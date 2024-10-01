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Програмне забезпечення для відключення - Найпопулярніші застосунки - Бангладеш
Програмне забезпечення для виходу на роботу оптимізує процес звільнення та звільнення співробітників, спрощуючи адміністративні завдання. Це допомагає ефективніше керувати переходом співробітників, які звільняються, за рахунок скорочення паперової роботи та централізації процесу звільнення в єдиному інтерфейсі. Програмне забезпечення автоматизує різноманітні адміністративні завдання, такі як генерація налаштованої документації про відпустку, створення документів про відпустку та видача рекомендаційних листів. Крім того, це допомагає зберегти бренд і репутацію компанії під час звільнення співробітників. Часто інтегроване в ширшу систему управління персоналом, програмне забезпечення для виходу з персоналу доповнює інші функції, такі як підбір персоналу, адаптація та співбесіди при звільненні.
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Kickresume
kickresume.com
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greytHR
greythr.com
Платформа greytHR — це набір хмарних HR-рішень для малих і середніх підприємств (МСП). Він пропонує інструменти підвищення продуктивності для кращого управління персоналом, спрощення кадрових процесів і професійного надання кадрових послуг. Портал співробітників для самообслуговування керівників і с...
GoCo
goco.io
GoCo — це сучасне комплексне HR-рішення з найвищою оцінкою підтримки клієнтів, яке дозволяє легко оптимізувати ваші HR-процеси та дані. GoCo має все необхідне для роботи з відділом кадрів у єдиному, простому у використанні рішенні, від адаптації та переваг до управління продуктивністю та заробітної ...
ChurnKey
churnkey.co
Ви зосереджені на продукті та зростанні. Ми подбаємо про утримання за вас. Використовуйте Churnkey, щоб підвищити рівень утримання клієнтів і оптимізувати зростання вашої компанії: персоналізовані потоки скасувань, які зберігають підписників, відновлюють невдалі платежі та інформують про розробку пр...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — це LMS, який компанії, що найшвидше розвиваються у світі, використовують для створення програм навчання та розвитку, які подобаються співробітникам і партнерам, і які забезпечують кінцевий результат.
Qualee
qualee.com
Qualee — це відзначена нагородами платформа досвіду співробітників, розроблена для розширення можливостей організаційного узгодження та приналежності. Ми спрощуємо для компаній залучення талантів протягом усього життєвого циклу співробітника, включаючи адаптацію, навчання, мікроопитування та відхід....