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Програмне забезпечення для онлайн-редакторів - Найпопулярніші застосунки - Колумбія
Програмне забезпечення онлайн-редакції пропонує компаніям спеціальну веб-сторінку для розміщення та розповсюдження новин або медіаконтенту через єдину платформу. Ці цифрові редакції об’єднують підібрані цифрові матеріали бренду, діючи як центральний центр для точної інформації про організацію. Відділи зв’язків із громадськістю (PR) використовують ці рішення для розповсюдження прес-релізів, оновлених новин, медіа-пакетів і різноманітних мультимедійних ресурсів, таких як фотографії та відео, сприяючи контрольованій комунікації бренду та збільшенню залучення. Журналісти, клієнти та цільова аудиторія покладаються на ці редакції як на надійні джерела актуальної інформації про компанію.
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Prezly
prezly.com
Prezly — це універсальний інструмент для розповіді історій для сучасних внутрішніх PR-команд і агентств. З Prezly ви можете заощадити час на жонглюванні кількома застарілими інструментами, такими як документи Word, звичайні текстові електронні листи з великими вкладеннями та електронні таблиці Excel...
EQUP
equp.com
EQUP — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає власникам бізнесу оптимізувати бізнес-процеси, такі як маркетинг, продажі, виставлення рахунків, зв’язок тощо. З EQUP власникам бізнесу не потрібно погоджуватися на загальні рішення; він пропонує галузеві рішення для їхніх бізнес-проблем нез...
Prowly
prowly.com
Prowly — це комплексне рішення для автоматизації робочого процесу для PR-професіоналів, за допомогою якого компанії будь-якого розміру можуть ефективніше керувати зв’язками зі ЗМІ, заощаджуючи час на рутинних завданнях. Prowly підтримує користувачів у розповіді історій, пошуку потрібних медіа-контак...
PR.co
pr.co
pr.co створює чудово оформлені онлайн-редакції та програмне забезпечення, щоб допомогти PR-командам підвищити охоплення ЗМІ та впізнаваність бренду та створити позитивну репутацію. Наші онлайн-редакції допомагають сяяти віхам вашої компанії та спрощують зв’язок із вашим брендом для будь-якої зацікав...
Wiztrust
wiztrust.com
Платформа підтримки комунікацій. Wiztrust — це багатоканальна платформа розповсюдження, створена для спрощення внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Один інструмент для розповсюдження вашого вмісту будь-яким каналом для будь-якої зацікавленої сторони. Хмарне рішення Wiztrust стало безцінним для компан...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...
ACCESSWIRE
accesswire.com
Онлайн-платформа розповсюдження ACCESSWIRE® надає професіоналам із комунікацій простіший і ефективніший робочий процес для повсякденної діяльності. Професіонали з комунікацій тепер мають єдине джерело, куди вони можуть розповсюджувати прес-релізи, створювати відділ новин і планувати свої події одним...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive є глобальним партнером у сфері PR та комунікацій. Працюючи з тисячами організацій по всьому світу, ми розуміємо тиск, з яким ви стикаєтеся. Як створення сильного бренду та репутації. Бути очима, вухами та совістю вашої організації. Підтримка C-suite, ширшого бізнесу та його успіху. Ми поєд...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Заснована в 2003 році, Mynewsdesk пропонує сучасне цифрове PR-рішення для бізнесу, щоб взаємодіяти з журналістами, впливовими особами, клієнтами та іншими важливими зацікавленими сторонами. Універсальна PR-платформа дозволяє легко створювати та поширювати новини та контент, стежити за тим, що говоря...