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Програмне забезпечення для керування онлайн-спільнотою - Найпопулярніші застосунки - Обʼєднані Арабські Емірати
Програмне забезпечення для керування онлайн-спільнотою створює віртуальне середовище для сприяння взаємодії, проведення обговорень і нагляду за онлайн-спільнотою. У цих цифрових спільнотах учасники можуть обмінюватися думками та думками щодо спільних інтересів. Підприємства використовують платформи керування онлайн-спільнотами, щоб створити єдиний цифровий центр, який сприятиме конструктивному діалогу між їхнім персоналом або клієнтурою. Це полегшує збір відгуків про різні концепції, пропозиції чи послуги. Таким чином, підприємства можуть ефективно обробляти запити на підтримку, вимірювати рівень задоволеності, відстежувати залученість, підтримувати глибші зв’язки з членами спільноти та, зрештою, отримувати цінну інформацію для посилення участі спільноти.
Запит на новий застосунок
Kajabi
kajabi.com
Kajabi — це комплексна платформа, яка допомагає творцям і підприємцям будувати успішний онлайн-бізнес, надаючи прості рішення, щоб перетворити свої пристрасті, навички та досвід у різноманітні джерела доходу. За допомогою Kajabi будь-хто може створювати збагачувальні онлайн-курси, пропонувати ексклю...
Mighty Networks
mightynetworks.com
Найпопулярніша універсальна платформа спільноти для творців і підприємців. 370 мільйонів доларів США заробітку творців у 2023 році ✨ З Mighty ви можете об’єднати свої курси, членство та пропозиції в потужній спільноті під власним брендом на iOS, Android та в Інтернеті. Mighty — це інше — платформа с...
Heartbeat
heartbeat.chat
Heartbeat — це універсальна платформа для громадського бізнесу. Ми об’єднуємо всі інструменти, необхідні для ведення прибуткового, масштабованого спільного бізнесу — обговорення, чати, курси, документи, сторінки подій, голосові канали, аналітику, керування реферальними програмами та повний пакет пла...
Nas.io
nas.io
Членство, цифрові продукти, платні заходи та багато іншого. Створено з самого початку для підприємств, керованих громадою.
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, маркетинг електронною поштою та продукти. Все під одним дахом. Тисячі таких людей, як ви, використовують Podia, щоб об’єднати весь свій бізнес на одній платформі. Подія безкоштовна. І коли ви ростете, він має всі інструменти, які вам знадобляться, щоб продовжувати рости.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — це платформа для спільноти, створена на основі відео, розроблена, щоб допомогти компаніям, орієнтованим на клієнта, обслуговувати більше людей віч-на-віч. Перший у своєму роді StoryPrompt використовує асинхронне відео, щоб допомогти розбудовникам спільноти по-справжньому спілкуватися з...
Bettermode
bettermode.com
Bettermode — це універсальна платформа спільноти клієнтів, яка допомагає компаніям спростити взаємодію з клієнтами, покращити взаємодію з клієнтами та будувати значущі стосунки. Завдяки спільноті, побудованій на Bettermode, команди продуктів збирають ідеї та відгуки. Команди підтримки клієнтів і усп...
Disciple
disciplemedia.com
Ми допомагаємо людям будувати незалежні, цінні та надійні спільноти в безпечному просторі, яким вони володіють і контролюють його. За допомогою платформи спільноти Disciple ви можете створювати кілька груп, щоб сегментувати свою аудиторію, публікувати вміст і відео, здійснювати пряму трансляцію, про...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ — це спеціально створене рішення для інтеграції обміну повідомленнями в цифровий шлях клієнта та полегшення спілкування з клієнтами через обмін повідомленнями та соціальні канали в масштабі. Надаючи цифрове рішення для залучення клієнтів для каналів обміну повідомленнями, Verint по...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — це найбільш настроювана у світі платформа для вебінарів, віртуальних і гібридних заходів. Ми поєднуємо потужну відеотехнологію з надійним маркетингом та інтерактивними можливостями для створення унікальних фірмових заходів. Компанії в усьому світі використовують комплексну платформу BigM...
Threado AI
threado.com
Ваш другий пілот із штучним інтелектом допоможе вам надати найкращу підтримку своїм клієнтам і членам спільноти в Slack, Discord і Інтернеті. Почніть безкоштовно!
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing дозволяє клієнтам спростити складну операцію соціального маркетингу, щоб побудувати та захистити свій бренд. Хорос Маркетинг пропонує клієнтам: * Соціальний маркетинг: оркеструйте, керуйте, залучайте та оцінюйте інтегровані соціальні кампанії на простій у налаштуванні та адаптивній...
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity — це хмарна високоефективна платформа спільноти без використання коду, яка дозволяє: Отримувати 100% контроль над функціями, користувачами, вмістом і даними платформи. Гарантуйте адекватний рівень залучення та утримання завдяки технології соціальних мереж. Ефективно та точно організову...
GroupApp
group.app
Ваша онлайн-спільнота та курси в одному місці! Збільште залучення, збільште дохід за допомогою уніфікованої платформи та інтегруйте інструменти, якими ви вже користуєтеся, без необхідності наймати розробника.
NodeBB
nodebb.org
NodeBB — платформа форуму спільноти нового покоління. Створені на основі програмного забезпечення з відкритим кодом, ми допомогли сотням компаній залучити своїх клієнтів.
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потен...
Glue Up
glueup.com
Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, упр...
Beam.gg
beam.gg
Гейміфікована платформа спільноти, створена для легкої взаємодії. Створюйте й монетизуйте зацікавлені та лояльні онлайн-спільноти за допомогою можливостей гейміфікації.
Common Room
commonroom.io
Common Room допомагає створювати кращі продукти, поглиблювати стосунки та розвиватися швидше.
NbliK
nblik.com
NbliK — це універсальна платформа спільноти для творців, організацій і брендів. Це платформа, на якій бренди можуть інтегрувати білу спільноту на свій веб-сайт/додаток, щоб пришвидшити формування спільноти та, у свою чергу, досягти вищого LTV.
Rungway
rungway.com
Rungway — це комунікаційна платформа для взаємодії, яка допомагає компаніям впроваджувати пов’язану та інклюзивну культуру. Завдяки зміні того, як співробітники діляться порадами та взаємодіють з керівництвом, співробітники працюють якнайкраще, оскільки відчувають, що їх чують, розуміють і цінують. ...
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
Smart Match App — це відзначене нагородами CRM-програмне забезпечення для пошуку партнерів і керування членством, яке обслуговує понад 100 000 користувачів у всьому світі. Підбирайте своїх клієнтів, організовуйте знайомства та побачення, отримуйте цінні відгуки про дати за допомогою професійних інст...
Forumbee
forumbee.com
Forumbee — це сучасна хмарна платформа спільноти, яка дозволяє створювати фірмову онлайн-спільноту із запитаннями та відповідями, обговореннями, генерацією ідей і статтями бази знань.
ProBoards
proboards.com
Необмежена кількість учасників, необмежена кількість тем, необмежений розмір! Створіть дискусійний форум своєї мрії за допомогою відзначеної нагородами безкоштовної служби розміщення форумів ProBoards.
BrilliantDirectories
brilliantdirectories.com
Brilliant Directories — це повністю готова платформа для запуску веб-сайтів членства, керування членами, продажу підписок, публікації вмісту тощо.
Groupsite
groupsite.com
Створіть свою спільноту правильно. Груповий сайт дає змогу вашій групі спілкуватися, співпрацювати та створювати мережі для просування вашої місії, організації, справи чи компанії. Групові сайти є модульними, настроюваними, мобільними та привабливими. Групові сайти включають: - Обговорення - спілкуй...
Insticator
insticator.com
Ми в Insticator прагнемо створити розумну уніфіковану платформу, створену для збору, агрегування та монетизації всіх власних даних видавця. Наш набір продуктів для залучення дає змогу як видавцям, так і споживачам посилити свій голос і висловити свою думку в безпечному інтерактивному середовищі. Від...
AtomChat
atomchat.com
AtomChat надає швидкі рішення для чату для вашого веб-сайту. З опціями текстових, аудіо та відеодзвінків у реальному часі. Ми є готовою до використання програмою для чату/плагіном, яка легко інтегрується з понад 30 платформами та робить ваш веб-сайт готовим до чату за лічені хвилини! Плагін також на...
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — це SaaS-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримує підібрані презентації в масштабі. Організації можуть безперешкодно запрошувати аудиторію за вибором до регулярних, персоналізованих зв’язків 1:1 або групових зв’язків, а Orbiit обробляє всі комунікації, зіставлення, планування, з...
ResLife Portal
reslifeportal.com
ResLife Portal — це система управління житловим життям, яка допомагає зв’язувати мешканців із персоналом житлових закладів для коледжів. Ви змінюєте ситуацію, ми допомагаємо вам її відслідковувати. Портал ResLife, створений із перших рук електронного... Показати більше досвіду житлового життя в унів...
Advocu
advocu.com
Advocu — це повне рішення для команд зі зв’язків із розробниками для створення, залучення, відстеження та масштабування програми Developer Advocacy або Ambassadors. Advocu допомагає вашій команді зосередитися на найважливішому: зростанні спільноти, справлянні значного впливу та вимірюванні цінності ...
Talkbase
talkbase.io
Talkbase допомагає компаніям визначити, чому спільнота має значення. Візуалізуйте вплив вашої спільноти на бізнес і створюйте потужні програми з потрібними даними. За допомогою аналітики спільноти Talkbase команди можуть легко проаналізувати, як і чому клієнти залучаються до спільноти протягом усьог...
MeltingSpot
meltingspot.io
MeltingSpot — це платформа для навчання клієнтів, яка є вбудованою в продукт. Ми допомагаємо SaaS-компаніям пришвидшити адаптацію клієнтів і впровадження продукту з невеликими зусиллями CS. MeltingSpot надає повний набір інструментів для залучення клієнтів за допомогою форумів, вебінарів, онлайн-кур...
TINT
tintup.com
TINT — це маркетингова платформа, що підтримується спільнотою, якій довіряють понад 5000 провідних світових брендів для розвитку спільнот, які сприяють пропаганді та залученню, підвищуючи кількість конверсій і сприяючи довгостроковій лояльності до бренду. TINT Communities (раніше Vesta) пропонує бре...
Magentrix
magentrix.com
Найкраще залучення та підтримка партнерів на платформі PRM. Співпрацюйте з партнерами та збільшуйте продажі каналів за допомогою програмного забезпечення партнерського порталу PX-first.
ToucanTech
toucantech.com
ToucanTech — це складне хмарне програмне рішення, спеціально розроблене для управління та розвитку спільнот випускників. Розроблений для шкіл, університетів і компаній будь-якого розміру, ToucanTech дає організаціям можливість керувати зв’язками з усіма випускниками та/або спільнотою на одній повній...