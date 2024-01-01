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Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн - Найпопулярніші застосунки - Острови Кука
Програмне забезпечення резервного копіювання в Інтернеті є фундаментальним компонентом сучасного керування даними, пропонуючи надійний засіб захисту інформації, створеної або збереженої в Інтернеті. Ці універсальні інструменти широко використовуються в різних областях для збереження важливих даних і файлів. Організації покладаються на онлайн-рішення для резервного копіювання, щоб гарантувати безперебійну роботу в разі збоїв апаратного забезпечення, випадкового видалення або будь-яких інших непередбачених обставин, які вимагають доступу до даних у майбутньому. Відрізняючись від традиційних серверних технологій резервного копіювання, онлайн-рішення для резервного копіювання працюють через Інтернет, безпечно зберігаючи локальні або веб-файли в хмарних сховищах. Це гарантує, що підприємства можуть швидко відновлюватися після збоїв без шкоди для цілісності даних. Для включення в категорію онлайн-резервного копіювання продукт має відповідати таким критеріям: * Безпечно зберігайте файли та дані в Інтернеті або в хмарі, забезпечуючи резервування та стійкість до втрати даних. * Легко інтегруйте з різними програмами або синхронізуйте з кінцевими точками, щоб полегшити автоматизовані процеси резервного копіювання файлів. * Надайте інтуїтивно зрозумілий онлайн-доступ до елементів керування резервним копіюванням, дозволяючи користувачам з легкістю керувати та контролювати свою діяльність із резервного копіювання
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Multcloud
multcloud.com
MultCloud — це безкоштовна та проста у використанні веб-програма, яка дозволяє передавати файли між хмарними дисками та підтримує керування декількома хмарними дисками з одного інтерфейсу. А також синхронізуйте файли або навіть керуйте обміном файлами між хмарними службами зберігання, такими як Drop...
IONOS
ionos.com
Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.
IDrive
idrive.com
IDrive захищає всі ваші комп’ютери ПК, Mac, мобільні пристрої та сервери в одному хмарному резервному обліковому записі. IDrive пропонує багато різних планів резервного копіювання в хмарі або на місці, зокрема: -IDrive Personal -IDrive Team -IDrive Small Business -IDrive Enterprise -IDrive e2 S3 Com...
Backblaze
backblaze.com
Backblaze є постачальником даних для зберігання даних. Він пропонує два продукти: B2 Cloud Storage – служба зберігання об’єктів, схожа на S3 від Amazon. Комп’ютерне резервне копіювання – онлайн-інструмент резервного копіювання, який дозволяє користувачам Windows і macOS створювати резервні копії с...
Sync
sync.com
Sync — це платформа для зберігання файлів і спільної роботи над документами, яка допомагає командам залишатися в безпеці, захищати та бути на зв’язку в хмарі З 2011 року Sync.com прагне створити безпечний простір для співпраці. Сьогодні понад один мільйон компаній будь-якого розміру використовують ...
NinjaRMM
ninjaone.com
Зробіть свою ІТ-команду ефективнішою за допомогою програмного забезпечення RMM, яке автоматизує управління ІТ, підвищує ефективність технічного персоналу та покращує прибутки.
OpenDrive
opendrive.com
Необмежене хмарне сховище, керування завданнями та нотатки для організації вашого бізнесу в хмарі. OpenDrive дозволяє користувачам керувати своїм вмістом, що зберігається в хмарі, за допомогою веб-сайтів, дисків, настільних і мобільних додатків. Сторонні програми або веб-сайти можуть отримувати до...
Datto
datto.com
Як провідний світовий постачальник програмних рішень для безпеки та хмарних програм, спеціально розроблених для MSP, Datto, компанія Kaseya, вважає, що малому та середньому бізнесу можна досягти без обмежень за допомогою правильних технологій. Перевірені рішення Datto Unified Continuity, Networking ...
Aruba Cloud
arubacloud.com
Aruba Cloud: повне хмарне середовище для розробки ваших проектів. Створений для надання повного спектру хмарних послуг, Aruba Cloud задовольняє потреби компаній, яким би не був їхній проект. Розробка віртуальної інфраструктури, архівування та обмін даними, налаштування планів аварійного відновлення...
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — це проста, потужна та легка у використанні служба обміну файлами, синхронізації файлів і резервного копіювання в Інтернеті. На відміну від Dropbox, SugarSync дозволяє створювати резервні копії існуючої структури папок. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО протягом 30 днів і почніть вже сьогодні!
CBackup
cbackup.com
CBackup — це безпечна хмарна служба резервного копіювання, яка дозволяє автоматично створювати резервні копії файлів з необмеженої кількості комп’ютерів у безпечні хмари, передавати та синхронізувати файли з одного хмарного диска на інший для резервного копіювання, а також об’єднувати декілька неакт...
SimpleBackups
simplebackups.com
SimpleBackups — це хмарне рішення для резервного копіювання, яке автоматично автоматизує резервне копіювання для серверів, баз даних і програм SaaS. SimpleBackups пропонує різні функції, такі як база даних, сервер, хмарне сховище та резервне копіювання програм SaaS. Це дозволяє користувачам планува...
Axcient
axcient.com
Рішення Axcient для резервного копіювання та аварійного відновлення дозволяють MSP захищати все. Завдяки єдиній платформі, зручній у використанні, Axcient допоможе вам захистити своїх клієнтів. Прийміть виклик Axcient і подивіться, як ви можете отримати повний BDR для всіх варіантів використання ваш...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Carbonite
carbonite.com
Carbonite забезпечує надійну платформу захисту даних для компаній, включаючи технологію резервного копіювання, аварійного відновлення, високої доступності та міграції робочого навантаження. Платформа захисту даних Carbonite підтримує бізнес будь-якого розміру в різних місцях світу за допомогою безпе...
Pulseway
pulseway.com
Pulseway — це найпростіший спосіб дистанційного моніторингу та керування ІТ-системами з будь-якого смартфона чи планшета, що дозволяє зайнятим ІТ-адміністраторам вирішувати проблеми в дорозі та бути більш продуктивними. Рішення було запущено наприкінці 2010 року та має понад 275 000 ІТ-користувачі...
Jottacloud
jottacloud.com
Jottacloud – це норвезька компанія, яка пропонує хмарне зберігання даних і послуги онлайн-резервного копіювання для особистого чи комерційного використання. За допомогою Jottacloud ви можете завантажувати, створювати резервні копії, синхронізувати дані на своїх пристроях і ділитися папками, файлами ...
Livedrive
www2.livedrive.com
Livedrive — це відзначене нагородами хмарне сховище та онлайн-рішення для резервного копіювання для компаній, споживачів і посередників. Компанію заснував у 2008 році Ендрю Майкл і вона стала одним із провідних у світі компаній із хмарних сховищ. Організація надає послуги хмарного зберігання більш н...
SkyKick
skykick.com
SkyKick — це хмарна платформа керування, яка допомагає постачальникам ІТ-послуг будувати більш успішний хмарний бізнес. Наші продукти та платформа SaaS створені, щоб полегшити й ефективно автоматизувати робочі процеси ІТ у хмарі. Cloud Manager – автоматизуйте, керуйте та захищайте свою хмарну служб...
Files.fm
files.fm
Хмарна платформа зберігання файлів Files.fm пропонує комплексні рішення для зберігання, обміну, публікації та навіть продажу різних типів вмісту, включаючи фотографії, відео, музику, програми, книги та документи.
Veeam
veeam.com
Veeam, світовий лідер у галузі захисту даних і відновлення програм-вимагачів, має на меті дати можливість кожній організації не просто відновити роботу після збою або втрати даних, а й відновити роботу. Завдяки Veeam організації досягають радикальної стійкості завдяки безпеці даних, відновленню дан...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Зробіть свої зустрічі та вебінари власними – позначте білими мітками та налаштуйте бренд для всіх комунікацій вашої організації. Оптимізуйте та спростіть онлайн-зустрічі, презентації та вебінари. Немає потреби в кількох платформах або окремих облікових записах – усе це можна зробити в Cloudpresenter...
Backupify
backupify.com
Backupify, компанія Datto, є лідером у сфері резервного копіювання з хмари в хмару, що дозволяє підприємствам поширювати захист даних і найкращі методи доступу до хмари. Backupify надає ІТ-фахівцям необхідну безпеку та контроль проти втрати даних через помилки користувача, зовнішні загрози та збої в...
ADrive
adrive.com
ADrive надає онлайнове хмарне сховище та рішення для резервного копіювання особистих, ділових і корпоративних даних.
GoodSync
goodsync.com
GoodSync — це програма для резервного копіювання та синхронізації файлів. Він використовується для синхронізації файлів між двома каталогами або на одному комп’ютері, або між комп’ютером та іншим запам’ятовуючим пристроєм (наприклад, іншим комп’ютером, знімним диском, флеш-накопичувачем чи смартфоно...
Cohesity
cohesity.com
Cohesity є лідером у сфері безпеки та управління даними на основі ШІ. Згуртованість дозволяє легко захищати, захищати, керувати та отримувати цінність від даних у центрі обробки даних, периферії та хмарі. Cohecity допомагає організаціям захищатися від загроз кібербезпеці за допомогою комплексних мож...
exabackup
exabackup.com
xabackup — ідеальне рішення для зайнятих професіоналів, яким потрібно керувати великою кількістю даних. Наш хмарний сервіс дозволяє клієнтам легко створювати резервні копії важливих файлів, заощаджуючи дорогоцінний час і зусилля. З exabackup клієнтам не потрібно турбуватися про складні налаштування ...
MyPCBackup
mypcbackup.com
MyPCBackup — це повнофункціональне програмне забезпечення для резервного копіювання, розроблене для підприємств, малого та середнього бізнесу. MyPCBackup надає наскрізні рішення, розроблені для Windows. Ця онлайн-система резервного копіювання пропонує журнал резервного копіювання, шифрування, веб-до...
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup — це безпечна та проста у використанні програма для резервного копіювання популярних хмарних програм, таких як Airtable, Asana, ClickUp, monday.com і Trello. Використання хмарної програми для керування бізнесом може бути досить страшним, оскільки часто дуже легко видалити важливу для бі...
ScalePad Backup Radar US
scalepad.com
ScalePad Backup Radar — це автоматизована платформа моніторингу резервного копіювання, на яку можуть покластися постачальники керованих послуг. Це усуває помилки та ризик втрати даних, висвітлюючи прогалини в будь-якому середовищі резервного копіювання. Backup Radar дозволяє MSP бути експертом із за...
Druva
druva.com
Druva є провідною в галузі платформою SaaS для стійкості даних і єдиним постачальником, який забезпечує захист даних від найпоширеніших ризиків даних із гарантією в 10 мільйонів доларів США. Інноваційний підхід Druva до резервного копіювання та відновлення змінив захист, захист і використання даних ...
Ottomatik
ottomatik.io
Ottomatik — це тип служби резервного копіювання як послуги (BaaS), що означає, що вам потрібно буде встановити їхній агент на своїх серверах і керувати резервними копіями даних з панелі адміністратора. Ottomatik є платною послугою, але все ще доступна безкоштовна опція, яка підходить для користувачі...
NoSky
nosky.io
На базі AWS NoSky — це повністю інтегроване хмарне рішення для резервного копіювання з централізованим керуванням, моніторингом і звітністю. У світі, де дані стикаються з постійними загрозами з боку зловмисників, таких як хакери, віруси, корупція та програми-вимагачі, NoSky постає як справжній супе...
Nethopper
nethopper.io
Компанія Nethopper стала піонером KAOPS, власної хмарної, орієнтованої на GitOps інженерної структури платформи, щоб допомогти платформі та командам DevOps розпочати внутрішні платформи розробників, або IDP. Серед інженерних можливостей платформи Nethopper KAOPS, орієнтованої на GitOps, є: * Автома...
CloudPockets
cloudpockets.com
Канадські хмарні резервні копії Хмарне резервне копіювання бізнес-рівня, яке на 100% зберігає ваші дані в Канаді. Ми зосереджені на малих підприємствах по всій Канаді та надаємо надійний і безпечний клієнт резервного копіювання на основі програмного забезпечення, який не потребує апаратного забезпеч...
Data Deposit Box
datadepositbox.com
Data Deposit Box є одним із провідних у світі постачальників хмарних резервних копій і сховищ для ІТ-посередників, постачальників керованих послуг (MSP) і малих і середніх підприємств (SMB). Запатентована компанією технологія дозволяє малим і середнім підприємствам створювати резервні копії та керув...
Xopero
xopero.com
Xopero ONE Backup & Recovery — це рішення корпоративного рівня для захисту даних для вашої VMware, яке вирізняється простотою, економічною ефективністю та надійністю, відповідаючи очікуванням найвибагливіших віртуальних і гібридних середовищ. особливості * Безагентне автоматичне резервне копіювання...
Veritas
veritas.com
Veritas Technologies є лідером у багатохмарному управлінні даними. Понад 80 000 клієнтів, у тому числі 87% зі списку Fortune Global 500, покладаються на нас, щоб забезпечити захист, можливість відновлення та відповідність їхнім даним. Veritas має репутацію надійності в масштабах, що забезпечує стійк...
BDRCloud
bdrcloud.com
BDRCloud — це комплексне та економічно ефективне програмне забезпечення для резервного копіювання та відновлення в хмарі для захисту даних у програмах SaaS (Microsoft 365, Google Workspace), серверах (Windows, Linux), програмах і базах даних (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server)...
Nexetic
nexetic.com
Nexetic Shield — це хмарна служба резервного копіювання, яка пропонує необмежену резервну копію даних вашої компанії. Наша служба резервного копіювання автоматично створює резервні копії всіх ваших файлів і змін файлів, що містяться на вашому комп’ютері. Якщо ваш корпоративний ноутбук чи настільний...
Cove Data Protection
n-able.com
Cove Data Protection від N-able — це перш за все хмарна служба резервного копіювання та аварійного відновлення для серверів, робочих станцій і Microsoft 365™, усіма якими можна керувати з багатокористувацької веб-панелі. Cove було створено та оптимізовано для хмари, тому додаткові резервні копії в 6...
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
У світі, повному універсалів, NetApp є спеціалістом. Ми зосереджені на одному: допомогти вашому бізнесу отримати максимальну віддачу від ваших даних. NetApp переносить сервіси даних корпоративного рівня, на які ви покладаєтеся, у хмару та просту гнучкість хмари в центр обробки даних. Наші провідні в...
CloudCasa
cloudcasa.io
CloudCasa — це служба резервного копіювання, відновлення, відновлення та міграції Kubernetes для команд розробки, DevOps, розробки платформи та ІТ-операцій. Він підтримує AKS та всі інші основні дистрибутиви та керовані служби Kubernetes, включаючи EKS, GKE і Red Hat OpenShift. За допомогою CloudCas...
ZipCloud
zipcloud.com
ZipCloud — це хмарне програмне забезпечення резервного копіювання в Інтернеті. За допомогою Zip Cloud ви можете безперешкодно синхронізувати свої файли на кількох комп’ютерах, вирішувати, які файли та папки ви хочете синхронізувати, а також вибрати, куди їх синхронізувати. Онлайн-панель керування Zi...
Opti9
opti9tech.com
Opti9 є провідним постачальником гібридних хмарних рішень з офісами в Гарден-Сіті, штат Нью-Йорк, Омаха, штат Небраска, Оверленд-Парк, штат Канзас, і Сент-Луїсі, штат Миссурі, а також глобальною мережею центрів обробки даних. Ми є партнером AWS Advanced Consulting і Veeam Platinum VCSP і спеціалізує...
Deft
deft.com
Deft, компанія Summit, є надійним постачальником керованих ІТ-послуг для малих і середніх підприємств зі списку Fortune 500. Заснована в 1999 році, ми надаємо відзначені нагородами колокацію, хмарні послуги, аварійне відновлення та мережеві послуги в провідних центрах обробки даних по всьому світу. ...
Cloudback
cloudback.it
Cloudback — це комплексне рішення для захисту ваших сховищ. Автоматичне щоденне резервне копіювання та миттєве відновлення ваших репозиторіїв GitHub, метаданих і навіть LFS. Створюйте резервні копії в будь-яке сховище. * Виконується SOC2 * Автоматичне резервне копіювання * Самодостатні захищені пар...
SyncBackPro
archiware.com
Archiware зосереджується на інноваційних, ефективних і комплексних, готових рішеннях для бізнесу. Продукти Archiware містять модулі програмної платформи P5. Програмна платформа P5 включає чотири комбіновані модулі — архів, резервне копіювання та синхронізацію. Вони дозволяють користувачам синхроніз...
Memopal
memopal.com
Memopal — це програмне забезпечення для резервного копіювання та онлайн-сховища й синхронізації, яке архівує ваші файли в режимі реального часу на віддалений сервер. Немає значення, скільки разів ви змінюєте комп’ютери: ви завжди знатимете, де ваші дані. Ви можете переглядати всі свої файли з будь...
IBackup
ibackup.com
IBackup — це просте онлайн-рішення для резервного копіювання файлів, яке дозволяє користувачам створювати резервні копії необмеженої кількості ПК, Mac і пристроїв Linux в одному обліковому записі. IBackup, інтегроване рішення для онлайн-сховища резервних копій, містить програми, які включають автом...
Zmanda
zmanda.com
Zmanda — це перевірене, надійне, високопродуктивне корпоративне рішення для резервного копіювання та відновлення. Завдяки Zmanda ви не будете платити за резервну копію даних. Натомість ви отримуєте повне рішення з підтримкою 24*7 за ціною на 50% нижчою, ніж у конкурентів. З 1991 року. Zmanda довіря...
CloudAlly
cloudally.com
Заснована в 2011 році CloudAlly, компанія OpenText, стала піонером резервного копіювання та відновлення SaaS корпоративного рівня. Ми пропонуємо надійний набір найкращих рішень для резервного копіювання та відновлення для Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/OneDrive, Salesforce, Box.com і Dr...
Infrascale
infrascale.com
Infrascale — це компанія DRaaS, яка використовує хмару для усунення простоїв. Заснована в 2011 році, компанія прагне дати кожній компанії можливість відновлюватися після катастрофи — швидко, легко та доступно. Поєднання інтелектуального програмного забезпечення з потужністю хмари — це те, як Infrasc...
YesBackup
yesbackup.com
YesBackup дозволяє отримати доступ до резервних копій файлів на ходу за допомогою пристрою Android. Переглядайте та діліться своїми фотографіями та документами, транслюйте музику, синхронізуйте файли та дивіться відео в будь-якому місці в будь-який час через бездротове з’єднання або 3G. На додаток ...
Zoolz
zoolz.com
Zoolz є провідним на ринку постачальником хмарних сховищ. Надає доступне та безпечне хмарне рішення для компаній і приватних осіб.
Clumio
clumio.com
Clumio допомагає організаціям спростити захист даних в AWS. Його захищене рішення SaaS з повітряним розривом дозволяє організаціям відповідати суворим вимогам, створювати резервні копії та відновлювати дані за лічені хвилини, а також отримувати кращу видимість для оптимізації витрат на хмарне зберіг...
Arcserve
arcserve.com
Arcserve надає виняткові рішення для захисту безцінних цифрових активів організацій, яким потрібен повномасштабний комплексний захист даних і програм-вимагачів. Компанія Arcserve, заснована в 1983 році, є найдосвідченішим у світі постачальником рішень для забезпечення безперервності бізнесу, які зах...
Iron Mountain
ironmountain.com
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), заснована в 1951 році, є світовим лідером у сфері зберігання та управління інформацією. Залізна гора, якій довіряють понад 225 000 організацій у всьому світі, і має мережу нерухомості площею понад 85 мільйонів квадратних футів у понад 1400 об’єктах у понад 50 ...
CyberFortress
cyberfortress.com
CyberFortress є міжнародною компанією, яка спрощує повне резервне копіювання та швидке відновлення всіх втрачених або викрадених даних, щоб запобігти пошкодженню та збоям у роботі організацій будь-якого розміру. Дані зберігаються в захищених георезервованих об’єктах, а наш набір рішень дозволяє на...