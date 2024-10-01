Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для організації харчування на вимогу - Найпопулярніші застосунки - Колумбія Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для кейтерингу на вимогу надає підприємствам платформу для замовлення страв або іншої їжі в місцевих ресторанах за потреби. Ці рішення з’єднують підприємства з місцевими постачальниками продуктів харчування для створення замовлень на харчування для великих або малих груп. Це дає змогу компаніям забезпечувати регулярні або нерегулярні обіди для своїх співробітників або організовувати конкретні зустрічі чи події швидко й легко, наперед або за день до них.