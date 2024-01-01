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Інструменти оптимізації онлайн-ринку - Найпопулярніші застосунки - Кот-дʼІвуар
Інструменти оптимізації онлайн-ринку допомагають компаніям керувати та оптимізувати свої продажі на таких сайтах, як Amazon, eBay, Shopify тощо. Ці інструменти можна використовувати для багатьох цілей, від створення списків продуктів до керування запасами, ціноутворенням на продукти або варіантами доставки. Функції аналітики також важливі для продавців, щоб краще зрозуміти свій ринок і оптимізувати спосіб націлювання на потенційних споживачів. Інструменти електронної комерції в цих рішеннях є найбільш корисними для професіоналів електронної комерції, які використовують ці сайти як основний канал онлайн-продажів для свого бізнесу. Ці інструменти також можуть використовувати консультанти з електронної комерції, які допомагають онлайн-магазинам покращити свою присутність на Amazon, eBay та інших. Більшість інструментів для онлайн-ринків постачаються як окремі програмні продукти, але платформи електронної комерції зазвичай містять функції або доповнення для Amazon та інших сайтів. На відміну від інструментів електронної комерції, інструменти оптимізації онлайн-ринку створені для роботи з існуючим ринком. Інструменти електронної комерції розроблено, щоб допомогти користувачеві оптимізувати свій окремий магазин електронної комерції, який не є частиною більшого стороннього ринку.
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Helium 10
helium10.com
Helium 10 — це провідна комплексна програмна платформа, якій довіряють понад 2 000 000 підприємців електронної комерції, агентств і світових брендів, які сприяють розвитку свого бізнесу на Amazon, надаючи точні рішення, що керуються даними. Helium 10 зі штаб-квартирою в Ірвіні, штат Каліфорнія, нада...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — це провідна універсальна платформа для продажу на Amazon. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти підприємцям і брендам будувати успішний бізнес на Amazon за допомогою дослідження продукту, аналізу ринку, можливостей керування брендом і лістингом тощо. З 2015 року ми допомогли понад ...
Keepa
keepa.com
Keepa зберігає історію цін на всі продукти на Amazon, найбільшому в світі та найнадійнішому онлайн-магазині. Користувачі можуть індивідуально відстежувати зміну цін на продукти, які їх цікавлять, і Keepa повідомить їх, коли ціна досягне заданого порогу. Окрім цієї функції відстеження, Keepa також мо...
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard — це точна служба аналітики прибутку для продавців Amazon із додатковими інструментами: подальші поштові кампанії, управління запасами, відшкодування за втрачені та пошкоджені запаси та інші помилки FBA, а також сповіщення про зміни в списку. Усе це починається від 15 доларів США на міся...
Informed Repricer
informed.co
Збільште свої прибутки за допомогою оптимізації цін. Залишайтеся конкурентоспроможними та заробляйте більше грошей за допомогою стратегій автоматичного переоцінки для всіх типів продавців. Informed.co — це конкурентоспроможна платформа для переоцінки №1, яка допомагає онлайн-бізнесу отримувати приб...
Webgility
webgility.com
Webgility — це гнучке, потужне програмне забезпечення для автоматизації електронної комерції, яке з’єднує всі ваші магазини та ринки електронної комерції, систему торговельних точок, платформу доставки тощо з QuickBooks Online, QuickBooks Desktop і NetSuite — ІТ-технології не потрібні. Автоматизація...
SellerLegend
sellerlegend.com
Потужна аналітика Amazon для ваших продажів Amazon ГОТУЙТЕСЯ ВІДКРИЙТИ НАЙНАДІЙНІШУ ПРОГРАМУ НА РИНКУ: усі фінансові інструменти, необхідні продавцю Amazon для керування своїм бізнесом, в ОДНОМУ місці! ВЗЯТЬ НАС ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПОЇЗДКИ НА 21 БЕЗКОШТОВНИЙ ДЕНЬ | Без ризику | Скасуйте в будь-який час...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.
eDesk
edesk.com
eDesk допомагає онлайн-продавцям і торговим маркам забезпечувати виняткове обслуговування клієнтів усюди, де вони продають. eDesk пропонує цілий набір відзначених нагородами інструментів електронної комерції для оптимізації процесів підтримки клієнтів і звітності для швидшого часу відповіді для знач...
smartscout
smartscout.com
SmartScout — це програмний інструмент, який забезпечує повний аналіз Amazon. SmartScout розбиває 20 найпопулярніших категорій і 43 000 підкатегорій, частку ринку брендів і надає ключові показники ефективності ASIN, щоб допомогти вам приймати рішення на основі даних для розвитку вашого бренду або пош...
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp — це платформа e-Commerce Intelligence на основі штучного інтелекту, яка допомагає продавцям і роздрібним торговцям максимізувати свій потенціал на найбільшому світовому ринку — Amazon. SellerApp, заснований у 2017 році, використовує моделі оптимізації нового покоління та ML, щоб допомогти...
Perpetua
perpetua.io
Універсальна роздрібна медіа-платформа Perpetua допомагає брендам підняти ефективність реклами на новий рівень. Ми надаємо вам інструменти, автоматизацію та контроль, необхідні для повної реалізації рекламного потенціалу в Amazon, Walmart, Instacart тощо.
Auctiva
auctiva.com
Почніть продавати більше на Amazon і eBay за допомогою потужного багатоканального програмного забезпечення для електронної комерції Auctiva. Синхронізуйте запаси, обробляйте замовлення, додавайте продукти на кілька ринків в одному місці! Почніть безкоштовно протягом 30 днів. Розпочніть продавати вла...
ZIK Analytics
zikanalytics.com
ZIK Analytics — це провідна платформа програмного забезпечення для електронної комерції, яка пропонує набір інструментів, які допомагають продавцям eBay знаходити вигідні товари для продажу, а потім швидко продавати свої товари, розміщуючи їх на першій сторінці. З 2016 року ZIK Analytics допоміг пон...
EX.CO
ex.co
EX.CO — це відзначена нагородами платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти своїм відеоконтентом і стратегіями монетизації для отримання максимального прибутку.
Entriwise
entriwise.com
Автоматизований облік для продавців Amazon у QuickBooks, комплексному рішенні для імпорту всіх транзакцій Amazon Seller Central: замовлень, відшкодувань, комісій, відшкодувань тощо в QuickBooks Online, Desktop і Enterprise - програмне забезпечення, що підтримується: QuickBooks Desktop, Enterprise і ...
Seller Terminal
sellerterminal.com
Ласкаво просимо до Seller Terminal, вашого комплексного рішення для повернення втрачених доходів в екосистемі Amazon FBA. Завдяки підтвердженій історії успіху ми надали можливість понад 1000 продавцям, брендам, агрегаторам і складам відновити контроль над їхнім бізнесом FBA. Наш підхід: орієнтуватис...
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks — це важливий інструмент SAAS для електронної комерції, що продає на Amazon, Wal-Mart, Shopify і eBay. Програмне забезпечення автоматизує облік електронної комерції, забезпечуючи незмінно чіткі та точні ділові книги, що сприяє прийняттю найкращих бізнес-рішень.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Завдяки провідній платформі керування фідами даних Feedonomics допомагає брендам і роздрібним торговцям оптимізувати та розміщувати каталоги своїх продуктів у сотнях місць електронної комерції по всьому світу. Наші комплексні рішення для ринків і рекламних каналів автоматизують численні процеси, так...
Zetpy
zetpy.com
Одна панель керування для синхронізації всього. Синхронізуйте продукти, інвентар, клієнтів і замовлення з найпопулярнішими ринками електронної комерції, як-от Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora, і кошиками для покупок, як-от Shopify, WooCommerce і Magento.
PrimeLister
primelister.com
PrimeLister — це платформа на базі Saas, яка дозволяє онлайн-продавцям здійснювати більше продажів, бути більш організованими та економити час ефективнішим способом. Економить час, дозволяючи користувачам створювати перехресні списки своїх списків на кількох ринках або в каналах соціальних мереж одн...
3DSellers
3dsellers.com
Провідні інструменти продажу на eBay торгової марки знаходяться на платформі менеджера з продажу 3Dsellers eBay. Отримуйте більше продажів і відгуків на eBay, а також заощаджуйте час завдяки автоматизації eBay і масовим діям щодо списків, замовлень, повідомлень тощо. Забезпечте швидку (і навіть авто...
easySales
easy-sales.com
easySales — це хмарна платформа SaaS, яка автоматизує діяльність електронної комерції для онлайн-магазинів, дозволяючи їм легко продавати в кількох каналах, зменшуючи операційні витрати та розвиваючи свій бізнес. Він пропонує багатоканальну хмарну автоматизацію списків продуктів і керування замовлен...
NittyGritti
nittygritti.com
NittyGritti — це чудовий, інтелектуальний спосіб перемогти трафік на Amazon. Ми пропонуємо підібрані рішення з підтримкою штучного інтелекту, щоб глибоко зануритися у ваші сторінки зі списком і вловити всі ті дрібні деталі, які можуть утримувати вас від переходів. Подивіться на кожен ASIN, оцінений ...
Chinafy
chinafy.com
Chinafy — це платформа на основі SaaS, яка реконструює та перепроектує веб-сайти для досягнення швидшої роботи в Китаї. На сьогоднішній день це єдина платформа веб-сумісності, яка здатна досягти практично наземної продуктивності, офшорної. Платформа встановлюється на веб-сайти, щоб допомогти їм швид...
Sellbery
sellbery.com
Sellbery — це простий спосіб для онлайн-магазинів оптимізувати синхронізацію продуктів і замовлень між різними каналами. Імпортуйте списки та синхронізуйте всі свої замовлення між такими платформами, як Shopify, Amazon, eBay та багатьма іншими. Запустити новий канал стало простіше та швидше.
Stackline
stackline.com
Виконуючи місію підживлення майбутнього комерції шляхом зближення брендів і клієнтів, Stackline є першою повнофункціональною комерційною платформою для найбільш інноваційних брендів світу. Власні нейронні мережі Stackline і системи глибокого навчання виводять на поверхню та візуалізують трансформаці...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (Маркетинг як послуга), керує брендами та компаніями, покращуючи взаємодію з клієнтами та потенційними клієнтами, збільшуючи відгуки та створюючи уніфіковані бази даних клієнтів трьома методами. Партнерство з технологій розподілу з великими корпораціями Google, Microsoft Bi...
Ad Badger
adbadger.com
Ad Badger — це єдиний програмний інструмент Amazon PPC, який знадобиться для оптимізації ваших кампаній. Пройдіть навчання Amazon Ads і розвивайтеся в нашій спільноті.
Teikametrics
teikametrics.com
Teikametrics дає можливість компаніям ефективно розвиватися та масштабуватися на Amazon і Walmart завдяки безпрецедентному поєднанню технології інтелектуального інтелекту та експертних послуг. Цей принципово інший підхід дозволяє продавцям завойовувати ринок, оптимізуючи кожне оголошення та максиміз...
Roketfy
roketfy.com
Roketfy — це платформа, яка пропонує керовані даними інтелектуальні інструменти та послуги, розроблені для брендів, малих підприємств і підприємців, які хочуть збільшити свої продажі на ринках електронної комерції.
Sellesta
sellesta.ai
Sellesta — глобальна технологічна компанія, яка створює інструменти та програмне забезпечення на базі Al для маркетологів і менеджерів електронної комерції. Ми надаємо комплексні інструменти, які обслуговують як ринкові майданчики електронної комерції, так і веб-магазини. Наша мета — надати компанія...
NeonPanel
neonpanel.com
NeonPanel — комплексне програмне рішення, розроблене спеціально для продавців Amazon. Він пропонує низку потужних функцій та інструментів для спрощення та оптимізації різних аспектів управління бізнесом Amazon. Від управління запасами та відстеження витрат до реклами та аналітики продажів, NeonPanel...
Bookkeep
bookkeep.com
Якщо ви використовуєте Shopify, Amazon, Square, PayPal та інші популярні системи електронної комерції та POS-системи, Bookkeep — ваша секретна зброя. Наш інструмент автоматично публікує щоденні підсумкові фінансові дані про продажі на основі нарахувань у QuickBooks Online, Zoho Books, Xero або Sage ...
DataHawk
datahawk.co
Datahawk — це найгнучкіша платформа бізнес-аналітики електронної комерції, яка забезпечує найкраще охоплення даних Amazon і глибину для бренд-менеджерів, з неперевершеною інтеграцією в їхні власні інструменти візуалізації та приладної дошки. DataHawk надає корисну та настроювану інформацію для оптим...
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
Простий і інтелектуальний сканер електронної комерції, ідеальний для збирання цін у реальному часі та результатів пошуку з веб-магазинів і ринків без навичок кодування. Використовуйте наш веб-додаток, щоб щоденно планувати дані про ціни та продавців. Використовуйте наш API, який надає вам доступ до ...
GetReviews.ai
getreviews.ai
GetReviews.ai — це послідовність оглядів, оптимізована для створення відгуків на Amazon, Walmart.com, Shopify тощо.
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator — це гнучке рішення для управління торгівлею, яке дозволяє оптимізувати, автоматизувати та керувати вашими продуктами, списками, ціноутворенням, запасами та замовленнями на кількох каналах і ринках. Клієнти StoreAutomator витрачають на 50% менше часу на непотрібні завдання адміністрат...
Cymbio
cym.bio
Cymbio забезпечує зростання цифрових продажів для брендів за допомогою першої в світі комплексної платформи доставки та торгової площадки. Наш всеохоплюючий центр автоматизації B2B підтримує всі системи, протоколи та постачальників, водночас безперешкодно відкриваючи бренди глобальній екосистемі роз...
AsinSeed
asinseed.com
Вивчіть справжні ключові слова ваших конкурентів, які приносять їм найбільше трафіку. Найпряміший метод оптимізації ключових слів. Зекономте на витратах PPC і підвищте рейтинг ключових слів.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch — це рішення для маркетингу каналів, яке поєднує перетворення та оптимізацію даних із допомогою та порадами. Це дає можливість продавцям і агентствам досягти успіху в каналах електронної комерції. Оптимізуйте файл фіду продуктів за допомогою DataFeedWatch і розповсюджуйте продукти по р...
Mergado
mergado.com
Mergado — це інструмент управління стрічками товарів для інтернет-магазинів, маркетологів і агентств. Низка фільтрів і правил дозволяє вам змінювати дані, що надходять із вашого онлайн-магазину на сайти порівняння покупок, такі як Google і Facebook, торгові майданчики та інші рекламні канали. Програ...
SellerLion
sellerlion.com
Отримайте найкраще програмне забезпечення для оглядів і відгуків для продавців Amazon із програмним забезпеченням Amazon Review №1 в Індії від Sellerlion за конкурентоспроможною ціною. Придбайте додаток Amazon Feedback.
Sellerfox
sellerfox.com
Sellerfox — це універсальний інструмент аналізу та оптимізації для продавців Amazon. Це спрощує процес відстеження показників ефективності продуктів і ключових слів, дозволяючи користувачам відкривати можливості оптимізації та отримувати конкурентні переваги. Платформа пропонує зручний інтерфейс, як...
Hivearchive
hivearchive.com
Hivearchive — це веб-програмне забезпечення, яке допомагає продавцям Amazon відстежувати їхні продажі, запаси та витрати. Програмне забезпечення надає користувачам дані та звіти в режимі реального часу, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення щодо свого бізнесу. Програмне забезпечення розроблен...
tool4seller
tool4seller.com
Tool4seller — це інструмент для продавців Amazon, який забезпечує аналітику даних і перетворює їх у звіти, зведення, інформаційні панелі та графіки, щоб допомогти продавцям приймати кращі операційні рішення. Основні функції включають: дослідження ключових слів, оптимізацію PPC, тенденції продажів, а...
Seller.Tools
seller.tools
Повний набір інструментів, які використовують дані Amazon, щоб вивести ваш бізнес на нові висоти. Навіть найвідоміші бренди покладаються на застарілі дані, інструменти та процеси для ведення свого бізнесу. Настав час перевірити свій бізнес на майбутнє за допомогою найінноваційніших ресурсів, доступн...
SellerGeni
sellergeni.com
Платформа електронної комерції для компаній, які продають на Amazon SellerGeni, забезпечує оптимізацію зростання та покращення лістингу для найрозумніших у світі компаній електронної комерції. Користувачі SellerGeni створюють цілі – попередньо створені структури кампаній, розроблені для виконання бу...
PPC Storm
ppcstorm.com
PPC Storm — це потужний інструмент керування PPC від продавця або постачальника послуг Amazon. Служить двигуном для виконання всіх «важких завдань», пов’язаних із ефективним керуванням PPC на Amazon. Можливість використовувати автоматизацію для виконання настроюваних дій від вашого імені з правилами...
ConvertMate
convertmate.io
Про ConvertMate ConvertMate – це програма Shopify, яка автоматизує пошукову оптимізацію для вашого магазину Shopify. Забудьте про довгі години пошуку ключових слів, створюючи свій продукт, колекцію та сторінки блогу на основі найкращих ключових слів. ConvertMate робить це автоматично за вас. Це озна...
ZonBase
zonbase.com
Наша мета — створити доступне, просте у використанні програмне забезпечення, яке допоможе тисячам нових продавців, які приєднаються до Amazon, знайти виграшні продукти. Але вони вирішили, що не зосереджуватимуться лише на дослідженні продукту, а в їхньому програмному забезпеченні будуть усі необхідн...
InsightLeap
insightleap.com
InsightLeap надає повну аналітику даних і платформу моніторингу цін для брендів і агентств, які продають на Amazon Vendor Central. Платформа InsightLeap щодня сканує ваші списки продуктів на Amazon.com, щоб повідомляти вас про будь-які зміни у ваших списках, пропозиції третіх сторін, право власності...
Link My Books
linkmybooks.com
Link My Books допомагає компаніям, які продають на Amazon і eBay, автоматизувати бухгалтерський облік. Щоразу, коли ви отримуєте виплату від Amazon або eBay, ми автоматично імпортуємо деталі всіх транзакцій, які складають цю виплату. Ми перевіряємо податкові деталі кожної транзакції та створюємо зве...
Levanta
levanta.io
Levanta, перша афілійована платформа для продавців Amazon, сприяє зростанню та відкриває зовнішній трафік через пряме партнерство з видавцями, афілійованими особами та впливовими особами. Такий підхід дозволяє продавцям залучати високоякісний трафік до своїх магазинів, налагоджувати партнерські відн...
ChannelReply
channelreply.com
ChannelReply робить продавцям електронної комерції простіше, ніж будь-коли, підключення та керування повідомленнями служби підтримки клієнтів для Amazon, eBay, Walmart, Shopify і Back Market, не виходячи з вашої улюбленої служби підтримки. Більше не потрібно входити та виходити з різних панелей інст...
MerchantWords
merchantwords.com
MerchantWords — це найбільша база даних пошуку покупців за ключовими словами, доступна будь-де. Ми збираємо пошукові запити з найбільшої в світі системи пошуку продуктів: Amazon. Це дає нам змогу побачити, що думають покупці – ваші клієнти – та повідомити вам, як побудувати ефективну та гнучку страт...
AMZ Alert
amzalert.com
Інтелектуальні сповіщення про продукти Amazon – миттєві сповіщення про викрадачів Buybox, приховування продуктів, погані відгуки, зміни цін, шахраїв та БАГАТО іншого, щоб нарешті відпочити спокійно вночі! Smart Automation Technology® бере на себе трудомісткі завдання, які ви ненавидите виконувати на...
Kapoq
kapoq.com
Kapoq — це РОЗУМНІШИЙ спосіб керування багатьма брендами на Amazon, що дає агентствам, агрегаторам і брендам перевагу над конкурентами. Наша наскрізна платформа керування з шістьма взаємопов’язаними модулями допомагає командам виявляти прогалини в критичних точках даних і ефективно вживати заходів д...