогодні організації в усьому світі покладаються на Alteryx для швидкого підвищення ...
Enverus
enverus.com
Enverus — це найбільш надійна платформа SaaS, орієнтована на використання енергії, яка пропонує доступ у режимі реального часу до аналітики, аналітичних даних і порівняльних даних про витрати та доходи, отримані від наших партнерів для 98% виробників енергії в США та понад 35 000 постачальників.
Athenic AI
athenic.com
Athenic AI — це аналітична платформа на основі штучного інтелекту, яка дозволяє аналізувати ваші дані за допомогою запитань природною мовою. Athenic AI підключається до ваших даних, що зберігаються в базі даних, сховищі даних або програмі, як-от платформа CRM або ERP, щоб відповісти на ваші запитанн...
Evocon
evocon.com
Evocon — це хмарне рішення для моніторингу виробництва, яке допомагає виробничим компаніям керувати та підвищувати ефективність виробництва. Evocon автоматизує та оцифровує збір даних із виробничих машин. Потім ми передаємо зібрані дані в хмару, щоб виробники могли отримати до них доступ у режимі ре...
Wink Reports
winkreports.com
Єдине просте у використанні програмне забезпечення для створення навіть найскладніших звітів без необхідності бути експертом з даних. Отримуйте критичні звіти, які допоможуть вам зазирнути всередину вашого бізнесу. Створюйте звіти (так, навіть *цей*) із вашого улюбленого хмарного програмного забезпе...
Analytics Canvas
analyticscanvas.com
Analytics Canvas дозволяє візуалізувати ваш аналіз, підключаючи вас до баз даних, файлів Excel і Google Analytics через графічний інтерфейс.
Grytics for Communities
grytics.com
Заснований у 2014 році, 1339 є повноцінним редактором SaaS, який комерціалізує пакет Grytics: програмне забезпечення для аналізу даних для корпоративної співпраці та внутрішніх комунікаційних платформ, таких як Workplace від Meta, Microsoft Teams, Viva Engage та Facebook Groups. Наша місія поляга...
Exatom
exatom.io
Ми допоможемо вам покращити ефективність наявних онлайн-форм. Набагато краще. Зазвичай двозначний відсоток відвідувачів, які починають взаємодіяти з вашою формою, не звертаються до конвертаторів. Чому вони залишають вашу веб-форму десь на півдорозі або після невдалого надсилання? Дізнайтеся, як можн...
VobeSoft
vobesoft.com
Кожна програмна система має бази даних. Ці бази даних часто є статичними, що надає організаціям, які працюють із цими стандартними рішеннями, функції, які вони не використовують, і функції, які вони не можуть змінити відповідно до своїх унікальних потреб. Зазвичай, з великим клопотом, застосовуються...
Beehive AI
beehive.ai
Тільки штучний інтелект Beehive поєднує індивідуальний генеративний штучний інтелект із кількісним аналізом, тож лідери досліджень і аналізу можуть вийти за рамки текстових підсумків і окремих даних, щоб генерувати надійні та дієві відповіді для зацікавлених сторін у своєму бізнесі. Завдяки створени...
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making — це онлайн-набір інструментів і процесів, які допомагають окремим особам і групам у прийнятті рішень, визначенні пріоритетів, аналізі співвідношення ціна-якість і розумінні вподобань зацікавлених сторін. Базований на алгоритмі PAPRIKA, 1000minds призначений для багатокрите...
Decipad
decipad.com
Decipad революціонізує спосіб взаємодії людей і команд з числами, пропонуючи інтуїтивно зрозумілу платформу з низьким кодом для моделювання даних та інтерактивного оповідання. З Decipad створювати динамічні плани, моделі та звіти не просто ефективно, але й приємно. Його інтелектуальне середовище для...
Polinode
polinode.com
Polinode дозволяє імпортувати, збирати та аналізувати мережеві дані. За допомогою Polinode Networks ви можете завантажувати будь-які мережеві дані в хмару Polinode, де ви можете взаємодіяти з ними, візуалізувати та аналізувати.
Astrato
astrato.io
Astrato пропонує BI – переосмислений для Cloud. Сучасна альтернатива Looker і Tableau для зайнятих груп роботи з даними, Astrato надає хмарний інтерфейс на одній платформі для живих запитів даних у хмарах даних Snowflake, Dremio або Google BigQuery без жодного переміщення даних.
Hashboard
hashboard.com
Hashboard — це продукт бізнес-аналітики (BI), створений для інженерів з обробки даних, щоб вони працювали якнайкраще та легко поширювали любов до даних на всю свою організацію (навіть на людей, які не мають технічних знань!) Визначте показники свого сховища даних і дозвольте всій вашій команді шукат...
PushMetrics
pushmetrics.io
PushMetrics — це рішення для розповсюдження звітів, яке дає вам повний контроль і гнучкість для надання інформації та повідомлень на основі даних вашій команді та клієнтам.
Eppo
geteppo.com
Eppo проводить надійні A/B-тести, створені для сховищ даних. Статистична точність світового рівня, керування функціями та звіти про експерименти – усе в одному інструменті.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — це передбачувана платформа штучного інтелекту, розроблена для відділів продажів і маркетингу. Платформа використовує дані клієнтів для побудови прогнозних моделей, які допомагають компаніям визначати потенційних клієнтів для нових клієнтів, розширювати продажі, перехресні продажі та виявля...
Enquire.ai
enquire.ai
Надання контексту й аналізу швидше, ніж будь-яка інша експертна мережа, завдяки нашому запатентованому поєднанню штучного інтелекту, науки про дані та людського інтелекту.
Data Impact
dataimpact.io
Прискорювач цифрової комерції для брендів CPG У сучасному складному середовищі, що швидко розвивається, для перемоги в Інтернеті потрібні надійні та практичні висновки. У Data Impact наші рішення виходять за рамки простого моніторингу й надають командам електронної комерції кілька важелів, які можна...
Nuant
nuant.com
Nuant — це платформа управління портфоліо та ризиками, створена для професіоналів, щоб відстежувати та оцінювати ризик своїх цифрових активів. З Nuant відчуйте легкий уніфікований моніторинг ваших цифрових активів, чудове управління ризиками та надійний механізм моделювання. - Уніфікований моніторин...
Troopr
troopr.ai
Troopr — ваш другий пілот для управління проектами. Перевантажте керівництво та нудні частини управління проектами на Troopr. Troopr створює та відстежує завдання, автоматизує зустрічі команди та надає періодичну аналітику проекту – і все це в одному простому інтерфейсі розмови.
Rguroo
rguroo.com
Розробка Rguroo була мотивована потребою в програмному забезпеченні, яке могло б допомогти викладачам у викладанні статистичних концепцій і зменшити кількість часу, який студенти витрачають на рутинні обчислення. Розробка Rguroo приділяє особливу увагу технологічним рекомендаціям Американської стати...
ClearQuery
clearquery.io
ClearQuery — це повноцінна платформа аналітики даних, розроблена з однією основною метою — зробити аналітику простою для всіх. ClearQuery усуває технічні бар’єри, надаючи кожному користувачеві можливість отримувати автоматизовану статистику під час прийому. Завдяки інформаційним панелям і аналітични...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному час...
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
Легка аналітика, яка не зла TelemetryDeck — це нова служба, яка допомагає розробникам додатків і веб-розробників покращувати свої продукти, надаючи миттєві точні аналітичні дані, поки користувачі використовують вашу програму. І найкраща частина: все це анонімно, тому дані ваших користувачів залишаю...
CasterStats
casterstats.com
CasterStats — це рішення, яке підтримує кілька джерел доставки вмісту, зокрема: HTTP Live Streaming (HLS), Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH); Медіасервер Wowza; IceCast; SHOUTcast; Windows Media Server; Flash Media Server (FMS); флюмоція; Helix; Quicktime; червоний5; vBrick; Darwing Stream...
Breinify
home.breinify.ai
Механізм персоналізації на основі штучного інтелекту, який автоматизує та масштабує багатоканальне залучення споживачів для електронної комерції, роздрібної торгівлі та CPG. Натисніть, щоб дізнатися більше.
CloudOpty
cloudopty.com
CloudOpty надає CloudScore для наскрізної оптимізації вашої хмарної платформи, щоб допомогти вам заощадити кошти, підвищити продуктивність, підвищити безпеку та бути сумісним.
A2MAC1
a2mac1.com
Платформа керування даними для автомобільного виробництва – тепер відкривається для нових галузей. A2MAC1 було засновано 25 років тому та обслуговує найбільших OEM (виробників автомобілів) і OES (виробників автомобільних запчастин) у цьому світі. Компанія починала з розбирання та тестування автомобі...
Rampfy
rampfy.com
Rampfy зробив відстеження KPI легким і швидким. У кілька кліків ви можете інтегрувати всі свої системи з додатком Rampfy і почати переглядати інформацію про всю роботу вашого бізнесу. За допомогою Rampfy ви можете: - Переглядати інтегровані дані з усіх систем - Отримувати проактивні сповіщення про с...
Nomad Data
nomad-data.com
NoMad Data розробляє платформу керування даними, яка допомагає підприємствам приймати кращі рішення. Мета Nomad — створити ринок ідей і дозволити експертам із даних, самим постачальникам даних, зіставляти ідеї зі своїми даними. Ми прагнемо допомогти постачальникам виявити нові випадки використання ї...
Data Blaze
datablaze.com
Datablaze може допомогти бездротовим зв’язком вашого бізнесу через стільниковий Інтернет речей і оптимізувати ваші витрати за допомогою ексклюзивного програмного забезпечення для керування пристроями.
ActionableAgile
actionableagile.com
Набір діаграм і симуляцій, які пов’язуються з даними в обраному вами інструменті керування роботою, щоб допомогти вам покращити процеси, стати передбачуваними та миттєво надавати точні прогнози. Ваш потік — наша справа, а безпека ваших даних — пріоритет №1.
Soley
soley.io
Soley є піонером цифрової навігації в портфоліо продуктів і ланцюгах створення вартості. Soley підтримує тих, хто приймає рішення в галузі, які працюють в умовах тиску часу та величезної складності. Використовуючи Soley, компанії можуть оптимізувати свій продуктовий портфель, підвищити стійкість і, ...
Intelligize
intelligize.com
Розширені інструменти аналізу забезпечують глибоке уявлення, яке допоможе вам чітко визначити ринкові стандарти, порівняти розкриття інформації та угоди з аналогами, відстежувати листи коментарів SEC і тенденції та багато іншого
Podder
podderapp.com
Podder — це незалежна платформа подкастів, що базується на штучному інтелекті, яка зосереджується на «перетворенні» даних у ефективні бізнес-аналитики. Podder поєднує дані першої, другої та третьої сторони за допомогою інтелектуальних алгоритмів. Це дозволяє Podder надати найглибшу інформацію про ау...
Sourcetable
sourcetable.com
Sourcetable — це електронна таблиця, яка синхронізує дані з бізнес-додатків і баз даних. Він ідеально підходить для аналізу даних, автоматизованого звітування та створення оновлюваних діаграм і інформаційних панелей.
Excelkits
excelkits.com
Перетворіть електронні таблиці на захоплюючий вміст за допомогою інтерактивних форм для персоналізованих результатів. Додайте готові шаблони за лічені секунди або почніть налаштовувати власні безкоштовно. Чуйний і швидкий – цей простий у використанні блок допоможе вам залучити трафік і підвищити кон...
Datafiniti
datafiniti.co
Datafiniti — це рішення «Дані як послуга» (DaaS), яке використовує власні технології для автоматизації процесу вилучення даних і перетворення веб-сторінок у чисті, керовані, структуровані набори даних для баз даних бізнесу, людей, продуктів і власності. Наш API RESTful і портал для клієнтів перетвор...
Sprinkle Data
sprinkledata.com
SunnyReports – це інструмент звітності AdWords. Це допоможе вам створювати спеціальні звіти Adwords за лічені секунди. Основні відгуки наших користувачів – «легко та корисно». Ми дбаємо про те, щоб підтримувати наш інструмент якнайпростіше, навіть якщо ми додаємо функції щотижня. Розвитком керують н...
Megalytic
megalytic.com
Megalytic використовується цифровими агентствами, маркетологами та власниками бізнесу для отримання швидших, більш глибоких і кращих аналітичних звітів.
Landline Remover
landlineremover.com
Припиніть витрачати час і гроші, намагаючись надіслати текстові повідомлення на стаціонарні телефони. Завантажте свій список будь-якого розміру в Landline Remover і миттєво дізнайтеся, які телефонні номери мобільні, а які стаціонарні!
Mokkup.ai
mokkup.ai
Mokkup.ai — це продукт, який спрощує процес розробки інформаційної панелі. Наш інструмент допомагає користувачам створювати каркаси інформаційної панелі перед створенням у Power BI, Tableau чи інших інструментах візуалізації даних. Mokkup.ai було розроблено, враховуючи надмірні вимоги до інструменту...