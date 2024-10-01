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Програмне забезпечення для факсів онлайн - Найпопулярніші застосунки - Сен-Бартелемі
Програмне забезпечення для факсів онлайн дозволяє користувачам надсилати й отримувати факси в цифровому вигляді з підвищеним рівнем безпеки. Ці платформи можуть передавати факси безпосередньо через програмне забезпечення, електронною поштою або через мобільний додаток, фактично перетворюючи комп’ютер на віртуальний факс. Використовуючи програмне забезпечення для онлайн-факсу, підприємства можуть усунути витрати, пов’язані з папером, чорнилом і фізичними факсами. Ці платформи також пропонують безпечне зберігання документів і можливість цифрового підпису та редагування факсів без необхідності друку. Крім того, вони усувають типові проблеми, такі як зайняті лінії факсу. Якщо компанія вже має номер факсу, його можна легко перенести в онлайн-рішення факсу. Програмне забезпечення онлайн-факсу повторює всі основні функції традиційного факсу, включаючи надсилання та отримання факсів. Однак важливо не плутати його з програмним забезпеченням електронної пошти. Хоча обидва передбачають електронний зв’язок, програмне забезпечення онлайн-факсу надсилає документи, зазвичай у форматі PDF, безпосередньо до папки «Вхідні» одержувача за номером факсу. Навпаки, програмне забезпечення для електронної пошти надсилає повідомлення прямо в скриньку електронної пошти. Онлайн-факс часто надають перевагу для передачі підписаних або конфіденційних документів через вищий рівень безпеки порівняно з електронною поштою.
Запит на новий застосунок
GoTo
goto.com
Лідер галузі онлайн-відеоконференцій для компаній у всьому світі, GoTo Meeting тепер є частиною GoTo Connect, універсального комунікаційного програмного забезпечення, створеного для малого та середнього бізнесу. Рішенню Meeting, яке можна придбати окремо, щодня довіряють мільйони людей для віртуальн...
eFax
efax.com
eFax є світовим лідером у сфері онлайн-факсу. Надсилайте та отримуйте факси електронною поштою. Отримайте місцевий, безкоштовний або міжнародний номер факсу. Надсилайте факси звідки завгодно за допомогою нашого мобільного додатку. Використовуйте необмежену пам'ять. Дізнайтеся, чому eFax є провідною ...
iFax
ifaxapp.com
iFax — це хмарна платформа для надсилання факсів, сумісна з HIPAA, для безперебійної та спільної безпечної обробки документів. Спробуйте iFax зараз БЕЗКОШТОВНО.
Notifyre
notifyre.com
Розвивайте бізнес-комунікації за допомогою безпечних рішень для SMS і факсів Notifyre. Оптимізуйте процеси надсилання SMS і факсів онлайн, електронною поштою, програмою або легко інтегруйте через наш зручний для розробників API SMS і факсів. Ми маємо сертифікат ISO 27001 і повністю сумісні з HIPAA, ...
FAX.PLUS
fax.plus
Захищене рішення SOC 2 і HIPAA, сумісне з інтернет-факсом, для підприємств і малих і середніх підприємств дозволяє отримувати та надсилати факси онлайн з комп’ютера, мобільного телефону та електронної пошти.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend — це комунікаційне програмне забезпечення для компаній і розробників. Ми пропонуємо SMS, MMS, голосовий зв’язок, онлайн-пошту, електронну пошту та факс — щоб допомогти вам спілкуватися з важливими людьми. ClickSend підтримує наша талановита команда з понад 100 людей, які працюють в Австр...
Genius Fax
geniusfax.com
Genius Fax - надсилайте факси звідки завгодно.
CocoFax
cocofax.com
CocoFax — це онлайн-постачальник факс-рішень, сумісний із HIPAA, інтегрований із Google, Microsoft, Slack та багатьма іншими. Він пропонує просту у користуванні альтернативу факсовим апаратам для окремих користувачів, дозволяючи їм надсилати факсимільні повідомлення з Google (Google Диск, Документи,...