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Програмне забезпечення для цілей і ключових результатів (OKR). - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для визначення цілей і ключових результатів (OKR) — це спеціалізовані інструменти, призначені для встановлення, передачі, відстеження та вимірювання цілей і результатів у бізнесі. За допомогою програмного забезпечення OKR керівництво може ефективно встановлювати та контролювати цілі як для команд, так і для окремих осіб. Ці інструменти є ефективною альтернативою неформальним методам, таким як обмін миттєвими повідомленнями або коментарі в інших інструментах для перевірки цілей, де відстеження прогресу може бути складним завданням і дані можна легко втратити. Програмне забезпечення OKR пропонує спеціальну та централізовану платформу для членів команди, щоб документувати досягнення своїх цілей, виявляти перешкоди та звітувати про завершення, що дозволяє керівництву оцінювати загальну продуктивність у всій організації. Деякі системи керування продуктивністю включають функції OKR разом із механізмами кругового зворотного зв’язку та перегляду, які зазвичай є в цих продуктах. Крім того, програмне забезпечення OKR має певну схожість із програмним забезпеченням для керування завданнями, хоча воно більше зосереджено на тому, щоб щоденні завдання відповідали ширшим цілям команди та компанії.
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Asana
asana.com
Asana — це веб- та мобільна програма, розроблена, щоб допомогти командам організовувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що «Asana спрощує командне керування роботою». Його випускає однойменна компанія. (Asana, Inc.) Його заснували в 2008 році співзасновник Faceb...
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Lark
larksuite.com
Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.
Fibery
fibery.io
Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.
Wrike
wrike.com
Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка дає змогу керівникам персоналу створювати зацікавлені, високоефективні команди, надихати переможну культуру та приймати стратегічні бізнес-рішення на основі даних.
Hive
hive.com
Платформа продуктивності №1 для швидкозмінних команд. Керуйте проектами, відстежуйте завдання та співпрацюйте з командами будь-якого розміру. Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію вже сьогодні.
15Five
15five.com
Програмне забезпечення 15Five підвищує продуктивність і залученість співробітників, постійно ставлячи запитання та починаючи правильні розмови.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бізнес розвивається, коли зростають ваші люди. Ми віримо, що успіх вашого бізнесу — і нашого — залежить від людей. За допомогою нашого перевіреного набору бізнес-інструментів ми спрямуємо вашу команду та бізнес до стабільного зростання.
Profit.co
profit.co
Програмне забезпечення OKR, яке допоможе вам реалізувати вашу стратегію. Зосередьтеся на цілях. Вимірюйте свій прогрес. Досягніть результатів.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome — це універсальна платформа для управління продуктивністю. OKR і цілі, огляди ефективності, відгуки, зустрічі 1:1, опитування залучення. Демо зараз.
Range
range.co
Підживлюйте кращу командну роботу. Зробіть вашу команду більш зв’язаною, зосередженою та продуктивною незалежно від того, де вони працюють.
Hypercontext
hypercontext.com
Гіперконтекст (попереднє Soapbox) допомагає менеджерам краще проводити особисті зустрічі, командні зустрічі та дискусії. Створюйте порядок денний, керуйте зустрічами, ставте цілі й отримуйте відгуки — усе в одному місці.
ShareFile
sharefile.com
Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій дл...
WorkBoard
myworkboard.com
Орієнтуйтеся на результати, координуйте цілеспрямовану роботу та забезпечте підзвітність у розподілених організаціях.
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan пропонує стратегічне рішення Microsoft Office 365 для управління портфелем, фінансами та ресурсами, яке відповідає потребам кожного PMO.
Officevibe
officevibe.com
Виявіть найкраще у своїй команді. Єдина платформа для взаємодії з членами вашої команди та розвитку довіри. Вирішуйте проблеми та нарощуйте сильні сторони, щоб ваша команда могла працювати якнайкраще.
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire Software — це інтегрована комплексна платформа безперервного управління ефективністю, включаючи ефективність, цілі або OKR, зворотний зв’язок, 1:1, визнання, навчання та пульсові опитування — для покращення виконання стратегії та стимулювання зростання.
Weekdone
weekdone.com
Вирівняйте свою організацію за допомогою ефективного встановлення цілей на основі OKR, щотижневих перевірок і відстеження продуктивності співробітників. Безкоштовно керуйте командою до 3 користувачів.
Perdoo
perdoo.com
Платформа OKR, яку використовують амбітні організації в понад 70 країнах. Вільний назавжди. Необмежена кількість цілей. Найкраща підтримка та ресурси.
Apptio
apptio.com
Apptio – це компанія, розташована в Белв’ю, штат Вашингтон, заснована в 2007 році, яка розробляє технологічне програмне забезпечення для управління бізнесом як послугу (SaaS). Корпоративні програми Apptio призначені для оцінки та передачі інформації про вартість ІТ-послуг для цілей планування, бюдже...
Betterworks
betterworks.com
Об’єднайте свою організацію та надайте своїм співробітникам можливість працювати за допомогою злагодженості, відданості та прозорості
Swit
swit.io
Swit — це платформа для спільної роботи всієї компанії, яка плавно поєднує командний ЧАТ і керування ЗАВДАННЯМИ в одному зручному місці.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — це орієнтована на людей платформа, яка допомагає компаніям розширювати можливості своїх команд за допомогою перевірок, OKR, KPI та завдань, об’єднаних у комплексний інструмент для проведення зустрічей. Це дозволяє менеджерам спілкуватися зі співробітниками, надає спеціальний простір для о...
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox — це програмне забезпечення для залучення та ефективності, яке дозволяє вам стимулювати залучення та утримання, навчаючи менеджерів за допомогою аналізу відгуків та інструментів ефективності.
Ally.io
ally.io
Ally.io пропонує найкраще у своєму класі програмне забезпечення OKR. Дізнайтеся, як ваша компанія може вимірювати цілі та відстежувати ефективність.
Tability
tability.app
Отримайте свої цілі з електронних таблиць. Розумніший і простіший спосіб об’єднати свою команду навколо цілей і результатів – без відчуття, що це клопіт.
Businessmap
businessmap.io
Businessmap пропонує найбільш гнучке програмне забезпечення для гнучкості підприємства, орієнтованої на результати. Його неперевершена функціональність об’єднує три категорії інструментів в одну: управління портфелем проектів, управління цілями через цілі та ключові результати (OKR) і управління роб...
ConectoHub
conectohub.com
OKR Integrated Agile Work Management - Керуйте своєю роботою та зв'язуйте бізнес-результати з цілями компанії - Управління проектами - Управління завданнями - Управління командою
dobee
dobee.it
Мотивуюча мобілізація для стратегій, цілей та ОКР! Давайте dobee.it! це цифровий інструмент, який створює залучення, прозорість, фокус і швидкість, коли стратегії потрібно перетворити на дії. Досягніть потужності виконання, на яку заслуговуєте!
MetaSpark
metaspark.io
MetaSpark — це динамічний робочий центр на основі штучного інтелекту, який оснащує команди компонентами для керування проектами, людьми та процесами. Формуйте унікальні робочі процеси за допомогою різноманітних інформаційних панелей MetaSpark, настроюваних шаблонів і низки інструментів ШІ. Легко інт...
Quantive
quantive.com
Найкраща платформа для втілення стратегії в результати. Впроваджуйте стратегічний контекст, пріоритети та прогрес у повсякденному житті та реалізуйте більше потенціалу свого бізнесу.
Frankli
frankli.io
Система управління продуктивністю та платформа взаємодії для високоефективних організацій. Поєднайте людей із компанією, стратегією та один з одним. Легко інтегрується.
ACELERA
acelera.io
ACELERA — це універсальна гнучка стратегія та платформа виконання, яка дозволяє узгодити цілі організації з усіма співавторами, використовуючи методологію OKRs як нашу основну.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегічне планування • OKR • KPI • Завдання (включаючи Kanban) • Проекти (включаючи Gantt) • Дошки • Звіти • Ліди • Клієнти • Залучення • Квитки • Форми та опитування • 360˚ Огляд • Нагороди • Відвідуваність • Відпустка • LMS • Перевершіть своїх колег, реалізовуючи свої стратегії т...
Simplamo
simplamo.com
Simplamo® — це бізнес-програмне забезпечення, яке об’єднує потужні інструменти, які допомагають вашим співробітникам залишатися щасливими, досягаючи спільної мети
Kendis
kendis.io
Kendis — це цифрова програмна дошка, яка використовується для планування та керування гнучкими випусками, релізами та портфоліо. Надання організаціям ідеальної та миттєвої візуалізації під час інкрементування програми чи рішення. Kendis інтегрується з JIRA та пропонує двосторонню синхронізацію в реа...
AchieveIt
achieveit.com
AchieveIt — це рішення, яке провідні організації використовують для підключення, управління та виконання своїх найважливіших планів та ініціатив.
Team Coaches
teamcoach.es
Team Coaches — найдосконаліша у світі платформа керування акселераторами, яка пропонує інструменти, необхідні для масштабування сучасних програм акселераторів та інкубаторів.
ITIKsoft
itiksoft.com
Програмне забезпечення для керування, яке справді створює покращення. Наш набір для управління допомагає директорам і менеджерам покращити спосіб керування своєю командою, будучи інструментом для кращого узгодження, координації та спілкування.
GoalSpan
goalspan.com
GoalSpan дає вам найкраще керування продуктивністю в одному місці. Діліться ідеями, ставте цілі та отримуйте відгуки в реальному часі.
Jell
jell.com
Щоденні стендап-зустрічі для згуртування команд. Керуйте цілями та OKR. Інтегрується з Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello тощо. Спробуйте безкоштовно протягом 14 днів.
Devokr
devokr.net
Devokr — це програмне забезпечення OKR нового покоління, яке надає прості та зручні екрани для керування OKR та узгодження команд одна з одною. Організації можуть легко розробляти свої стратегії та пов’язувати їх із цілями для поширення цих стратегій на всіх членів організації. Devokr — це зручна та...
Workteam
workte.am
Управління цілями робочої групи розроблено, щоб допомогти співробітникам планувати та узгоджувати свої цілі з корпоративними цілями.
Waymaker
waymaker.io
Waymaker — це платформа аналізу продуктивності, яка допомагає лідерам будувати кращий бізнес. Аналіз ефективності в реальному часі для бізнесу означає, що кожен знає, де він знаходиться, лідери можуть керувати, члени команди отримують ефективне навчання, а бізнес стає кращим. Waymaker — це хмарне рі...
Maus
maus.com
Стратегічне планування та виконання, що примножує вартість бізнесу. Maus — це комплексна платформа для стратегічного, фінансового планування та планування виходу, яка перетворює великі ідеї на дії. На одній зручній у використанні платформі ви можете планувати, впроваджувати, оцінювати та розвивати с...
Alignment.io
alignment.io
Кращий спосіб згуртувати свої команди. Створюйте, вирівнюйте та втілюйте своє бачення за допомогою стратегічної платформи Alignment за допомогою штучного інтелекту. Орієнтуйте свою команду на те, що є найважливішим: автоматизація ритму. Послідовний час і автоматизація, які забезпечують рух рамки в і...
OnStrategy
onstrategyhq.com
OnStrategy — це єдине програмне забезпечення OKR і стратегії, яке включає відданого експерта-стратега з багаторічним практичним досвідом для створення, реалізації та керування вашим планом. Більшість генеральних директорів борються зі змінними вимогами, які роблять хаотичним збереження їхнього довго...
DoerHRM
doerhrm.com
DoerHRM надає прогресивне, найкраще у своєму класі рішення OKR із набором основних компетенцій у сфері управління персоналом, що дозволяє користувачам конкурувати на ринку. DoerHRM поєднує безперервне управління продуктивністю, встановлення цілей, залучення співробітників і управління завданнями в о...
Possibleworks
possibleworks.com
PossibleWorks — це система управління цілями на основі OKR для малих і середніх підприємств. Зосереджено на забезпеченні узгодження окремих осіб і команд з пріоритетами організації для досягнення правильних результатів. Ми надаємо лідерам можливість створювати високоефективні команди, які в реальном...
Asanify
asanify.com
Asanify — це комплексне рішення, яке відповідає вимогам комплексного управління персоналом для вашої організації. Він також забезпечує безпроблемне й повністю автоматизоване рішення для нарахування заробітної плати, яке ідеально підходить для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Ви может...
WorkDove
workdove.com
Платформа WorkDove залучення, ефективність і управління талантами покращує досвід роботи співробітників. Наші клієнти створюють зацікавлені, високоефективні команди та роблять талант конкурентною перевагою для досягнення бізнес-результатів. Платформа WorkDove дає клієнтам можливість узгодити організ...
Dragonboat
dragonboat.io
Dragonboat допомагає командам створювати продукти, які прискорюють бізнес-результати. Відзначена нагородами адаптивна платформа портфоліо продуктів дозволяє командам розробляти стратегії, розставляти пріоритети, планувати, поставляти, оцінювати та покращувати свої продукти. Понад 4000 команд у 60 кр...
Twiser
twiser.com
Twiser — це універсальний набір інструментів керування талантами, розроблений для компаній будь-якого розміру та галузей. Платформа включає широкий спектр продуктів, зокрема: • Встановлення цілей за допомогою OKR • Помічник OKR на основі штучного інтелекту • Управління компетенціями • Моніторинг та ...
Mirro
mirro.io
Mirro.io дає змогу малим і середнім підприємствам, що швидко розвиваються, створювати прозорі та процвітаючі робочі місця, які сприяють добробуту працівників і покращують утримання талантів. Наша платформа управління продуктивністю допомагає організаціям подолати гібридне відокремлення робочого місц...
Mooncamp
mooncamp.com
Mooncamp — це універсальна операційна система для створення гнучких, зацікавлених і високоефективних команд, де б вони не працювали. За допомогою таких гнучких інструментів, як OKR і Check-ins, Mooncamp прагне допомогти організаціям будь-якого розміру створити щасливі робочі місця та прийняти новий ...