Програмне забезпечення для відключення - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для виходу на роботу оптимізує процес звільнення та звільнення співробітників, спрощуючи адміністративні завдання. Це допомагає ефективніше керувати переходом співробітників, які звільняються, за рахунок скорочення паперової роботи та централізації процесу звільнення в єдиному інтерфейсі. Програмне забезпечення автоматизує різноманітні адміністративні завдання, такі як генерація налаштованої документації про відпустку, створення документів про відпустку та видача рекомендаційних листів. Крім того, це допомагає зберегти бренд і репутацію компанії під час звільнення співробітників. Часто інтегроване в ширшу систему управління персоналом, програмне забезпечення для виходу з персоналу доповнює інші функції, такі як підбір персоналу, адаптація та співбесіди при звільненні.
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greytHR
greythr.com
greytHR - це хмарна платформа для управління HR, що спрощує процеси персоналу, включаючи управління заробітною платою, відпустками і відвідуванням.
Kickresume
kickresume.com
Kickresume - це додаток для створення професійних резюме з шаблонами, AI-підказками та інтеграцією з LinkedIn для полегшення процесу пошуку роботи.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.
GoCo
goco.io
GoCo – це хмарна платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси, такі як набори, пільги та оплату праці з підтримкою самообслуговування працівників.
Qualee
qualee.com
Qualee - це платформа для управління досвідом працівників, яка оптимізує HR-процеси, автоматизує виконання вимог та покращує залучення працівників.
ChurnKey
churnkey.co
ChurnKey - платформа автоматизації утримання, яка допомагає компаніям зменшити відплив клієнтів та покращити їх лояльність через аналіз відгуків та персоналізовані стратегії.
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