Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для цілей і ключових результатів (OKR). - Найпопулярніші застосунки - Багамські Острови Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для визначення цілей і ключових результатів (OKR) — це спеціалізовані інструменти, призначені для встановлення, передачі, відстеження та вимірювання цілей і результатів у бізнесі. За допомогою програмного забезпечення OKR керівництво може ефективно встановлювати та контролювати цілі як для команд, так і для окремих осіб. Ці інструменти є ефективною альтернативою неформальним методам, таким як обмін миттєвими повідомленнями або коментарі в інших інструментах для перевірки цілей, де відстеження прогресу може бути складним завданням і дані можна легко втратити. Програмне забезпечення OKR пропонує спеціальну та централізовану платформу для членів команди, щоб документувати досягнення своїх цілей, виявляти перешкоди та звітувати про завершення, що дозволяє керівництву оцінювати загальну продуктивність у всій організації. Деякі системи керування продуктивністю включають функції OKR разом із механізмами кругового зворотного зв’язку та перегляду, які зазвичай є в цих продуктах. Крім того, програмне забезпечення OKR має певну схожість із програмним забезпеченням для керування завданнями, хоча воно більше зосереджено на тому, щоб щоденні завдання відповідали ширшим цілям команди та компанії.