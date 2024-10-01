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Програмне забезпечення для адаптації - Найпопулярніші застосунки - Буркіна-Фасо

Програмне забезпечення для адаптації керує процесом адаптації нових співробітників, зменшуючи адміністративний тягар для менеджерів з найму. Це полегшує плавний перехід нових працівників на їхні ролі, замінюючи документообіг уніфікованою системою. Крім того, програмне забезпечення ініціює зв’язок між новими працівниками та роботодавцями до дати їх початку, підвищуючи ранню продуктивність та інтеграцію команди. Крім того, це дає змогу як співробітникам, так і менеджерам з найму ефективно контролювати документообіг і прогрес навчання.

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Namely

Namely

namely.com

А саме – це єдина платформа для управління персоналом, заробітної плати, пільг і талантів, яка сподобається вашим співробітникам. Це більше, ніж програмне забезпечення для управління персоналом: це необхідні вам консультації з питань відповідності та переваг.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...

Keka

Keka

keka.com

Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...

Paycom

Paycom

paycom.com

Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...

Gusto

Gusto

gusto.com

Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси упра...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.

Personio

Personio

personio.de

Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...

Deel

Deel

letsdeel.com

Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...

Factorial HR

Factorial HR

factorialhr.com

Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). ...

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual – це платформа для передачі знань і навчання, на якій зростаючі команди будують інструкцію щодо того, як вони роблять те, що вони роблять. За допомогою Trainual кожен процес, політика та процедура для всіх ролей і обов’язків у вашому бізнесі легко документуються, організовуються, призначают...

PayFit

PayFit

payfit.com

PayFit — це хмарна інтегрована платформа для розрахунку заробітної плати та управління персоналом, яка пропонує вам найкраще з аутсорсингу та використання програмного забезпечення для розрахунку заробітної плати в одному рішенні. Це автоматизоване рішення, яке економить багато часу та усуває помилки...

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початково...

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати ...

Workable

Workable

workable.com

Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рек...

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva — це найкраща система ATS, CRM і VMS з підбору персоналу, орієнтована на ваш успіх! JobDiva пропонує рекрутерам необмежену безкоштовну підготовку щодо свого рішення для підбору персоналу та підбору персоналу, включаючи збір резюме та відстеження кандидатів. Замовте безкоштовну демонстрацію в...

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове ...

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin — це комплексна платформа для управління взаємовідносинами з клієнтами, системи відстеження заявників і управління людськими ресурсами на основі штучного інтелекту. Завдяки інтегрованому підходу до продажів, підбору персоналу та персоналу Oorwin забезпечує феноменальне зростання кадрового пот...

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream — це провідна платформа для кадрів, розрахунку заробітної плати та найму для погодинної робочої сили. Його інтелектуальна технологія оптимізує завдання відділу кадрів, щоб власники франчайзингу та бізнесу могли швидко рухатися, зменшувати витрати на робочу силу та спрощувати операції — ус...

Whale

Whale

usewhale.io

Найшвидший спосіб згуртувати вашу команду. Документуйте та централізуйте свої процедури та процеси, навчіть свою команду та керуйте одним центральним джерелом правди для ВСІХ знань вашої компанії.

factoHR

factoHR

factohr.com

Удосконалите управління персоналом за допомогою factoHR, вдосконаленої, орієнтованої на мобільні пристрої платформи HCM, яка автоматизує кожну функцію управління персоналом від найму до виходу на пенсію. Наша інтелектуальна платформа надає практичну інформацію, що дає вам змогу швидше досягати своїх...

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

З Goosechase досвід — це все! Goosechase, спочатку натхненний пошуками сміттярів, — це платформа інтерактивного досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям і школам залучати, активізувати та навчати свої спільноти. Goosechase, створений онлайн, але в який грають у реальному світі, оживляє спіл...

Tonkean

Tonkean

tonkean.com

Tonkean — це перша у своєму роді платформа для оркестровки процесів і досвіду, яка допомагає командам внутрішніх служб підприємства, таким як відділ закупівель і юридичний відділ, створювати досвід процесів, яким люди насправді слідують. Tonkean плавно охоплює існуючі політики та системи, дозволяючи...

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує ...

Waybook

Waybook

waybook.com

Створіть посібник для свого бізнесу. Усе ваше навчання, адаптація, технологічна документація та передові практики в одному місці.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів ...

Eddy

Eddy

eddy.com

Eddy — це ідеальна універсальна платформа для кадрів і розрахунку заробітної плати для малих підприємств, які переросли електронні таблиці. Він пропонує ключові функції, які вам потрібні, без складності та накладних витрат на більші системи, даючи вам можливість спростити своє життя, об’єднавши кіль...

Harri

Harri

harri.com

Harri є світовим лідером у сфері технологій Frontline Employee Experience. Платформа Harri створена для компаній, у центрі бізнесу яких лежить обслуговування, і включає рішення для залучення талантів, управління робочою силою, залучення співробітників і дотримання вимог. Harri дозволяє організаціям ...

Fountain

Fountain

fountain.com

Fountain об’єднує наймання в одне місце, тож ви можете швидше наймати кращих людей, незалежно від того, чи є ви великою компанією, франшизою чи малим бізнесом. Відстежуйте, керуйте та підключайтеся до будь-якого місця. Незалежно від того, чи є у вас одна чи 1000 локацій, ми зробимо це простим. Fount...

WorkBright

WorkBright

workbright.com

WorkBright усуває вузькі місця, які уповільнюють наймання, тож ви можете змусити нових співробітників працювати у 8 разів швидше без шкоди для безпеки чи точності. Ефективна адаптація зміцнює команди, сприяє міцним зв’язкам і сприяє задоволенню співробітників. Почніть роботу з найкращим програмним з...

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce — це універсальна HR-платформа для найкращого досвіду роботи співробітників. Це централізоване рішення для оптимізації процесів управління персоналом на кожному етапі життєвого циклу співробітника. Наша місія – допомогти бізнесу: - спростити HR-процеси; - будувати високопродуктивну культ...

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad — це швидкозростаюча глобальна платформа працевлаштування та нарахування заробітної плати, яка дозволяє таким компаніям, як ваша, наймати та платити винятковим талантам у будь-якій точці світу відповідно до вимог. Skuad створено для нового світу роботи, де великі підприємства та нові стартапи ...

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контр...

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe дозволяє легко знаходити, перевіряти, співбесідувати та вводити співробітників з будь-якого місця на будь-якому пристрої. Скоротіть свій час і витрати на наймання за допомогою інструментів і технологій, щоб швидко переглядати кандидатів, планувати співбесіди, керувати всіма дописами на дошк...

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

Ми допомагаємо компаніям наймати краще! У цьому конкурентному та хаотичному середовищі працевлаштування залучити та найняти найкращих людей може бути проблемою! ApplicantPro пропонує настроювані рішення, які відповідають вашим унікальним потребам найму!

Humanforce

Humanforce

humanforce.com

Humanforce — це найкраща платформа для гнучкої робочої сили на передовій лінії, яка пропонує інтелектуальний і сумісний пакет управління людським капіталом (HCM), справді орієнтований на співробітників — без компромісів. Заснована в 2002 році, Humanforce має понад 2300 клієнтів і понад півмільйона к...

kiwiHR

kiwiHR

kiwihr.com

Програмне забезпечення для управління персоналом, яке полегшує ваше життя - МСП, стартапи: заощаджуйте до 30% свого часу за допомогою інтуїтивно зрозумілого та комплексного програмного забезпечення для управління персоналом, розробленого для задоволення ваших конкретних потреб.

Hireology

Hireology

hireology.com

ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за ...

flair HR

flair HR

flair.hr

flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює ...

Access

Access

theaccessgroup.com

Access змінює вигляд програмного забезпечення для керування бізнесом не лише в тому, як ми обслуговуємо наших клієнтів, дотримуючись нашої обіцянки надати їм свободу робити більше того, що для них важливо, але й для наших людей, наших інвесторів та благодійних організацій, близьких до наші серця, де...

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Завдяки EOR від Oyster наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Кращий, ніж традиційний досвідчений роботодавець, Oyster використовує глибоку інформацію про працевлаштування та команду юридичних і кадрових експертів, щоб з...

50skills

50skills

50skills.com

50skills Journeys — це платформа для автоматизації процесів роботи з персоналом, яка спрощує подорожі співробітників і підвищує продуктивність завдяки своєму інноваційному підходу без кодування. Розроблений з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача, він робить керування процесами людей простим...

PreviewMe

PreviewMe

previewme.com

PreviewMe — це інструмент для відеопродажів, оптимізований для підтримки відділів продажів і маркетингу, які створюють довіру та стосунки за допомогою персоналізованих відеоповідомлень і повністю настроюваних цільових сторінок.

Recruitive

Recruitive

recruitive.com

Recruitive Ltd є провідним у Великій Британії постачальником наскрізних хмарних програмних рішень для підбору персоналу, розроблених для відділу кадрів, команд з підбору персоналу та менеджерів з найму, які значно покращують шлях кандидата. Наша відзначена нагородами технологія дозволяє вам керувати...

talentReef

talentReef

jobappnetwork.com

TalentReef є провідним постачальником рішень для відстеження кандидатів і управління талантами на основі SaaS, спеціально створених для децентралізованої погодинної робочої сили. Наша платформа, орієнтована на мобільні пристрої, спрощує процес найму для утримання, щоб змінити спосіб відстеження робо...

Preppio

Preppio

preppio.com

Preppio — це майбутнє адаптації співробітників. Створюйте чат-боти в MS Teams, Slack і Workplace від Meta. Автоматизуйте робочі процеси відділу кадрів у Workday, SuccessFactors

Tangelo

Tangelo

tangelo.ai

Онбординг став чудовим. Tangelo переосмислює новий досвід найму – створюючи прості, захоплюючі подорожі співробітників, які допомагають зростаючим командам. Ми вважаємо, що перші дні та великі зміни на роботі повинні бути захоплюючими. Тож ми створили платформу, яка дозволяє компаніям безперешкодно ...

DreamTeam

DreamTeam

dreamteam.io

Універсальний кадровий центр для малого та середнього бізнесу, який спрощує складні людські процеси за допомогою найшвидшої, найбільш гнучкої та безмежної HR-платформи. DreamTeam дозволяє вам відновити повний контроль і видимість над процесами, що збільшуються людьми, з розрізненими даними. Ми звіль...

PlaybookBuilder

PlaybookBuilder

playbookbuilder.com

Створюйте бізнес-процеси за допомогою потужності ШІ. Незалежно від того, чи хочете ви залучати нових людей, масштабувати чи продавати, чи просто підвищувати ефективність вашої організації, PlaybookBuilder – тепер із ChatGPT може допомогти.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу ...

Worknice

Worknice

worknice.com

Чудове програмне забезпечення для кадрів – на 100% розроблено, виготовлено та підтримується в Австралії. Використовуйте гнучку та інтуїтивно зрозумілу HR-платформу, щоб оптимізувати свої HR-системи та структурувати дані для досягнення великих результатів. Worknice може похвалитися найкращим на ринку...

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo — це сучасне комплексне HR-рішення з найвищою оцінкою підтримки клієнтів, яке дозволяє легко оптимізувати ваші HR-процеси та дані. GoCo має все необхідне для роботи з відділом кадрів у єдиному, простому у використанні рішенні, від адаптації та переваг до управління продуктивністю та заробітної ...

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