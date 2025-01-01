Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop — вашого універсального інструменту для керування застосунками та обліковими записами. Перемикайтесь між кількома акаунтами, впорядковуйте застосунки за робочим процесом і отримуйте доступ до відібраного каталогу застосунків для Mac і Windows.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Ігри
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для відключення
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для відключення - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для виходу на роботу оптимізує процес звільнення та звільнення співробітників, спрощуючи адміністративні завдання. Це допомагає ефективніше керувати переходом співробітників, які звільняються, за рахунок скорочення паперової роботи та централізації процесу звільнення в єдиному інтерфейсі. Програмне забезпечення автоматизує різноманітні адміністративні завдання, такі як генерація налаштованої документації про відпустку, створення документів про відпустку та видача рекомендаційних листів. Крім того, це допомагає зберегти бренд і репутацію компанії під час звільнення співробітників. Часто інтегроване в ширшу систему управління персоналом, програмне забезпечення для виходу з персоналу доповнює інші функції, такі як підбір персоналу, адаптація та співбесіди при звільненні.

Запит на новий застосунок


greytHR

greytHR

greythr.com

greytHR - це хмарна платформа для управління HR, що спрощує процеси персоналу, включаючи управління заробітною платою, відпустками і відвідуванням.

Kickresume

Kickresume

kickresume.com

Kickresume - це додаток для створення професійних резюме з шаблонами, AI-підказками та інтеграцією з LinkedIn для полегшення процесу пошуку роботи.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo – це хмарна платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси, такі як набори, пільги та оплату праці з підтримкою самообслуговування працівників.

Qualee

Qualee

qualee.com

Qualee - це платформа для управління досвідом працівників, яка оптимізує HR-процеси, автоматизує виконання вимог та покращує залучення працівників.

ChurnKey

ChurnKey

churnkey.co

ChurnKey - платформа автоматизації утримання, яка допомагає компаніям зменшити відплив клієнтів та покращити їх лояльність через аналіз відгуків та персоналізовані стратегії.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.