Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для багатоканальної торгівлі - Найпопулярніші застосунки - Колумбія Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення багатоканальної комерції дозволяє компаніям створювати безперебійний досвід покупки, дозволяючи клієнтам взаємодіяти через усі доступні канали купівлі та впливу. Цей тип програмного забезпечення надає уніфіковану платформу, оснащену всіма необхідними інструментами для керування багатьма каналами, включаючи онлайн, мобільні пристрої, магазини та соціальні мережі. Це максимізує точки взаємодії з клієнтами, мінімізуючи зусилля серверної частини. Будь-який комерційний бізнес може отримати вигоду від багатоканального рішення, особливо ті, які інтегрують онлайн і звичайні канали, які традиційно працюють зовсім по-різному. Для досягнення оптимальної продуктивності програмне забезпечення багатоканальної комерції має інтегруватися з платформами електронної комерції, системами управління роздрібною торгівлею, системами ERP і маркетинговим програмним забезпеченням. Конфігурація цих інтеграцій буде відрізнятися залежно від платформи та потреб користувачів, але головною метою є підключення всіх відповідних каналів продажів. Крім того, багатоканальне програмне забезпечення має керувати як онлайн-каналами, так і каналами в магазині, на відміну від багатоканального програмного забезпечення для роздрібної торгівлі, яке зосереджується головним чином на об’єднанні різних каналів електронної комерції.