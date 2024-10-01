Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для керування онлайн-репутацією - Найпопулярніші застосунки - Чилі Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для керування онлайн-репутацією дозволяє компаніям відстежувати онлайн-огляди користувачів і рекламувати позитивний досвід через онлайн-платформи для оглядів. Компанії, які сподіваються просувати свій бренд через позитивні відгуки користувачів в Інтернеті, використовуватимуть програмне забезпечення для керування репутацією в Інтернеті, щоб зафіксувати негативний досвід. Продукти також забезпечують механізми, за допомогою яких користувачі можуть надсилати нові відгуки електронною поштою або через рекламні кампанії. Продукти надають платформи, які маркетингові групи використовують для агрегування та інтерпретації онлайн-репутації своєї компанії. Команди часто використовують цифрові форми, надані платформою, для проведення кампаній електронною поштою та отримання нових відгуків. Багато продуктів також мають інструменти моніторингу для виявлення обговорень і публікацій користувачів у соціальних мережах. Ці продукти відрізняються від програмного забезпечення для моніторингу соціальних мереж тим, що вони спрямовані на збір онлайн-оглядів, але можуть містити функції соціальних мереж. Існує плутанина, але невеликий перехід із програмним забезпеченням для огляду продуктів. Ці інструменти розміщують відгуки клієнтів на сайтах електронної комерції та надають незначні можливості моніторингу та керування.