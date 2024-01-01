Програмне забезпечення для організації харчування на вимогу - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для кейтерингу на вимогу надає підприємствам платформу для замовлення страв або іншої їжі в місцевих ресторанах за потреби. Ці рішення з’єднують підприємства з місцевими постачальниками продуктів харчування для створення замовлень на харчування для великих або малих груп. Це дає змогу компаніям забезпечувати регулярні або нерегулярні обіди для своїх співробітників або організовувати конкретні зустрічі чи події швидко й легко, наперед або за день до них.
Запит на новий застосунок
Caviar
trycaviar.com
Доставка та винос із найкращих місцевих ресторанів. Сніданок, обід, вечеря та багато іншого з безпечною доставкою до ваших дверей. Тепер пропонуємо самовивіз і безконтактну доставку.
ezCater
ezcater.com
Отримайте офісне обслуговування в ресторанах поблизу вас. Ознайомтеся з меню, оглядами та рейтингом своєчасної доставки. Безкоштовне онлайн-замовлення від ezCater.
EAT Club
eatclub.com
EAT Club — це віртуальна їдальня, яка може задовольнити смаки кожного, доставляючи персоналізовані смачні страви офісним командам EAT Club — це віртуальна їдальня, яка може задовольнити смаки кожного, доставляючи персоналізовані смачні страви офісним командам
eatNgage
eatngage.com
Дозвольте командам продажів і маркетингу підвищити відвідуваність подій і особисту залученість за допомогою онлайн-трапези, що доставляється прямо на стіл потенційного клієнта
Cater2.me
cater2.me
Cater2.me пропонує рішення для організації корпоративного харчування для команд, включаючи індивідуальні групові замовлення та віртуальні заходи, щоб ваша команда була залученою та добре нагодованою!
ZeroCater
zerocater.com
Рішення для корпоративного харчування та кафетеріїв, налаштовані відповідно до унікальних смаків співробітників, забезпечуючи при цьому гнучкість і послідовність, яких очікують компанії.
Sharebite
sharebite.com
Sharebite — це провідна платформа харчових переваг, розроблена для сучасної робочої сили. Найкращі компанії світу використовують Sharebite для підвищення залученості співробітників. Серед наших клієнтів є компанії-лідери у сфері фінансових послуг (провідні інвестиційні банки, фонди прямих інвестицій...
Foodee
food.ee
Foodee – це корпоративна платформа громадського харчування, яка доставляє їжу з місцевих ресторанів до офісів у Північній Америці. Зручно замовляйте індивідуально упаковані страви для своєї команди з варіантами, доступними для кожного їдця. Отримуйте підібрані пропозиції ресторанів на основі дієтичн...
Hoppier
hoppier.com
Надсилайте глобальні винагороди клієнтам або співробітникам за 5 кліків або менше за допомогою Smarter Spending™ Controls! Створіть програму віддаленого обіду, надішліть каву, напої в щасливу годину, особисті подарунки, благодійні пожертви, допомогу на навчання тощо. Hoppier працює в понад 60 країна...
Fooda
fooda.com
Завдяки технологіям Fooda надає чудову їжу за помірними цінами працівникам під час роботи. Fooda пропонує фантастичні місцеві ресторани прямо до вас. Місцеві ресторани, схвалені Fooda, пропонують смачну їжу, доставляють або доставляють її до вас.