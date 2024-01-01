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Програмне забезпечення для багатоканальної торгівлі - Найпопулярніші застосунки - Конго – Кіншаса
Програмне забезпечення багатоканальної комерції дозволяє компаніям створювати безперебійний досвід покупки, дозволяючи клієнтам взаємодіяти через усі доступні канали купівлі та впливу. Цей тип програмного забезпечення надає уніфіковану платформу, оснащену всіма необхідними інструментами для керування багатьма каналами, включаючи онлайн, мобільні пристрої, магазини та соціальні мережі. Це максимізує точки взаємодії з клієнтами, мінімізуючи зусилля серверної частини. Будь-який комерційний бізнес може отримати вигоду від багатоканального рішення, особливо ті, які інтегрують онлайн і звичайні канали, які традиційно працюють зовсім по-різному. Для досягнення оптимальної продуктивності програмне забезпечення багатоканальної комерції має інтегруватися з платформами електронної комерції, системами управління роздрібною торгівлею, системами ERP і маркетинговим програмним забезпеченням. Конфігурація цих інтеграцій буде відрізнятися залежно від платформи та потреб користувачів, але головною метою є підключення всіх відповідних каналів продажів. Крім того, багатоканальне програмне забезпечення має керувати як онлайн-каналами, так і каналами в магазині, на відміну від багатоканального програмного забезпечення для роздрібної торгівлі, яке зосереджується головним чином на об’єднанні різних каналів електронної комерції.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
SAP
sap.com
У SAP наша мета — допомогти світу працювати краще та покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та ро...
BigCommerce
bigcommerce.com
Про BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) є провідною відкритою платформою електронної комерції типу «програмне забезпечення як послуга» (SaaS), яка дає можливість продавцям будь-якого розміру будувати, впроваджувати інновації та розвивати свій бізнес в Інтернеті. BigCommerce надає продавцям складн...
DelightChat
delightchat.io
Збільшуйте продажі та керуйте підтримкою без зусиль - Багатоканальна підтримка клієнтів - відповідайте клієнтам через усі канали з єдиної інформаційної панелі - WhatsApp, Instagram, Facebook, електронна пошта та чат. - WhatsApp Marketing - надсилайте рекламні трансляції за допомогою офіційного API ...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi надає брендам споживчих товарів і оптовикам комплексну комерційну платформу B2B для послідовного управління всіма аспектами їхніх багатоканальних продажів. Надаючи вам змогу продавати більше, краще та швидше, наша платформа унікальним чином поєднує електронну комерцію B2B, автоматизацію прод...
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat надає професійні рішення для торгівлі в чаті для широкого кола роздрібних торговців у Гонконгу, Тайвані, Сінгапурі, Малайзії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Як офіційний постачальник бізнес-рішень WhatsApp і офіційний партнер Meta та LINE, ми пропонуємо передові бізнес-рішення в канал...
Epicor
epicor.com
Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
Kibo
kibocommerce.com
Kibo eCommerce — це комплексне рішення, створене для спрощення керування складними каталогами продуктів, пошуком, ціноутворенням, замовленнями та керуванням клієнтами за кількома каналами з широкими можливостями розширення та миттєвим використанням. Розширюйте свій бізнес за допомогою перспективної ...
Feedonomics
app.feedonomics.com
Завдяки провідній платформі керування фідами даних Feedonomics допомагає брендам і роздрібним торговцям оптимізувати та розміщувати каталоги своїх продуктів у сотнях місць електронної комерції по всьому світу. Наші комплексні рішення для ринків і рекламних каналів автоматизують численні процеси, так...
easySales
easy-sales.com
easySales — це хмарна платформа SaaS, яка автоматизує діяльність електронної комерції для онлайн-магазинів, дозволяючи їм легко продавати в кількох каналах, зменшуючи операційні витрати та розвиваючи свій бізнес. Він пропонує багатоканальну хмарну автоматизацію списків продуктів і керування замовлен...
PIPE17
pipe17.com
Pipe17 об’єднує комерційні компанії електронної комерції з розширюваним набором ринків, 3PL, фінансових систем і додатків SaaS для формування наскрізних автоматизованих операцій. Продавці отримують контроль і видимість на кожному етапі свого циклу виконання, можуть керувати потоками замовлень і запа...
Shipedge
shipedge.com
Shipedge — це модульне та масштабоване рішення для автоматизації складних операцій електронної комерції. Shipedge повністю базується на Інтернеті, а його основними модулями є системи керування замовленнями та системи управління складом для автоматизації операцій електронної комерції. Ми допомагаємо ...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...
Syncware
syncware.com
Програмне забезпечення для автоматизації для синхронізації замовлень, поставок і запасів для багатоканальних брендів споживчих товарів
ikas
ikas.com
ikas — це інноваційна платформа електронної комерції, яка була спеціально розроблена для малих і середніх підприємств і підприємців. Його зручний інтерфейс дозволяє користувачеві легко створити інтернет-магазин, не вимагаючи жодних технічних знань. Крім того, його вдосконалені функції дозволяють без...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker — це багатоканальне програмне забезпечення для керування, яке оптимізує продажі на всіх платформах, таких як Amazon, eBay, Etsy, Reverb і Mirakl, з більш ніж 1000 іншими інтеграціями. - Використовуючи наш розширений модуль автоматизації, команди можуть обробляти замовлення до 10 разів...
Endear
endearhq.com
Endear — це перша роздрібна платформа управління взаємовідносинами з клієнтами, створена для співробітників у магазині для надсилання та відстеження персоналізованого охоплення клієнтів. Endear підключається до торгових точок та інших відповідних додатків, щоб консолідувати всю інформацію про клієнт...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
Kooomo
kooomo.com
Kooomo працює з клієнтами, щоб максимізувати всі цифрові канали продажів у всьому світі, поєднуючи наш досвід і платформу наступного покоління в перевіреному та доступному хмарному рішенні цифрової комерції. Платформа Kooomo, створена менеджерами з електронної комерції та названа в магічному квадран...
Quivers
quivers.com
Quivers пропонує рішення для спільної торгівлі, яке допоможе вашому бренду виконувати замовлення безпосередньо, не конкуруючи з роздрібними торговцями.
Omisell
omisell.com
Місія Omisell полягає в тому, щоб забезпечити простий і бездоганний досвід для онлайн-продавців. Ми пропонуємо послуги та рішення, які допомагають продавцям керувати замовленнями в усіх офлайн- та онлайн-каналах продажу. Аналізувати стратегії продажів і автоматизувати виконання замовлень стало значн...
BiCockpit
bicockpit.com
BiCockpit — це програмне рішення для електронної комерції, яке дозволяє швидко й просто керувати всіма процедурами замовлення та виставлення рахунків у вашому онлайн-магазині та системах електронної комерції з однієї панелі. Інструмент керування продуктами Bicockpit спрощує передачу продуктів між пл...
StoreFeeder
storefeeder.com
StoreFeeder — це багатоканальне роздрібне рішення преміум-класу для компаній, які продають на eBay, Amazon, Magento, Shopify тощо.
SQQUID
sqquid.com
Багатоканальна автоматизація продажів SQQUID допомагає роздрібним торговцям збільшити продажі та скоротити витрати на обробку замовлень і доставку в різних магазинах і онлайн-каналах.
Twirll
twirll.com
Усі бізнес-програми в одному хмарному рішенні для розвитку, автоматизації та ведення бізнесу в сфері гостинності, роздрібної торгівлі (B2C), оптової торгівлі (B2B), виробництва та послуг
Accumula
accumula.com
Багатоканальна платформа Accumula об’єднує онлайн- і офлайн-канали роздрібних продавців, щоб створити безперебійну взаємодію з клієнтами. Ми об’єднуємо електронну комерцію, операції в магазинах і бек-офіс в єдину систему, мінімізуючи перенавчання та максимізуючи продажі. Роздрібні продавці продають ...
ChannelApe
channelape.com
Стратегічне програмне забезпечення для управління запасами для торгівлі. Три основні продукти: 1. Статистика – інформаційна панель, звіти та сповіщення, створені для багатоканальних брендів. Точно знайте, що ви маєте, де і чому. Бізнес-аналітика, створена для комерції. Звіти про замовлення, виконанн...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks — це глобальна платформа для розвитку багатоканальних роздрібних торговців. Керуйте всією комерційною операцією з однієї платформи. Завдяки більш ніж 100 інтеграціям (включно з такими популярними платформами, як Amazon, eBay, Shopify і Walmart), Linnworks покриває все, що вам потрібно – ві...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — це простий бізнес-інструмент, який усуває головний біль бренду в управлінні запасами та об’єднує всі канали електронної комерції та оптових продажів в один централізований центр. Інтегруйте, оптимізуйте та плавно масштабуйте свій бренд за ціною, що залишить бюджет у вашому банку для і...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse — це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення для міжнародної інтеграції електронної комерції на базі штучного інтелекту. Вона є сильним прихильником компаній, які хочуть досягти успіху на міжнародній арені електронної комерції. Він надає широкий спектр послуг, включаючи...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks гарантує найшвидший час електронної комерції B2B, щоб отримати цінність на ринку. Наше прагнення до успіху клієнтів, низька простота/без коду та уніфікована цілісність даних через механізм StockPort™ забезпечує вам партнера електронної комерції, відданого вашому успіху.
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes поєднує в одній центральній системі управління інформацією про продукт (PIM), управління каналами / каналами та аналітику цифрових полиць, що забезпечує цілісну оптимізацію всіх каналів продажів. Таким чином, shopvibes підтримує бренди, виробників і роздрібних торговців у багатоканальних п...
Productsup
productsup.com
Productsup — це провідна платформа продукт-споживач (P2C), яка дозволяє виробникам, брендам, постачальникам послуг і торговим майданчикам перетворювати комерційну анархію на комерційний успіх. Платформа Productsup P2C пропонує низку рішень, як-от керування стрічками, досвід роботи на ринку та соціал...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, та...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror – це багатоканальне програмне забезпечення для керування, призначене для людей і компаній, які продають онлайн. Listing Mirror інтегрується з популярними ринковими майданчиками та дозволяє вам керувати списками, доставкою та запасами з одного інтерфейсу користувача. - Копіюйте списки ...