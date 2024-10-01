Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для адаптації - Найпопулярніші застосунки - Сен-Бартелемі
Програмне забезпечення для адаптації керує процесом адаптації нових співробітників, зменшуючи адміністративний тягар для менеджерів з найму. Це полегшує плавний перехід нових працівників на їхні ролі, замінюючи документообіг уніфікованою системою. Крім того, програмне забезпечення ініціює зв’язок між новими працівниками та роботодавцями до дати їх початку, підвищуючи ранню продуктивність та інтеграцію команди. Крім того, це дає змогу як співробітникам, так і менеджерам з найму ефективно контролювати документообіг і прогрес навчання.
Запит на новий застосунок
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси упра...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). ...
Trainual
trainual.com
Trainual – це платформа для передачі знань і навчання, на якій зростаючі команди будують інструкцію щодо того, як вони роблять те, що вони роблять. За допомогою Trainual кожен процес, політика та процедура для всіх ролей і обов’язків у вашому бізнесі легко документуються, організовуються, призначают...
PayFit
payfit.com
PayFit — це хмарна інтегрована платформа для розрахунку заробітної плати та управління персоналом, яка пропонує вам найкраще з аутсорсингу та використання програмного забезпечення для розрахунку заробітної плати в одному рішенні. Це автоматизоване рішення, яке економить багато часу та усуває помилки...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початково...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати ...
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рек...
Namely
namely.com
А саме – це єдина платформа для управління персоналом, заробітної плати, пільг і талантів, яка сподобається вашим співробітникам. Це більше, ніж програмне забезпечення для управління персоналом: це необхідні вам консультації з питань відповідності та переваг.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — це найкраща система ATS, CRM і VMS з підбору персоналу, орієнтована на ваш успіх! JobDiva пропонує рекрутерам необмежену безкоштовну підготовку щодо свого рішення для підбору персоналу та підбору персоналу, включаючи збір резюме та відстеження кандидатів. Замовте безкоштовну демонстрацію в...
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове ...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — це комплексна платформа для управління взаємовідносинами з клієнтами, системи відстеження заявників і управління людськими ресурсами на основі штучного інтелекту. Завдяки інтегрованому підходу до продажів, підбору персоналу та персоналу Oorwin забезпечує феноменальне зростання кадрового пот...
Workstream
workstream.us
Workstream — це провідна платформа для кадрів, розрахунку заробітної плати та найму для погодинної робочої сили. Його інтелектуальна технологія оптимізує завдання відділу кадрів, щоб власники франчайзингу та бізнесу могли швидко рухатися, зменшувати витрати на робочу силу та спрощувати операції — ус...
Whale
usewhale.io
Найшвидший спосіб згуртувати вашу команду. Документуйте та централізуйте свої процедури та процеси, навчіть свою команду та керуйте одним центральним джерелом правди для ВСІХ знань вашої компанії.
factoHR
factohr.com
Удосконалите управління персоналом за допомогою factoHR, вдосконаленої, орієнтованої на мобільні пристрої платформи HCM, яка автоматизує кожну функцію управління персоналом від найму до виходу на пенсію. Наша інтелектуальна платформа надає практичну інформацію, що дає вам змогу швидше досягати своїх...
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід — це все! Goosechase, спочатку натхненний пошуками сміттярів, — це платформа інтерактивного досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям і школам залучати, активізувати та навчати свої спільноти. Goosechase, створений онлайн, але в який грають у реальному світі, оживляє спіл...
ClearCompany
clearcompany.com
Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує ...
Tonkean
tonkean.com
Tonkean — це перша у своєму роді платформа для оркестровки процесів і досвіду, яка допомагає командам внутрішніх служб підприємства, таким як відділ закупівель і юридичний відділ, створювати досвід процесів, яким люди насправді слідують. Tonkean плавно охоплює існуючі політики та системи, дозволяючи...
Waybook
waybook.com
Створіть посібник для свого бізнесу. Усе ваше навчання, адаптація, технологічна документація та передові практики в одному місці.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів ...
Eddy
eddy.com
Eddy — це ідеальна універсальна платформа для кадрів і розрахунку заробітної плати для малих підприємств, які переросли електронні таблиці. Він пропонує ключові функції, які вам потрібні, без складності та накладних витрат на більші системи, даючи вам можливість спростити своє життя, об’єднавши кіль...
Harri
harri.com
Harri є світовим лідером у сфері технологій Frontline Employee Experience. Платформа Harri створена для компаній, у центрі бізнесу яких лежить обслуговування, і включає рішення для залучення талантів, управління робочою силою, залучення співробітників і дотримання вимог. Harri дозволяє організаціям ...
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — це універсальна HR-платформа для найкращого досвіду роботи співробітників. Це централізоване рішення для оптимізації процесів управління персоналом на кожному етапі життєвого циклу співробітника. Наша місія – допомогти бізнесу: - спростити HR-процеси; - будувати високопродуктивну культ...
Fountain
fountain.com
Fountain об’єднує наймання в одне місце, тож ви можете швидше наймати кращих людей, незалежно від того, чи є ви великою компанією, франшизою чи малим бізнесом. Відстежуйте, керуйте та підключайтеся до будь-якого місця. Незалежно від того, чи є у вас одна чи 1000 локацій, ми зробимо це простим. Fount...
WorkBright
workbright.com
WorkBright усуває вузькі місця, які уповільнюють наймання, тож ви можете змусити нових співробітників працювати у 8 разів швидше без шкоди для безпеки чи точності. Ефективна адаптація зміцнює команди, сприяє міцним зв’язкам і сприяє задоволенню співробітників. Почніть роботу з найкращим програмним з...
Skuad
skuad.io
Skuad — це швидкозростаюча глобальна платформа працевлаштування та нарахування заробітної плати, яка дозволяє таким компаніям, як ваша, наймати та платити винятковим талантам у будь-якій точці світу відповідно до вимог. Skuad створено для нового світу роботи, де великі підприємства та нові стартапи ...
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контр...
HigherMe
higherme.com
HigherMe дозволяє легко знаходити, перевіряти, співбесідувати та вводити співробітників з будь-якого місця на будь-якому пристрої. Скоротіть свій час і витрати на наймання за допомогою інструментів і технологій, щоб швидко переглядати кандидатів, планувати співбесіди, керувати всіма дописами на дошк...
ApplicantPro
applicantpro.com
Ми допомагаємо компаніям наймати краще! У цьому конкурентному та хаотичному середовищі працевлаштування залучити та найняти найкращих людей може бути проблемою! ApplicantPro пропонує настроювані рішення, які відповідають вашим унікальним потребам найму!
Humanforce
humanforce.com
Humanforce — це найкраща платформа для гнучкої робочої сили на передовій лінії, яка пропонує інтелектуальний і сумісний пакет управління людським капіталом (HCM), справді орієнтований на співробітників — без компромісів. Заснована в 2002 році, Humanforce має понад 2300 клієнтів і понад півмільйона к...
kiwiHR
kiwihr.com
Програмне забезпечення для управління персоналом, яке полегшує ваше життя - МСП, стартапи: заощаджуйте до 30% свого часу за допомогою інтуїтивно зрозумілого та комплексного програмного забезпечення для управління персоналом, розробленого для задоволення ваших конкретних потреб.
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за ...
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює ...
Access
theaccessgroup.com
Access змінює вигляд програмного забезпечення для керування бізнесом не лише в тому, як ми обслуговуємо наших клієнтів, дотримуючись нашої обіцянки надати їм свободу робити більше того, що для них важливо, але й для наших людей, наших інвесторів та благодійних організацій, близьких до наші серця, де...
Oyster
oysterhr.com
Завдяки EOR від Oyster наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Кращий, ніж традиційний досвідчений роботодавець, Oyster використовує глибоку інформацію про працевлаштування та команду юридичних і кадрових експертів, щоб з...
50skills
50skills.com
50skills Journeys — це платформа для автоматизації процесів роботи з персоналом, яка спрощує подорожі співробітників і підвищує продуктивність завдяки своєму інноваційному підходу без кодування. Розроблений з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача, він робить керування процесами людей простим...
PreviewMe
previewme.com
PreviewMe — це інструмент для відеопродажів, оптимізований для підтримки відділів продажів і маркетингу, які створюють довіру та стосунки за допомогою персоналізованих відеоповідомлень і повністю настроюваних цільових сторінок.
Recruitive
recruitive.com
Recruitive Ltd є провідним у Великій Британії постачальником наскрізних хмарних програмних рішень для підбору персоналу, розроблених для відділу кадрів, команд з підбору персоналу та менеджерів з найму, які значно покращують шлях кандидата. Наша відзначена нагородами технологія дозволяє вам керувати...
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef є провідним постачальником рішень для відстеження кандидатів і управління талантами на основі SaaS, спеціально створених для децентралізованої погодинної робочої сили. Наша платформа, орієнтована на мобільні пристрої, спрощує процес найму для утримання, щоб змінити спосіб відстеження робо...
Preppio
preppio.com
Preppio — це майбутнє адаптації співробітників. Створюйте чат-боти в MS Teams, Slack і Workplace від Meta. Автоматизуйте робочі процеси відділу кадрів у Workday, SuccessFactors
Tangelo
tangelo.ai
Онбординг став чудовим. Tangelo переосмислює новий досвід найму – створюючи прості, захоплюючі подорожі співробітників, які допомагають зростаючим командам. Ми вважаємо, що перші дні та великі зміни на роботі повинні бути захоплюючими. Тож ми створили платформу, яка дозволяє компаніям безперешкодно ...
DreamTeam
dreamteam.io
Універсальний кадровий центр для малого та середнього бізнесу, який спрощує складні людські процеси за допомогою найшвидшої, найбільш гнучкої та безмежної HR-платформи. DreamTeam дозволяє вам відновити повний контроль і видимість над процесами, що збільшуються людьми, з розрізненими даними. Ми звіль...
PlaybookBuilder
playbookbuilder.com
Створюйте бізнес-процеси за допомогою потужності ШІ. Незалежно від того, чи хочете ви залучати нових людей, масштабувати чи продавати, чи просто підвищувати ефективність вашої організації, PlaybookBuilder – тепер із ChatGPT може допомогти.
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу ...
Worknice
worknice.com
Чудове програмне забезпечення для кадрів – на 100% розроблено, виготовлено та підтримується в Австралії. Використовуйте гнучку та інтуїтивно зрозумілу HR-платформу, щоб оптимізувати свої HR-системи та структурувати дані для досягнення великих результатів. Worknice може похвалитися найкращим на ринку...
GoCo
goco.io
GoCo — це сучасне комплексне HR-рішення з найвищою оцінкою підтримки клієнтів, яке дозволяє легко оптимізувати ваші HR-процеси та дані. GoCo має все необхідне для роботи з відділом кадрів у єдиному, простому у використанні рішенні, від адаптації та переваг до управління продуктивністю та заробітної ...