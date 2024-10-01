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Програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей - Найпопулярніші застосунки - Бруней
Програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей пропонує клієнтам портал для запису на зустрічі в Інтернеті, допомагаючи компаніям ефективно відстежувати та керувати цими зустрічами. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям призначати зустрічі, переглядати календарі, друкувати форми, інтегрувати варіанти оплати, налаштовувати графіки та застосовувати правила планування. Він також може включати такі функції, як автоматичні електронні листи для нагадувань, подальших дій, скасування та перепланування, а також сповіщення, онлайн-платежі за послуги, спеціальні профілі та інтеграцію календаря. Зростаючою тенденцією в цьому програмному забезпеченні є використання штучного інтелекту для планування, яке аналізує типові розклади та пропонує час на основі часових поясів учасників, оптимального робочого часу та постійної доступності. Це програмне забезпечення можна інтегрувати з корпоративними системами керування вмістом, платформами електронної пошти, інструментами керування нарадами, рішеннями для відеоконференцій та додатками календаря, серед іншого офісного програмного забезпечення. Інструменти онлайн-планування зустрічей використовуються різноманітними підприємствами, які здійснюють запис на прийом, наприклад спеціалістами з охорони здоров’я та здоров’я, салонами краси та красою, постачальниками професійних послуг і медичними працівниками. Доступ до програмного забезпечення для планування зустрічей у режимі он-лайн дає змогу компаніям, які надають послуги та записуються на зустрічі, збільшити свої доходи та розширити свою клієнтську базу.
Запит на новий застосунок
Calendly
calendly.com
Calendly допомагає окремим особам, командам і організаціям у всьому світі автоматизувати життєвий цикл наради, видаляючи запланування вперед і назад. Calendly дозволяє компаніям швидше укладати угоди, наймати кандидатів, налагоджувати відносини та розвивати свій бізнес. Понад 20 мільйонів користувач...
Motion
usemotion.com
Motion — це інструмент для зосередженості та продуктивності, який використовують тисячі найефективніших керівників і професіоналів. Він захищає ваш час і концентрацію, щоб ви могли витрачати їх на найважливіше
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings – це програма для планування зустрічей, яка допомагає вам відстежувати свої бронювання, персонал і клієнтів. Ви ніколи не пропустите зустріч, і у вас буде менше неявок.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — це хмарне програмне рішення для планування зустрічей, яке дозволяє власникам бізнесу керувати своїми зустрічами онлайн. Продукт задовольняє потреби малого та середнього бізнесу, а також окремих професіоналів. Acuity Scheduling дозволяє користувачам автоматизувати бронювання зуст...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro підтримує професіоналів у всіх аспектах їхнього щоденного робочого процесу, включаючи: планування робочих місць, базу даних клієнтів, виставлення рахунків і обробку платежів, відправку техніків і багато іншого. Він також повністю інтегрований із доступом до програми для споживчих броню...
Zoho Bookings
zoho.com
Онлайн-планувальник для надання найкращих консультацій. Zoho Bookings синхронізує ваші календарі, дозволяючи клієнтам самостійно призначати та оплачувати зустрічі. Наш інтерфейс користувача автоматично налаштовується відповідно до вашої галузі, що означає, що ви почуватиметеся як удома. Привітайтес...
Doodle
doodle.com
Світовий лідер у онлайн-плануванні, Doodle – це найпотужніший спосіб планувати зустрічі з клієнтами, колегами та командами. Знайдіть найкращий час для особистих зустрічей, групових зустрічей тощо за допомогою нашого набору зручних інструментів календаря. Дізнайтеся, чому 30 мільйонів користувачів що...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook — це централізована платформа керування клієнтським потоком, яка дозволяє незалежним компаніям забезпечувати чудовий досвід роботи з клієнтами та працювати з упевненістю. Основні функції: - Рахунки-фактури - Пропозиції - Онлайн-платежі - Планування - Контактна форма та керування потенційни...
SuiteDash
suitedash.com
Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням,...
Mindbody
mindbodyonline.com
Шукаєте нове тренування? Хочете зайти на заняття йогою дешевше? Потрібна допомога у пошуку нових тренувань вдома? Додаток Mindbody допоможе вам знайти найкраще місце, де можна попітніти та попрацювати на пляжі. Незалежно від того, чи шукаєте ви тренування для початківців чи намагаєтеся досягти своїх...
Bloom
bloom.io
Bloom — це бізнес-робочий простір для незалежних власників бізнесу, фрілансерів і професіоналів сфери послуг. Він поєднує всі точки дотику клієнтів у професійному досвіді, включаючи цифрові форми, пропозиції, контракти, рахунки-фактури, цифрові платежі, спілкування, планування та навіть портал для к...
Picktime
picktime.com
Picktime — це платформа для планування зустрічей, яка дозволяє компаніям без проблем керувати зустрічами, персоналом і послугами. Це універсальне рішення для компаній, які потребують будь-якого планування. Будь то управління приміщеннями, оренда обладнання, бронювання занять, організація подій чи ке...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інт...
Cal.com
cal.com
Планування з відкритим вихідним кодом: надішліть посилання та зустріньтеся або створіть цілий ринок для спілкування людей.
Timely
gettimely.com
Вчасно. Програма для бронювання, завдяки якій клієнти повертаються. Керуйте своїм салоном як професіонал за допомогою простого у користуванні програмного забезпечення для бронювання, яке дає вам змогу контролювати весь досвід клієнта. Все починається з нашого чудового календаря, який можна налаштува...
Setmore
setmore.com
Setmore — це програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей, яке допомагає вам планувати зустрічі онлайн, керувати зустрічами, розкладами та клієнтами за допомогою простої у користуванні веб-програми.
Booksy
booksy.com
Booksy Biz надає вам усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу. Одна програма для прийому зустрічей, керування вашим календарем, обробки платежів, залучення нових клієнтів і спонукання їх повертатися. Оскільки понад 38 мільйонів клієнтів у всьому світі використовують Booksy...
Qualified
qualified.com
Qualified — це платформа створення конвеєрів для команд, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot і VMWare, довіряють Кваліфікованим, щоб розширити свій конвеєр, використовуючи свій найбільший актив у сфері продажів і маркетингу — кор...
zcal
zcal.co
БЕЗКОШТОВНА альтернатива Calendly та doodle опитування наступного покоління, яка знову робить планування персональним. Знайдіть ідеальний час для особистих зустрічей, командних зустрічей тощо.
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з...
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me пропонує просте, але розширене програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей, яке працює для всіх компаній, які приймають зустрічі. Тепер ваші клієнти нарешті можуть замовляти зустрічі онлайн 24/7 і отримувати нагадування через смс/електронну пошту, щоб усунути непоявку. Ви от...
Weshare
weshare.net
Дозвольте Weshare автоматизувати ваше планування зустрічей. Weshare — це найпростіший спосіб призначати зустрічі з будь-ким і будь-де. Онлайн, офлайн, у дорозі.
YouCanBook.me
youcanbook.me
Подаруйте своїм клієнтам кращий досвід бронювання. Виділяйтеся з-поміж своїх конкурентів завдяки повністю персоналізованому плануванню, яке просто працює. Бронювання - ваша справа. YouCanBookMe дозволяє створити найкращий досвід бронювання для ваших клієнтів — і вашого бізнесу. Налаштуйте свою сторі...
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving — це комплексне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке найшвидше розвивається, для індустрії фітнесу та оздоровлення. WellnessLiving, якому довіряють понад 5000 власників бізнесу та понад 15 мільйонів користувачів у всьому світі, є єдиним програмним забезпеченням, необхід...
OnceHub
oncehub.com
OnceHub допомагає великим і малим організаціям пришвидшити продажі та оптимізувати надання послуг за допомогою планування зустрічей і цифрових рішень для взаємодії, які адаптуються до вподобань клієнтів у режимі реального часу. Раніше відомі як ScheduleOnce, ми широко визнані лідерами онлайн-броню...
vcita
vcita.com
vcita дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу, залишатися організованим і забезпечувати винятковий досвід роботи з клієнтами завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі керування. Автоматизуйте трудомісткі адміністративні завдання, такі як збирання платежів і виставлення рахунків, планування...
Yesware
yesware.com
Yesware допомагає високоефективним командам продажів здійснювати значущу масову розсилку електронною поштою. Якщо вам потрібно збільшити дохід за допомогою електронної пошти, але складне програмне забезпечення для корпоративних продажів є надмірним, спробуйте Yesware. Надбудова Outlook і Gmail від Y...
Appointy
appointy.com
Програмне забезпечення для планування зустрічей Програмне забезпечення для планувальника зустрічей Програмне забезпечення для планувальника Безкоштовне програмне забезпечення для планування зустрічей Програмне забезпечення для системи резервування програм для онлайн-бронювання
Appointlet
appointlet.com
Appointlet дозволяє вам перетворювати більше потенційних клієнтів на клієнтів, дозволяючи їм зв’язуватися з вами прямо з ваших цільових сторінок, електронних листів і послідовностей продажів. Потім замовлення легко додаються до вашого календаря Google або Office 365, щоб ви могли зосередитися на про...
Xoyondo
xoyondo.com
Xoyondo — це безкоштовний онлайн-інструмент планування, який спрощує завдання пошуку дати події чи зустрічі між групою людей. Він пропонує безліч функцій, таких як анонімне опитування зустрічей, нагадування, запити додаткової інформації тощо. Можна комбінувати декілька типів опитувань. Бізнес-версія...
Ovatu Next
ovatu.com
Програмне забезпечення світового рівня для бронювання за найкращою ціною Ваш куленепробивний інструментарій для керування зустрічами. Приєднуйтеся до нашої спільноти тисяч компаній, які люблять працювати розумніше, а не старанніше.
Full Slate
fullslate.com
Full Slate – це найпростіший спосіб заповнити свій журнал зустрічей і зняти стрес із планування. Поки ви зосереджені на наданні чудових послуг, Full Slate працює у фоновому режимі, щоб заповнити ваш графік. Full Slate допомагає вам бронювати більше бізнесів, приймаючи зустрічі там, де вже є ваші клі...
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.
Reservio
reservio.com
Reservio — це програма для планування зустрічей і онлайн-бронювання, ретельно оптимізована для більш ніж 70 категорій бізнесу. Доступна безкоштовна версія назавжди. Це допомагає організувати розклад, приймати замовлення 24/7, економити час, витрачений на телефон, і дає корисну інформацію про компані...
Vyte
vyte.in
Розумний універсальний інструмент для планування. Наповнений потужними функціями, які заощадять ваш час і полегшать усі ваші головні болі
GorillaDesk
gorilladesk.com
Від планування завдань до оптимізації маршрутів, виставлення рахунків клієнтам до збору платежів, програмне забезпечення GorillaDesk Pest Control допоможе вам. Почніть сьогодні! Розвивайте свій бізнес із обслуговування на місцях за допомогою комплексного планування, виставлення рахунків, автоматиза...
Bookwhen
bookwhen.com
Незалежно від вашої діяльності, ми спрощуємо бронювання. Ми є гнучкою системою онлайн-бронювання занять, курсів, семінарів і заходів. Наша проста сторінка розкладу дозволяє вашим учасникам легко забронювати подію без попередньої реєстрації. Функції включають список очікування, систему «кошика» для б...
Zeeg
zeeg.me
Zeeg — це вдосконалене, багатофункціональне та красиве рішення для планування як для окремих осіб, так і для команд і компаній. Створюйте різноманітні цільові сторінки для себе та своїх команд і використовуйте своє посилання zeeg.me як посилання в біографії або онлайн-візитну картку. Ваш Zeeg містит...
GReminders
greminders.com
GReminders має потужні нагадування про зустрічі та розклад зустрічей. Одна з найкращих програм для планування зустрічей, яка пропонує нагадування про зустрічі у вигляді SMS-служб. Тепер ви можете надсилати текстові сповіщення клієнтам за допомогою календаря Google або Microsoft для бездоганної робот...
Bookitit
bookitit.com
Bookitit — це система онлайн-бронювання, яка дозволяє вашим клієнтам бронювати через ваш власний веб-сайт, сторінку Facebook або профіль Instagram.
Practice
practice.do
Практика допомагає компаніям, які працюють із клієнтами, скоротити роботу адміністратора за рахунок оптимізації планування та виконання, централізації діяльності клієнтів та консолідації інструментів. Створено для власників бізнесу, які працюють з підрядниками та клієнтами.
Taggg
taggg.com
Миттєво плануйте групові зустрічі. Зв’яжіться з контактами та накладіть інформацію про свою доступність, щоб знайти найраніший час для зустрічі. Голосування чи опитування не потрібні!
Visibook
visibook.com
Програмне забезпечення для планування клієнтів і програма для запису на зустріч. Простий онлайн-додаток для настільного та мобільного планування для людей, які мають клієнтів.
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell — це платформа для черги та бронювання, розроблена для завантажених місць надання послуг, яка гарантує, що відвідувачі прибувають у потрібне місце, у потрібний час і повністю готові до обслуговування. Наші основні варіанти використання включають: - Керування чергою: замініть фізичні склади ...
GoReminders
goreminders.com
Нагадування про зустріч через текстові повідомлення та електронну пошту! Зменште кількість клієнтів, які не з'являться на зустрічі та зустрічі, за допомогою цієї системи планування зустрічей і нагадувань. Заощаджуйте час і гроші завдяки автоматичним нагадуванням і підтвердженням для ваших клієнтів, ...
Schedulista
schedulista.com
Онлайн-запис для вашого бізнесу. Клієнти бронюють самі 24/7. Ніколи не пропускайте іншу зустріч.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягаєт...
Workadu
workadu.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою Workadu. Створіть безкоштовний веб-сайт, продавайте свої послуги, пропонуйте бронювання, приймайте онлайн-платежі, виставляйте рахунки та багато іншого.
Waitwhile
waitwhile.com
Waitwhile — це найзручніша система керування чергою та планування зустрічей на ринку, розроблена для оптимізації операцій і покращення взаємодії з клієнтами за допомогою віртуальних списків очікування, безперебійного планування зустрічей, двостороннього обміну повідомленнями, роботи з клієнтами, авт...
EasyCalendar
easycalendar.com
EasyCalendar — це планувальник зустрічей для кожного бізнес-професіонала, який полегшує вашим клієнтам запис на зустріч із вами кількома кліками. Додайте автоматизацію зустрічей, інтегрувавши його з іншими бізнес-інструментами. Це допоможе вам записатися на зустріч відповідно до вашої доступності. П...
Retime
retime.so
Retime – це інструмент підвищення продуктивності, який допомагає вам оптимізувати свої зустрічі, керуючи своїм календарем, створюючи порядок денний, роблячи нотатки та створюючи завдання в одному місці. За допомогою Retime ви можете легко планувати зустрічі та встановлювати порядок денний, робити но...
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — це провідна платформа маркетингу досвіду, яка дозволяє компаніям керувати та оптимізувати свої заходи, тури, заняття та активації, щоб підвищити лояльність споживачів до бренду та збільшити рентабельність інвестицій від досвіду гостей. Це дозволяє компаніям оптимізувати та масштабувати сво...
Yocale
yocale.com
Yocale — це найкраще програмне забезпечення для онлайн-планування та інструмент керування календарем на ринку сьогодні для всіх компаній, які базуються на зустрічах. Компаніям Yocale дозволяє безперебійно та ефективно повсякденно працювати за допомогою комплексного рішення для маркетингу та управлін...
Inita
inita.com
Inita — це платформа на базі штучного інтелекту, розроблена для того, щоб допомогти малим підприємствам і індивідуальним підприємцям швидко й ефективно створювати односторінкові веб-сайти понад 30 мовами. Він пропонує інструменти для продажу послуг і продуктів, керування онлайн-бронюваннями та створ...
Zenbooker
zenbooker.com
Zenbooker — це настроювана система онлайн-бронювання та планування, створена спеціально для компаній, що надають послуги вдома. Пропонуйте ціни в реальному часі та доступність клієнтам, які хочуть запланувати ваші послуги 24/7. Налаштуйте території обслуговування, правила ціноутворення та власні пол...
Qwaiting
qwaiting.com
Qwaiting, хмарна служба керування чергами на основі SaaS, добре відома. Ця система має багаті функції, орієнтовану на користувача та потужну систему очікування в черзі, створену, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами. Це дозволяє людям використовувати ...
MyMeet.io
mymeet.io
MyMeet.io — це платформа на базі штучного інтелекту, призначена для спрощення процесу планування, проведення та підсумовування зустрічей клієнтів. Він пропонує низку функцій для підвищення продуктивності та покращення досвіду клієнтів: - Фірмові сторінки бронювання: налаштуйте свою сторінку бронюван...
imeetify
imeetify.com
imeetify.com – онлайн-платформа для планування зустрічей, планувальник часу, планувальник, керування календарем Наш динамічний, але простий у використанні планувальник дозволяє вам зосередитися та узгодити свої щоденні завдання. Позбавтеся від клопоту, пов’язаного з надсиланням кількох електронних л...