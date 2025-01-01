Програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей пропонує клієнтам портал для запису на зустрічі в Інтернеті, допомагаючи компаніям ефективно відстежувати та керувати цими зустрічами. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям призначати зустрічі, переглядати календарі, друкувати форми, інтегрувати варіанти оплати, налаштовувати графіки та застосовувати правила планування. Він також може включати такі функції, як автоматичні електронні листи для нагадувань, подальших дій, скасування та перепланування, а також сповіщення, онлайн-платежі за послуги, спеціальні профілі та інтеграцію календаря. Зростаючою тенденцією в цьому програмному забезпеченні є використання штучного інтелекту для планування, яке аналізує типові розклади та пропонує час на основі часових поясів учасників, оптимального робочого часу та постійної доступності. Це програмне забезпечення можна інтегрувати з корпоративними системами керування вмістом, платформами електронної пошти, інструментами керування нарадами, рішеннями для відеоконференцій та додатками календаря, серед іншого офісного програмного забезпечення. Інструменти онлайн-планування зустрічей використовуються різноманітними підприємствами, які здійснюють запис на прийом, наприклад спеціалістами з охорони здоров’я та здоров’я, салонами краси та красою, постачальниками професійних послуг і медичними працівниками. Доступ до програмного забезпечення для планування зустрічей у режимі он-лайн дає змогу компаніям, які надають послуги та записуються на зустрічі, збільшити свої доходи та розширити свою клієнтську базу.
Запит на новий застосунок
Calendly
calendly.com
Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings - це додаток для запису зустрічей, що дозволяє керувати бронюваннями, співробітниками та клієнтами в різних галузях.
Motion
usemotion.com
Motion - додаток для автоматизації планування та управління часом, який використовує AI для оптимізації задач і керування календарем.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.
Zoho Bookings
zoho.com
Zoho Bookings - це онлайн-додаток для планування зустрічей, який дозволяє клієнтам самостійно бронювати та оплачувати призначення.
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro – це програма для управління бізнесом, що допомагає організовувати графік, виставляти рахунки, обробляти платежі та керувати клієнтською базою.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook - платформа для управління бізнесом, яка допомагає фрілансерам та малим бізнесам організувати взаємодію з клієнтами і фінансові операції.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash – це хмарна платформа для управління бізнесом з інтегрованими інструментами для клієнтських порталів, управління проектами та CRM.
Doodle
doodle.com
Doodle - додаток для планування зустрічей з клієнтами та командами, що дозволяє створювати сторінки бронювання та інтегрується з іншими програмами.
Cal.com
cal.com
Cal.com - це платформа для планування зустрічей з можливістю інтеграції, що дозволяє користувачам створювати посилання для бронювання часу.
Bloom
bloom.io
Bloom — це бізнес-простір для незалежних підприємців та фрілансерів, що об'єднує інструменти для управління клієнтами, пропозиціями, рахунками та комунікацією.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving - це програмне забезпечення для управління підприємствами у фітнес та оздоровчій індустрії, яке допомагає в бронюванні, платежах та взаємодії з клієнтами.
Picktime
picktime.com
Picktime - платформа для планування зустрічей, що дозволяє бізнесам управляти бронюваннями, командами та послугами без труднощів.
Booksy
booksy.com
Booksy - це додаток для управління бізнесом, який дозволяє бронювати зустрічі, обробляти платежі та підтримувати зв'язок з клієнтами.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai - платформа для управління бізнесом, що об'єднує документи, управління проектами та взаємодію з клієнтами в єдину систему для фрілансерів і малих підприємств.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me - онлайн-система планування зустрічей, що дозволяє бронювати час 24/7, надсилати нагадування та приймати оплату.
Mindbody
mindbodyonline.com
Додаток Mindbody допомагає знаходити фітнес-заняття, йогу, масажі та процедури краси в одному місці.
zcal
zcal.co
ZCAL-це безкоштовна платформа для планування зустрічей, що дозволяє налаштовувати посилання та зручно координувати час для зустрічей.
Setmore
setmore.com
Setmore — це онлайн-додаток для планування зустрічей, що дозволяє легко бронювати та управляти зустрічами, клієнтами і графіками.
Weshare
weshare.net
Weshare — це простий спосіб для планування зустрічей з будь-ким, будь-де, онлайн або офлайн.
vcita
vcita.com
vcita - це платформа для управління бізнесом, що автоматизує планування, обслуговування клієнтів та виставлення рахунків.
Qualified
qualified.com
Qualified — платформа для генерації угод для команд продажів, що використовують Salesforce, яка допомагає знаходити потенційних покупців через веб-сайт компанії.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM - це програма для управління продажами, яка допомагає організувати взаємодії з клієнтами та відстежувати процеси продажу.
Timely
gettimely.com
Timely - програмне забезпечення для бронювання, яке дозволяє салонам керувати записами клієнтів та спростити адміністрування бізнесу.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – це програмне забезпечення для покращення продажів, підтримки та маркетингу, що допомагає перетворювати відвідувачів веб-сайту на клієнтів.
GReminders
greminders.com
GReminders - це додаток для надсилання нагадувань про призначення через SMS, електронну пошту та телефон, інтегрований із Google Calendar та Microsoft Outlook.
Reservio
reservio.com
Reservio – це програмне забезпечення для планування зустрічей і онлайн-бронювання, що дозволяє приймати бронювання цілодобово та організовувати графік.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe - це платформа для організації бронювання зустрічей, яка інтегрується з календарями і дозволяє автоматизувати процеси бронювання.
OnceHub
oncehub.com
OnceHub - платформа для планування зустрічей, управління курсами та інтеграції з CRM-системами, що спрощує комунікацію та організацію роботи.
Appointlet
appointlet.com
Appointlet дозволяє легко бронювати зустрічі через веб-сторінки та електронну пошту, інтегрується з Google і Office 365 для управління графіком.
EasyCalendar
easycalendar.com
EasyCalendar - це планувальник зустрічей, що спрощує бронювання для клієнтів, автоматизує процеси та дозволяє розподілити зустрічі серед команди.
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell - це платформа для управління чергами та бронювання, що полегшує процес взаємодії між організаціями та відвідувачами.
Bookwhen
bookwhen.com
Bookwhen - це онлайн-система бронювання для класів, курсів, майстер-класів та заходів, що спрощує процес бронювання та управління зустрічами.
Buk
buk.app
BUK - універсальний додаток для організації завдань та управління процесами, що забезпечує інтеграцію функцій для підвищення продуктивності.
GorillaDesk
gorilladesk.com
GorillaDesk - програмне забезпечення для управління бізнесом, яке допомагає планувати завдання, виставляти рахунки та автоматизувати платежі для служби контролю шкідників.
GoReminders
goreminders.com
GoReminders - це сервіс автоматизованих нагадувань про зустрічі для бізнесу, що дозволяє надсилати нагадування клієнтам через електронну пошту або SMS.
Practice
practice.do
Practice допомагає бізнесам зменшити адміністративну роботу, спрощуючи розклад, централізуючи активність клієнтів та консолідуючи інструменти.
Schedulista
schedulista.com
Schedulista – це онлайн-платформа для самостійного бронювання зустрічей, що дозволяє компаніям управляти призначеннями цілодобово.
Appointy
appointy.com
Appointment Scheduler - програмне забезпечення для автоматизації управління зустрічами та бронюваннями для бізнесу з інтегрованими маркетинговими функціями.
Yesware
yesware.com
Yesware - це додаток для відстеження електронних листів, який інтегрується з Gmail та Outlook, допомагає управляти кампаніями та підвищує продуктивність продажів.
Xoyondo
xoyondo.com
Xoyondo - це безкоштовний онлайн-інструмент для організації опитувань та планування зустрічей для групи людей.
Retime
retime.so
Retime – це інструмент для управління часом, що дозволяє планувати зустрічі, створювати порядки денні, робити нотатки та завдання в одному додатку.
Zenbooker
zenbooker.com
Zenbooker - це система онлайн-бронирования для домашніх послуг, що дозволяє клієнтам бронювати послуги та отримувати ціни в реальному часі.
JRNI
jrni.com
JRNI - платформа для автоматизації планування зустрічей, управління подіями та чергами, яка інтегрує штучний інтелект і обробку природної мови.
Bookeo
bookeo.com
Bookeo - це програма для онлайн-бронювання зустрічей, яка дозволяє легко планувати, керувати бронюваннями та отримувати платежі цілодобово.
Ovatu Next
ovatu.com
Ovatu Next - це програмне забезпечення для управління салоном, що включає онлайн-бронювання, управління записами та автоматизовані нагадування.
Full Slate
fullslate.com
Повний шифер - це додаток для управління бронюваннями, що допомагає організувати графіки зустрічей та автоматизувати спілкування з клієнтами.
Zeeg
zeeg.me
Zeeg - це додаток для планування зустрічей і автоматизації бізнес-процесів з підтримкою онлайн-бронювання і інтеграції з платіжними системами.
imeetify
imeetify.com
Imeetify - це платформа для онлайн-планування зустрічей, яка дозволяє ефективно управляти зустрічами та автоматизувати робочі процеси.
SimplyMeet.me
simplymeet.me
SimplyMeet.me - це система планування зустрічей, що дозволяє організаціям ефективно керувати зустрічами та вибирати час для бронювання.
Booxi
booxi.com
Booxi - програмне забезпечення для запису на зустрічі, яке допомагає рітейлерам покращити обслуговування клієнтів і оптимізувати їхній шлях.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — платформа для управління подіями та маркетинговими активностями, що допомагає брендам підвищувати лояльність та прибуток споживачів.
Thryv
thryv.com
Thryv - це програма для управління малим бізнесом, що допомагає організувати комунікацію з клієнтами, обробку платежів і планування зустрічей.
DaySmart Appointments
daysmart.com
Додаток DaySmart Appointments дозволяє управляти зустрічами вашого бізнесу, створювати, змінювати та скасовувати їх в будь-який момент з будь-якого пристрою.
Vyte
vyte.in
Vyte - це інструмент для планування зустрічей, що полегшує організацію і управління часом, інтегрується з календарними системами.
Waitwhile
waitwhile.com
Waitwhile - це система управління чергами та записами, що дозволяє організаціям ефективно планувати обслуговування клієнтів через віртуальні списки очікування.
Qwaiting
qwaiting.com
Qwaiting – це сервіс для управління чергами, який дозволяє бізнесам покращувати обслуговування клієнтів, надаючи онлайн-бронювання та реальний моніторинг.
Bookitit
bookitit.com
Bookitit - це система онлайн-бронювання, що дозволяє клієнтам бронювати послуги через веб-сайт, Facebook або Instagram, автоматизуючи процеси управління зустрічами.
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