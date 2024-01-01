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Програмне забезпечення для оздоровлення на вимогу - Найпопулярніші застосунки - Ангола
Програмне забезпечення для оздоровлення на вимогу пропонує зручний ринок, де користувачі можуть легко бронювати оздоровчі послуги, що надаються незалежними підрядниками, які приїжджають до них. Ці послуги можуть надаватися або підрядниками, які вказані на платформі, або власними постачальниками, які пов’язані виключно з програмним забезпеченням. Використовуючи мобільний додаток, користувачі обирають послугу, постачальника та відповідний часовий проміжок відповідно до своїх розкладів. Згодом вони об’єднуються з постачальником, який їде, щоб надати послугу в узгоджений час. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям пропонувати оздоровчі послуги на місці своїм співробітникам, а також дає можливість підрядникам оздоровчих послуг розширювати коло клієнтів і ефективно керувати своїм графіком.
Запит на новий застосунок
FitOn
fitonapp.com
FitOn Health є провідною корпоративною платформою для здоров’я та здоров’я. Ми надаємо комплексні рішення для здоров’я, такі як курси з контролю за станом здоров’я та миттєвий доступ до найрізноманітніших занять з тренувань і медитації від тренерів світового рівня, експертів і знаменитостей. Ми прац...
Vagaro
vagaro.com
Знайдіть свого наступного салону, спа чи фітнес-професіонала. Читайте та публікуйте відгуки. Запишіться на цілодобову онлайн-консультацію на стрижку, фарбування, догляд за нігтями, догляд за шкірою, масаж, макіяж, персональних тренерів, йогу, пілатес тощо!
Booksy
booksy.com
Booksy Biz надає вам усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу. Одна програма для прийому зустрічей, керування вашим календарем, обробки платежів, залучення нових клієнтів і спонукання їх повертатися. Оскільки понад 38 мільйонів клієнтів у всьому світі використовують Booksy...
Zeel
zeel.com
Zeel пропонує найнадійніші послуги масажу на замовлення всього за годину або до місяця наперед, сім днів на тиждень, 365 днів на рік, з часом початку з 8 ранку до 22:30.
Glamsquad
glamsquad.com
Поєднує безперебійну технологію, найталановитіших професіоналів краси та ваші цілі краси, щоб дати вам змогу виглядати неймовірно, почуватися неймовірно та бути неймовірною – на ваших власних умовах.
Manicare
manicare.com.au
Надійні австралійські інструменти для догляду за шкірою та краси вже понад 40 років.