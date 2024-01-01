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Програмне забезпечення для оздоровлення на вимогу - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для оздоровлення на вимогу пропонує зручний ринок, де користувачі можуть легко бронювати оздоровчі послуги, що надаються незалежними підрядниками, які приїжджають до них. Ці послуги можуть надаватися або підрядниками, які вказані на платформі, або власними постачальниками, пов’язаними виключно з програмним забезпеченням. Використовуючи мобільний додаток, користувачі обирають послугу, постачальника та відповідний часовий проміжок відповідно до своїх розкладів. Згодом вони об’єднуються з постачальником, який їде, щоб надати послугу в узгоджений час. Це програмне забезпечення дозволяє підприємствам пропонувати оздоровчі послуги на місці своїм співробітникам, а також дає можливість підрядникам оздоровчих послуг розширювати коло клієнтів і ефективно керувати своїм графіком.
Запит на новий застосунок
FitOn
fitonapp.com
Схудніть, підтягніться та почувайтеся чудово в будь-який час і в будь-якому місці за допомогою безкоштовних занять фітнесом на замовлення, персоналізованих планів тренувань і медитацій під керівництвом.
Vagaro
vagaro.com
Знайдіть свого наступного салону, спа чи фітнес-професіонала. Читайте та публікуйте відгуки. Запишіться на цілодобову онлайн-консультацію на стрижку, фарбування, догляд за нігтями, шкірою, масаж, макіяж, персональних тренерів, йогу, пілатес тощо!
Booksy
booksy.com
Booksy - бронюйте зустрічі онлайн. Знайдіть і забронюйте послуги краси, такі як перукарня, манікюр, спа або масаж. Перевірте ціни та відгуки!
Glamsquad
glamsquad.com
Поєднує безперебійну технологію, найталановитіших професіоналів краси та ваші цілі краси, щоб дати вам змогу виглядати неймовірно, почуватися неймовірно та бути неймовірною – на ваших власних умовах.
Zeel
zeel.com
Zeel пропонує найнадійнішу послугу масажу на вимогу всього за годину або до місяця наперед, сім днів на тиждень, 365 днів на рік, з часом початку з 8 ранку до 22:30.
Manicare
manicare.com.au
Надійні австралійські інструменти для догляду за шкірою та краси вже понад 40 років.