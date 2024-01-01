Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для оздоровлення на вимогу - Найпопулярніші застосунки - Албанія Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для оздоровлення на вимогу пропонує зручний ринок, де користувачі можуть легко бронювати оздоровчі послуги, що надаються незалежними підрядниками, які приїжджають до них. Ці послуги можуть надаватися або підрядниками, які вказані на платформі, або власними постачальниками, які пов’язані виключно з програмним забезпеченням. Використовуючи мобільний додаток, користувачі обирають послугу, постачальника та відповідний часовий проміжок відповідно до своїх розкладів. Згодом вони об’єднуються з постачальником, який їде, щоб надати послугу в узгоджений час. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям пропонувати оздоровчі послуги на місці своїм співробітникам, а також дає можливість підрядникам оздоровчих послуг розширювати коло клієнтів і ефективно керувати своїм графіком.