Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для онлайн-редакторів - Найпопулярніші застосунки - Кабо-Верде Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення онлайн-редакції пропонує компаніям спеціальну веб-сторінку для розміщення та розповсюдження новин або медіаконтенту через єдину платформу. Ці цифрові редакції об’єднують підібрані цифрові матеріали бренду, діючи як центральний центр для точної інформації про організацію. Відділи зв’язків із громадськістю (PR) використовують ці рішення для розповсюдження прес-релізів, оновлених новин, медіа-пакетів і різноманітних мультимедійних ресурсів, таких як фотографії та відео, сприяючи контрольованій комунікації бренду та збільшенню залучення. Журналісти, клієнти та цільова аудиторія покладаються на ці редакції як на надійні джерела актуальної інформації про компанію.