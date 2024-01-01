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Програмне забезпечення для керування онлайн-репутацією - Найпопулярніші застосунки - Болівія
Програмне забезпечення для керування онлайн-репутацією дозволяє компаніям відстежувати онлайн-огляди користувачів і рекламувати позитивний досвід через онлайн-платформи для оглядів. Компанії, які сподіваються просувати свій бренд через позитивні відгуки користувачів в Інтернеті, використовуватимуть програмне забезпечення для керування репутацією в Інтернеті, щоб зафіксувати негативний досвід. Продукти також забезпечують механізми, за допомогою яких користувачі можуть надсилати нові відгуки електронною поштою або через рекламні кампанії. Продукти надають платформи, які маркетингові групи використовують для агрегування та інтерпретації онлайн-репутації своєї компанії. Команди часто використовують цифрові форми, надані платформою, для проведення кампаній електронною поштою та отримання нових відгуків. Багато продуктів також мають інструменти моніторингу для виявлення обговорень і публікацій користувачів у соціальних мережах. Ці продукти відрізняються від програмного забезпечення для моніторингу соціальних мереж тим, що вони спрямовані на збір онлайн-оглядів, але можуть містити функції соціальних мереж. Існує плутанина, але невеликий перехід із програмним забезпеченням для огляду продуктів. Ці інструменти розміщують відгуки клієнтів на сайтах електронної комерції та надають незначні можливості моніторингу та керування.
Запит на новий застосунок
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищува...
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — це біла торгова та маркетингова платформа для цифрових агентств і консультантів. Функціональні можливості включають CRM зі SmartLists, електронну пошту, двостороннє SMS, консолідований SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, Po...
Kenect
kenect.com
Kenect об’єднує всі комунікації з клієнтами у вашому бізнесі на одній платформі. Ми перетворюємо вашу основну сферу діяльності на номер із підтримкою текстових повідомлень, щоб вам більше ніколи не доводилося надавати свій особистий номер. Почніть надсилати текстові повідомлення своїм клієнтам, а та...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...
Debutify
debutify.com
Debutify — це найкраще комплексне рішення для сучасного бренду електронної комерції. Завдяки набору програм, оптимізованих для конверсії, це спрощує запуск, керування та масштабування будь-якого бренду. Ось чому багато брендів DTC по всьому світу довіряють Debutify. Кожен продукт Debutify, розроблен...
G2
g2.com
G2 — найбільший у світі ринок програмного забезпечення, якому найбільше довіряють. Понад 90 мільйонів людей щороку — включно з працівниками всіх компаній зі списку Fortune 500 — використовують G2 для прийняття розумніших програмних рішень на основі автентичних експертних оцінок. Тисячі компаній, які...
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself — це перший інструмент для управління репутацією та особистим брендингом у режимі «Зроби сам». Інструмент крок за кроком проведе вас через процес покращення вашої присутності в Інтернеті, показуючи вам, на яких веб-ресурсах/профілях у соціальних мережах ви повинні бути, і як їх оптиміз...
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з...
Yotpo
yotpo.com
Маркетингова платформа утримання електронної комерції Yotpo допомагає брендам будь-якого розміру зміцнити свої відносини зі споживачами. Завдяки уніфікованим керованим даними рішенням для лояльності, маркетингу через SMS і електронною поштою, оглядів, підписок тощо Yotpo допомагає брендам забезпечув...
PromoRepublic
promorepublic.com
Маркетингова платформа PromoRepublic допомагає франшизам збільшити свою видимість в Інтернеті в пошуку та соціальних мережах за допомогою унікального підходу, керованого даними. Це дозволяє франчайзингам ефективно та легко керувати маркетинговими інструментами, активами та даними з центрального цент...
AppFollow
appfollow.io
AppFollow дозволяє легко зрозуміти та підвищити репутацію вашої програми. AppFollow — інтегрований сервіс для роботи з магазинами додатків. Він містить інструменти для керування рецензіями та автоматизації, органічного аналізу продуктивності додатків, дослідження конкурентів, моніторингу та аналізу ...
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedReviews — це повне програмне забезпечення для керування відгуками в Інтернеті, яке може автоматично генерувати всі відгуки ваших клієнтів і відображати їх у формі віджета огляду на вашому веб-сайті. Це вдосконалене програмне забезпечення для керування онлайн-репутацією, яке дозволяє компаніям к...
AppTweak
apptweak.com
AppTweak — це маркетингова та розвідувальна платформа App Store на основі штучного інтелекту, що дозволяє лідерам мобільних пристроїв оптимізувати звичайну та платну продуктивність своїх програм у магазинах програм. AppTweak виділяється як найповніша платформа в галузі, яка забезпечує ASO Intelligen...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це провідна хмарна комунікаційна платформа, яка дає змогу обмінюватися миттєвими повідомленнями для бізнесу для покращення командної співпраці, виняткового обслуговування клієнтів і запитів на мобільні платежі. Це допомагає відділам бізнес-обслуговування звертатися до потрібної людини в пот...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® був заснований у 2009 році батьком і сином, Джо та Дж. Б. Келлогами, з місією змінювати ситуацію, допомагаючи розвитку малого бізнесу та розвитку місцевих громад. Зараз у Marketing 360, розташованому у Форт-Коллінзі, штат Колорадо, та Остіні, штат Техас, працюють понад 550 членів кома...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітами з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кільк...
Text Request
textrequest.com
Text Request — це платформа для ділових текстових повідомлень, створена для залучення клієнтів. Ми розробили рішення для обміну повідомленнями, що підключаються та працюють, щоб вирішити ваші повсякденні проблеми спілкування, тож ви можете прорізати шум і спілкуватися з клієнтами будь-коли та будь-д...
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal — це спеціальна локальна платформа SEO. Його потужні локальні інструменти та звіти про пошукову оптимізацію дозволяють агентствам і брендам покращувати місцеві рейтинги, генерувати більше трафіку та потенційних клієнтів із локального пошуку, а також керувати відгуками/репутацією. Понад 5...
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity створює цінність для компаній і агентств із кількома локаціями, надаючи набір інструментів для покращення місцевого пошуку та виявлення на картах, налагодження стосунків через пряме залучення клієнтів (огляди, рекомендації, запитання та відповіді та публікації) та відкриття інформації п...
Broadly
broadly.com
Створіть сильну, тривалу присутність в Інтернеті та репутацію, яка допоможе вам виділятися у вашому регіоні. Широко допомагає тисячам місцевих компаній залучати потенційних клієнтів, зв’язуватися з клієнтами та обслуговувати їх, а також автоматично надсилати запити на відгуки – і все це з однієї про...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-як...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпеченн...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite допомагає компаніям відстежувати, запитувати та демонструвати свої онлайн-огляди, щоб підвищити соціальну надійність і зміцнити довіру своїх клієнтів.
Signpost
signpost.com
Signpost — це комплексне й автоматизоване рішення для збору відгуків клієнтів, отримання більшої кількості та кращих відгуків, залучення нових клієнтів, отримання рекомендацій і збільшення повторного бізнесу.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob допомагає великим підприємствам отримати репутацію, на яку вони заслуговують, отримати найвищий рейтинг і отримати більше продажів. Це репутаційна маркетингова платформа, розроблена, щоб допомогти вашому бізнесу розвиватися, залучаючи більше потенційних клієнтів і закриваючи більше продажів....
Shopper Approved
shopperapproved.com
З 2010 року Shopper Approved допоміг понад 25 000 онлайн-компаній зібрати в 10 разів більше оцінок і відгуків, ніж будь-яка інша онлайн-платформа для оглядів. Ми також двічі удостоєні нагород Inc. 500, офіційний партнер Google Review і маємо рейтинг A+ BBB. Те, що справді відрізняє Shopper Approved,...
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компа...
UpCity
upcity.com
UpCity — це ресурс, який допомагає підключати підприємства до постачальників послуг B2B, яким вони можуть довіряти. Ми створюємо та розширюємо можливості успішних відносин між компаніями та постачальниками послуг. Маючи понад 70 000 зареєстрованих постачальників — від маркетингових агентств до бухга...
Appbot
appbot.co
Appbot пропонує інструменти для перевірки та оцінки програм для мобільних команд, щоб ви могли за лічені хвилини побачити, як користувачі ставляться до вашої програми. Appbot люблять тисячі користувачів із таких компаній, як BMW, Twitter, Microsoft і Deutsche Bank. Appbot відстежує огляди магазинів ...
Partoo
partoo.co
Наша місія Partoo — зробити бізнес більш помітним в Інтернеті, покращити його електронну репутацію та допомогти їм отримати більше клієнтів. Наше комплексне рішення дає змогу приймати стратегічні рішення за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей, дозволяючи особам, які приймають рішен...
Famepilot
famepilot.com
Famepilot — це хмарна платформа на основі AI/ML для компаній і брендів, яка дозволяє відстежувати відгуки клієнтів і керувати ними в Інтернеті (пошук, листинги, соціальні мережі, сайти з відгуками та онлайн-опитування) і офлайн (локальне опитування, кіоск, планшети) і паперові форми) канали. Компані...
SpotOn
spoton.com
SpotOn — одна з найбільш швидкозростаючих компаній, що займаються програмним забезпеченням і оплатою, що надає технології та підтримку, які допомагають місцевим підприємствам — і людям, які ними керують — досягти успіху на власних умовах. SpotOn, відомий своєю гнучкою хмарною технологією та персонал...
Rannkly
rannkly.com
Rannkly — це платформа, керована штучним інтелектом, яка обробляє ОНЛАЙН-РЕПУТАЦІЮ, відстежуючи, аналізуючи та відповідаючи на відгуки та СОЦІАЛЬНІ МЕДІА, створюючи та плануючи інтерактивні публікації лише на одній інформаційній панелі. Його абсолютно нова функція UNIVERSAL QR CODE — це інтерфейс, я...
URLScore.ai
urlscore.ai
Незалежно від того, чи ви обережні щодо безпеки веб-сайту перед відвідуванням чи прагнете покращити виявлення кіберзагроз, Urlscore тут, щоб допомогти. Використовуйте нашу веб-форму або інтегруйте наш API, щоб класифікувати URL-адреси та точно визначити потенційні ризики, забезпечуючи безпечніший до...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO є лідером у сфері місцевого маркетингу для корпоративних брендів, що працює на платформі Local Experience (LX) – комплексному, повністю інтегрованому наборі готових рішень для локального маркетингу та взаємодії з клієнтами (CX), які забезпечують ефектну гіперлокальну роботу в масштабі для вс...
Localo
localo.com
Розвивайте бізнес своїх клієнтів за допомогою найкращого локального інструменту SEO – Localo Розширте спектр послуг свого агентства за допомогою найнадійнішого місцевого інструменту SEO, щоб різко підвищити видимість вашого клієнта на місцевому рівні – Localo. Цей потужний інструмент на основі штуч...
Uberall
uberall.com
Uberall — це маркетингова платформа для багатьох локацій, яка полегшує таким підприємствам, як ваш, бути знайденими, обраними та перетворювати пошуки на продажі. За допомогою нашого рішення керується понад 1,5 мільйона місць, а списки, якими керує Uberall, з’являються в 194 країнах.
CallSource
callsource.com
CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.
Fera
fera.ai
Fera – це програма для відгуків клієнтів для Shopify, Wix, BigCommerce та інших компаній електронної комерції. Це дозволяє вам легко запитувати та відображати відгуки клієнтів, фотографії та відео з різних каналів, у тому числі з ваших власних.
SO Connect
soconnect.com
Списки допомагають вашій місцевій компанії знайти більше клієнтів. Оновлюйте інформацію про свою компанію одним рухом на понад 50 платформах, покращуйте свій рейтинг і отримуйте більше трафіку на веб-сайті, телефонних дзвінків і відвідувачів у вашому місці(-ах). Зараз ми обслуговуємо понад 100 000 о...
Mobal
mobal.io
Знаходьте, залучайте та утримуйте більше клієнтів із кращими бізнес-профілями. Mobal автоматизує керування вашим бізнес-профілем, щоб ви могли зосередитися на швидшому досягненні результатів. Платформа на базі штучного інтелекту Mobals — це найпростіший і найшвидший спосіб без зусиль підтримувати ва...
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter – це компанія, що займається аналізом брендів і переосмислює зв’язки з клієнтами та управління репутацією за допомогою глибокого прослуховування на основі штучного інтелекту. Ми полегшуємо брендам, які працюють у кількох локаціях, впливати на них у реальному часі за допомогою релевантної і...
Pluspoint
pluspoint.io
Pluspoint допомагає компаніям із кількома локаціями та франшизам підвищити локальну пошукову оптимізацію, щоб залучити більше органічного трафіку, надаючи автоматизоване рішення для керування відгуками клієнтів. З його допомогою компанії можуть збирати відгуки клієнтів через різні канали, включаючи ...
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews — це інноваційне та доступне програмне забезпечення для керування онлайн-рецензіями, ви можете надсилати запити, відповідати, відображати та ділитися відгуками з нашої зручної інформаційної панелі. Ви також можете створювати налаштовані цифрові вивіски з автоматичним додаванням онлайн...
Amazeful
amazeful.com
Amazeful — це онлайн-платформа для управління репутацією для місцевих компаній. Ми допомагаємо компаніям збирати онлайн-відгуки клієнтів і бути обраними більшою кількістю потенційних клієнтів. Це ефективний інструмент для збільшення продажів, підвищення довіри та вирізнення серед конкурентів. Глибок...
Ratingful
ratingful.com
Покращуйте свою онлайн-репутацію та отримуйте більше 5-зіркових відгуків Google за допомогою Ratingful. Наша платформа спрощує процес запиту відгуків від клієнтів, захищає ваші оцінки, виділяє ваші найкращі відгуки та контролює вашу цифрову репутацію. Ви також можете відповідати на відгуки Google і ...
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
Одна проста платформа для керування всіма відгуками клієнтів. Підвищте рівень задоволеності клієнтів за допомогою нашої простої у використанні платформи, яка автоматизує керування вашим онлайн-переглядом. Отримуйте більше відгуків клієнтів, вас знаходять в Інтернеті, залучайте нових клієнтів – легко...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp — це платформа управління репутацією для компаній і агентств, які працюють у кількох місцях. Ми перетворюємо голос клієнта на лояльність клієнтів. GatherUp — це одна платформа, яка масштабує всі аспекти вашого управління репутацією від вислуховування клієнтів до розуміння їх і взаємодії з н...
Great Recruiters
greatrecruiters.com
Ми допомагаємо кадровим фірмам прискорити їх зростання, максимізуючи рентабельність інвестицій завдяки їхнім відгукам, рекомендаціям, репутації та рекрутерам.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тисячі провідних світових брендів і роздрібних торговців довіряють технологіям, послугам і досвіду Bazaarvoice, щоб збільшити дохід, розширити охоплення, отримати корисну інформацію та створити лояльних прихильників. Згідно з новим замовленим дослідженням, проведеним Forrester Consulting від імені B...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io є провідним постачальником рішень для збору відгуків і маркетингу електронної комерції. Створіть свою онлайн-репутацію, заохочуйте лояльність споживачів і пов’яжіть свою бізнес-модель із вимогами ринку за допомогою справжніх відгуків клієнтів. Наші безконтрактні тарифні плани можна повніс...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review — це сучасне програмне забезпечення для огляду та управління репутацією для малого та середнього бізнесу. Наш автоматизований і простий у використанні інтерфейс допомагає власникам бізнесу збирати достовірні відгуки клієнтів на автопілоті. Завдяки оцінці моїх відгуків ви можете отрим...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com – це вигідний варіант програмного забезпечення Google Business Profile для кількох локацій. Нас люблять агентства та прямі клієнти. Керуйте своєю місцевою репутацією та масово публікуйте вміст, послуги, продукти та фотографії. Отримайте легкий огляд усіх ваших пріоритетів і ефективності л...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (Маркетинг як послуга), керує брендами та компаніями, покращуючи взаємодію з клієнтами та потенційними клієнтами, збільшуючи відгуки та створюючи уніфіковані бази даних клієнтів трьома методами. Партнерство з технологій розподілу з великими корпораціями Google, Microsoft Bi...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — це платформа взаємодії з клієнтами для місцевого бізнесу, яка робить взаємодію з потенційними клієнтами та клієнтами зручною за допомогою текстових повідомлень, чату та електронної пошти — і все це організовано в одному місці. Ми робимо ваш бізнес клієнтом готовим до будь-якої взаємодії ...
Experience.com
experience.com
З 2015 року Experience.com надає рішення світового рівня для репутації в Інтернеті, оглядів і керування присутністю на основі ШІ, допомагаючи компаніям і професіоналам покращити свою присутність в Інтернеті та залучити клієнтів і співробітників. Завдяки спільній місії допомогти мільйонам організацій...
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, провідна розподілена маркетингова платформа, допомагає командам від брендів до місцевих ефективно продавати та продавати через торгових партнерів, локації та прямих співробітників. Платформа SproutLoud на основі штучного інтелекту поєднує в собі управління цифровими активами, канали стим...
Rannko
rannko.com
Раннко знаходиться в авангарді управління цифровою репутацією, допомагаючи власникам великих і малих компаній розвивати свій бренд і покращувати сприйняття громадськістю. Перетворення ваших клієнтів на власних амбасадорів бренду. Зосереджуючись на «Локальному перш за все», Rannko може допомогти вашо...