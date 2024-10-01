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Програмне забезпечення організаційної діаграми - Найпопулярніші застосунки - Бразилія
Програмне забезпечення для організаційної діаграми дозволяє користувачам створювати організаційні діаграми, які візуально представляють структуру та працівників компанії. Ці інструменти призначені для покращення внутрішньої комунікації, надаючи чітке уявлення про робочу силу організації. Організаційні діаграми також пояснюють окремі ролі та ілюструють зв’язки між командами, що полегшує розуміння стосунків і обов’язків у компанії. Часто інтегровані з програмним забезпеченням для управління робочою силою, ці інструменти допомагають командам відділу кадрів планувати, керувати та відстежувати роботу співробітників. Програмне забезпечення пропонує різні варіанти створення та проектування організаційних діаграм, часто включаючи готові шаблони для прискорення процесу. Користувачі можуть завантажувати списки співробітників, щоб створити каталог співробітників із можливостями повнотекстового пошуку, додаючи імена окремо або масово імпортуючи списки з програмного забезпечення електронних таблиць. Крім того, ці інструменти дозволяють користувачам визначати ролі, відділи та інші організаційні деталі, а також підтримують публікацію та оновлення діаграм у міру розвитку компанії.
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Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio (VIZ-ee-oh) (раніше Microsoft Office Visio) — це програма для створення діаграм і векторної графіки, яка є частиною сімейства Microsoft Office. Продукт був вперше представлений у 1992 році, виготовлений корпорацією Shapeware. Його придбала Microsoft у 2000 році.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати ...
Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite — це повна платформа для команд, які хочуть візуально співпрацювати, незалежно від того, де вони знаходяться та як працюють. Віртуальні дошки, інтелектуальні діаграми та хмарна візуалізація дають змогу організаціям розробляти плани від початкових ідей до успішної реа...
Creately
creately.com
Creately — це візуальна платформа для співпраці. Це дозволяє командам переходити від ідеї до планування та виконання в одному візуальному просторі. Візуально додавайте ідеї до різних фреймворків, картографуйте процеси, потоки чи цілі організації, створюйте документи технічної архітектури. Можливості...
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw — це уніфікована візуальна програма, яка поєднує діаграми, дошку та візуалізацію даних в одне зручне для підприємства рішення. ПЛАНУЙТЕ, ВИКОНУЙТЕ ТА ПЕРЕГЛЯДАЙТЕ В КОМАНДІ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ Співпрацюйте зі своєю командою в бездоганному робочому просторі, який дозволяє поєднувати мозковий ш...
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...
Happeo
happeo.com
Happeo – це інтранет на базі штучного інтелекту, який отримав рейтинг №1 для організацій Google Workspace. Ми створюємо цифрові домівки, де організації залишаються на зв’язку та підвищують ефективність, наводячи порядок в інформаційному хаосі, забезпечуючи структуроване управління знаннями та об’єдн...
People.ai
people.ai
People.ai є лідером у скеруванні корпоративних відділів продажів на перевірений шлях до конвеєра та отримання прибутку. Платформа корпоративного аналізу доходів People.ai гарантує, що організації прискорюють складні цикли продажів, залучаючи потрібних людей до потрібних облікових записів. Завдяки на...
Organimi
organimi.com
Organimi — це сучасне хмарне програмне забезпечення для організаційних діаграм, яке допомагає понад 125 000 компаній у всьому світі. Платформа надає компаніям будь-якого розміру доступ до програмного забезпечення для створення діаграм, щоб допомогти в організаційному проектуванні, плануванні продажі...
ChartHop
charthop.com
ChartHop виконує місію створення здорової прозорості в організаціях, щоб співробітники та організації процвітали. Динамічна платформа для роботи з людьми, ChartHop об’єднує та візуалізує дані про людей, щоб розширити можливості організацій за допомогою розуміння, узгодження та дій. Платформа ChartHo...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard — це платформа програмного забезпечення за передплатою, яка надає рішення для підключення співробітників до компаній, у яких робоча сила переважно віддалена або розподілена в кількох місцях. Функції Pingboard допомагають відділам кадрів, операцій, внутрішніх комунікацій та іншим професіона...
TallyFox
tallyfox.com
Рішення для управління знаннями Tallium від TallyFox організовує вміст для швидкого пошуку інформації. Наш власний алгоритм SmartMatchPro пропонує відповідних експертів і контент кожній людині в режимі реального часу на основі її досвіду, інтересів і дій. Завдяки широким можливостям конфігурації Tal...
The Org
theorg.com
Побудуйте кращу організацію за допомогою публічної організаційної діаграми. Відзначайте своїх колег, залучайте кращих талантів і ставайте більш відомими.
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana — це стратегічна платформа управління чисельністю персоналу, яка допомагає компаніям, що розвиваються, відстежувати витрати на кількість персоналу, співпрацювати над планами найму та прогнозувати витрати в режимі реального часу. Більшість компаній, що розвиваються сьогодні, планують чисель...
Names & Faces
namesandfaces.com
Імена та обличчя спрощують трансформацію даних про співробітників у візуальний каталог співробітників і організаційну діаграму світового класу за лічені хвилини, що допоможе кожному, від генерального директора до нового столяра, розпізнавати членів команди та розуміти їхнє місце.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, найсучасніший веб-пакет програмного забезпечення, революціонізує гнучкість і організаційну ясність. Це не просто ще один інструмент, а зазир у майбутнє роботи. Відчуйте силу гнучкого програмного забезпечення, ретельно розробленого для сучасної епохи управління людьми, проектами та нарадам...
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Нехай люди, які поділяють ті самі цілі, співпрацюють разом. Оптимізуйте свої процеси в компанії або відмовтеся від організаційної схеми. Не все можна спланувати, тому дозвольте собі адаптуватися до ситуації на ходу та продовжуйте співпрацювати.
GoProfiles
goprofiles.io
Перша платформа AI людей для співробітників будь-де. Створіть культуру справжнього зв’язку з GoProfiles. Ми об’єднали найкращі частини довідників співробітників і визнання колег, щоб створити абсолютно новий тип платформи для людей.
Agentnoon
agentnoon.com
Платформа організаційного дизайну та планування робочої сили для підвищення ефективності організації. Дозвольте приймати стратегічні рішення за допомогою швидкого, легкого та інтерактивного інструменту проектування організацій, планування робочої сили та динамічного аналізу персоналу.
Knoetic
knoetic.com
Отримайте цілісне уявлення про те, що важливо для ваших співробітників, розкривши інформацію про DEI, відхід, найм, компенсацію тощо.
Chartloop
chartloop.com
Chartloop надає провідним командам ключову організаційну інформацію для посилення продажів, підбору персоналу та бізнес-стратегії. Chartloop автоматично створює організаційні діаграми для відображення облікових записів.
OneDirectory
onedirectory.com
OneDirectory – це компанія-каталог співробітників, яка розробляє інструменти, щоб допомогти компаніям підвищити ефективність своїх цифрових робочих місць. Наша сучасна платформа каталогу співробітників допомагає співробітникам знаходити, спілкуватися та взаємодіяти зі своїми колегами, покращуючи спі...