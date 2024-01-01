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Програмне забезпечення для цілей і ключових результатів (OKR). - Найпопулярніші застосунки - Болівія
Програмне забезпечення для визначення цілей і ключових результатів (OKR) — це спеціалізовані інструменти, призначені для встановлення, передачі, відстеження та вимірювання цілей і результатів у бізнесі. За допомогою програмного забезпечення OKR керівництво може ефективно встановлювати та контролювати цілі як для команд, так і для окремих осіб. Ці інструменти є ефективною альтернативою неформальним методам, таким як обмін миттєвими повідомленнями або коментарі в інших інструментах для перевірки цілей, де відстеження прогресу може бути складним завданням і дані можна легко втратити. Програмне забезпечення OKR пропонує спеціальну та централізовану платформу для членів команди, щоб документувати досягнення своїх цілей, виявляти перешкоди та звітувати про завершення, що дозволяє керівництву оцінювати загальну продуктивність у всій організації. Деякі системи керування продуктивністю включають функції OKR разом із механізмами кругового зворотного зв’язку та перегляду, які зазвичай є в цих продуктах. Крім того, програмне забезпечення OKR має певну схожість із програмним забезпеченням для керування завданнями, хоча воно більше зосереджено на тому, щоб щоденні завдання відповідали ширшим цілям команди та компанії.
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Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...
Asana
asana.com
Asana — це веб- та мобільна програма, розроблена, щоб допомогти командам організовувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що «Asana спрощує командне керування роботою». Його випускає однойменна компанія. (Asana, Inc.) Він був заснований у 2008 році співзасновником...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і ...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Fibery
fibery.io
Fibery – це платформа для пошуку та розробки продуктів. Більшість продуктових стратегій будуються на випадкових розрізнених даних і думках. Fibery допомагає вам аналізувати відгуки користувачів або ринкові сигнали та визначати найкращу інформацію, щоб ви знали, над чим працювати далі. 💡 Розпочніть ...
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в рамках бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб...
Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка об’єднує всі інструменти, робочі процеси та інформацію, щоб допомогти організаціям розвивати зацікавлених і високоефективних співробітників у рамках переможної культури. Поєднуючи безперервне управління продуктивністю, опитування щодо залученості спі...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth тут, щоб допомогти підприємницьким лідерським командам досягти своїх цілей, пропонуючи руку допомоги в підтримці організаційного здоров’я та лідерських навичок. Ми розуміємо, що кожен клієнт унікальний, зі своїми мріями, командами та перешкодами. Наша екосистема для зростання забезпечит...
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща у своєму класі платформа керування проектами Hive містить усі необхідні інструменти, а якщо ні, ми створимо їх для вас. Завдяки гнучкому перегляду проекту та нескінченним налаштуванням Hive пропонує керування проектами на ваших умовах із гарантованим...
15Five
15five.com
Стратегічна платформа управління ефективністю 15Five спонукає до дій і впливу, допомагаючи бізнесу та його співробітникам процвітати. Поєднуючи генеративний штучний інтелект, спеціальну аналітику та принципи, орієнтовані на людину, керівники відділу кадрів можуть прискорити залучення, ефективність і...
Profit.co
profit.co
Програмне забезпечення OKR від Profit.co допомагає вашій організації виконувати ваші стратегії, використовуючи орієнтований на OKR підхід. Profit.co дозволяє виконувати ітерації швидше за допомогою циклу «План-Виконання-Залучення-Навчання» щокварталу. Ви можете планувати та узгоджувати OKR на початк...
Leapsome
leapsome.com
Керівники та команди відділу кадрів у перспективних компаніях (зокрема Spotify, monday.com і Unity) використовують платформу Leapsome, щоб замкнути цикл між управлінням продуктивністю, залученням працівників і навчанням. Як платформа для сприяння людям, Leapsome поєднує інструменти для управління ці...
ShareFile
sharefile.com
Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій дл...
Range
range.co
Range — це місце, де віддалені та гібридні команди можуть перевіряти одна одну як асинхронно, так і в режимі реального часу. Проводьте ефективні перевірки та зустрічі за розкладом вашої команди, щоб ви могли знати: – знати, хто над чим працює, кому потрібна допомога та як вони себе почувають – відпо...
Hypercontext
hypercontext.com
Гіперконтекст допомагає менеджерам проводити більш ефективні наради, пов’язані з їхніми OKR та оглядами, і йому довіряють понад 100 тисяч менеджерів у таких компаніях, як Netflix, Reprise, Centercode, PolicyMe тощо. Менеджери використовують наш додаток для проведення індивідуальних зустрічей, команд...
WorkBoard
myworkboard.com
WorkBoard є провідним постачальником програмного забезпечення для реалізації корпоративних стратегій і OKR, пропонуючи узгодження в масштабах організації та підзвітність компаніям по всьому світу. Intel, VMware, Renault, AstraZeneca, National Grid, 3M, Workday та багато інших покладаються на платфор...
Officevibe
officevibe.com
Workleap Officevibe пропонує прості інструменти для залучення, визнання та управління продуктивністю. Це дає змогу керівникам відділу кадрів об’єднатися зі своїми керівниками, щоб швидко перетворити відгуки на конкретні дії, створити культуру значущого визнання та забезпечити постійне управління про...
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan пропонує платформу стратегічного портфоліо, фінансів, ресурсів і роботи з підтримкою ШІ, яка відповідає потребам кожної організації. OnePlan підключається до Microsoft Project, Project для Інтернету, Microsoft Planner, Azure DevOps, Jira, Smartsheet тощо для повного перегляду всієї роботи пі...
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire — це потужна програмна платформа, яка використовує передовий штучний інтелект для оптимізації корпоративної стратегії, покращення співпраці між співробітниками та підвищення продуктивності. За допомогою Inspire AI співробітники створюють SMART-цілі та OKR у динамічному робочому просторі, що ...
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — це орієнтована на людей платформа, яка допомагає компаніям розширювати можливості своїх команд за допомогою реєстрацій, OKR, KPI та завдань, об’єднаних у комплексний інструмент для проведення зустрічей. Це дозволяє менеджерам спілкуватися зі співробітниками, надає спеціальний простір для ...
Perdoo
perdoo.com
Perdoo — це система управління ефективністю №1, яка допомагає створювати високоефективні підприємства. Узгодьте всіх зі стратегією вашої компанії. Зосередьтеся на найважливіших OKR і KPI. І заохочуйте своїх людей почувати себе на роботі та робити все можливе.
Apptio
apptio.com
Apptio – це компанія, розташована в Белв’ю, штат Вашингтон, заснована в 2007 році, яка розробляє технологічне програмне забезпечення для управління бізнесом як послугу (SaaS). Корпоративні програми Apptio призначені для оцінки та передачі інформації про вартість ІТ-послуг для цілей планування, бюдже...
Weekdone
weekdone.com
Weekdone — це інструмент для бізнес-лідерів і команд, за допомогою якого можна встановлювати структуровані цілі, відстежувати діяльність і спонукати всіх працювати над досягненням бачення компанії — як єдине ціле. Сконцентруйтесь і отримуйте реальні результати. Інноваційний лідер ринку з 2013 року, ...
Peoplebox
peoplebox.ai
Він надає єдину платформу для аналізу ефективності, 360-градусного огляду, узгоджених цілей (OKR), 1:1, опитувань, ключових показників ефективності, управління завданнями/проектами, стратегічних зустрічей і аналітики людей. На відміну від інших інструментів, його інтеграція зі Slack/Teams виходить з...
Betterworks
betterworks.com
Betterworks є піонером інтелектуальних програмних рішень для управління продуктивністю. Його гнучка платформа SaaS, готова до корпоративного використання, допомагає робочим силам і організаціям досягти свого найвищого потенціалу за допомогою інструментів, які сприяють підвищенню ефективності менедже...
Tability
tability.app
Tability — це платформа з підтримкою штучного інтелекту, розроблена для оптимізації процесу відстеження цілей, мотивації продуктивності та допомоги користувачам залишатися узгодженими з їхніми основними цілями та OKR (цілями та ключовими результатами). Він використовує ШІ для формулювання стратегій...
Swit
swit.io
Swit — це робочий центр кожної команди, який об’єднує в одному місці основні елементи співпраці — завдання, чат, цілі, схвалення та інтеграцію з Google Workspace і Microsoft 365. Його спеціально створено для забезпечення зв’язку між працівниками там, де це важливо. Об’єднайте всю свою компанію на єд...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегічне планування • OKR • KPI • Завдання (включаючи Kanban) • Проекти (включаючи Gantt) • Дошки • Звіти • Ліди • Клієнти • Залучення • Квитки • Форми та опитування • 360˚ Огляд • Нагороди • Відвідуваність • Відпустка • LMS • Перевершіть своїх колег, реалізовуючи свої стратегії т...
Ally.io
ally.io
Ally.io — це провідне програмне забезпечення OKR, яке забезпечує злагодженість, зв’язок і зосередженість команд на правильних результатах, водночас надаючи керівникам необхідну видимість роботи, яка виконується, особисто чи дистанційно. Організації, що швидко розвиваються, будь-якого розміру викорис...
Quantive
quantive.com
Quantive дає змогу сучасним організаціям втілювати свої амбіції в реальність за допомогою стратегічної гнучкості. Quantive Results — це платформа для реалізації стратегії та одне з наскрізних рішень для управління стратегією Quantive. Створений для гнучкості та масштабування, Quantive Results вбудов...
Businessmap
businessmap.io
Businessmap пропонує найбільш гнучке програмне забезпечення для гнучкості підприємства, орієнтованої на результати. Його неперевершена функціональність об’єднує три категорії інструментів в одну: управління портфелем проектів, управління цілями через цілі та ключові результати (OKR) і управління роб...
MetaSpark
metaspark.io
MetaSpark — це динамічний робочий центр на основі штучного інтелекту, який оснащує команди компонентами для керування проектами, людьми та процесами. Формуйте унікальні робочі процеси за допомогою різноманітних інформаційних панелей MetaSpark, настроюваних шаблонів і набору інструментів ШІ. Легко ін...
ConectoHub
conectohub.com
ConectoHub — це Agile OKR і платформа керування роботою для нетехнічних команд. Це дозволяє зосередитися, пов’язати бізнес-результати з цілями компанії. Система OKR, інтегрована з керуванням роботою, допоможе вам керувати стратегією та ефективністю вашої команди. Поставте цілі та пов’яжіть свої цілі...
dobee
dobee.it
Мотивуюча мобілізація для стратегій, цілей та ОКР! Давайте dobee.it! це цифровий інструмент, який створює залучення, прозорість, фокус і швидкість, коли стратегії потрібно перетворити на дії. Досягніть потужності виконання, на яку заслуговуєте!
Simplamo
simplamo.com
Simplamo — це сучасне програмне забезпечення для управління, яке поєднує BSC, OKR, KPI та EOS, щоб узгодити вашу організацію з вашими бізнес-цілями, допомагаючи вам зосередитися на цілях і збільшити дохід. Simplamo надає потужні інструменти для ефективного виконання ваших стратегій: бачення, OKR і ц...
Frankli
frankli.io
Система управління продуктивністю та платформа взаємодії для високоефективних організацій. Поєднайте людей із компанією, стратегією та один з одним. Легко інтегрується.
ACELERA
acelera.io
ACELERA — це універсальна гнучка стратегія та платформа виконання, яка дозволяє узгодити цілі організації з усіма співавторами, використовуючи методологію OKRs як нашу основну.
Maus
maus.com
Стратегічне планування та виконання, що примножує вартість бізнесу. Maus — це комплексна платформа для стратегічного, фінансового планування та планування виходу, яка перетворює великі ідеї на дії. На одній зручній у використанні платформі ви можете планувати, впроваджувати, оцінювати та розвивати с...
DoerHRM
doerhrm.com
DoerHRM надає прогресивне, найкраще у своєму класі рішення OKR із набором основних компетенцій у сфері управління персоналом, що дозволяє користувачам конкурувати на ринку. DoerHRM поєднує безперервне управління продуктивністю, встановлення цілей, залучення співробітників і управління завданнями в о...
Twiser
twiser.com
Twiser — це універсальний набір інструментів керування талантами, розроблений для компаній будь-якого розміру та галузей. Платформа включає широкий спектр продуктів, зокрема: • Встановлення цілей за допомогою OKR • Помічник OKR на основі штучного інтелекту • Управління компетенціями • Моніторинг та ...
Mooncamp
mooncamp.com
Mooncamp — це універсальна операційна система для створення гнучких, зацікавлених і високоефективних команд, де б вони не працювали. За допомогою таких гнучких інструментів, як OKR і Check-ins, Mooncamp прагне допомогти організаціям будь-якого розміру створити щасливі робочі місця та прийняти новий ...
Kendis
kendis.io
Kendis — це цифрова програмна дошка, яка використовується для планування та керування гнучкими випусками, релізами та портфоліо. Надання організаціям ідеальної та миттєвої візуалізації під час інкрементування програми чи рішення. Kendis інтегрується з JIRA та пропонує двосторонню синхронізацію в реа...
AchieveIt
achieveit.com
AchieveIt — це рішення, яке провідні організації використовують для підключення, управління та виконання своїх найважливіших планів та ініціатив.
Team Coaches
teamcoach.es
Team Coaches — найдосконаліша у світі платформа керування акселераторами, яка пропонує інструменти, необхідні для масштабування сучасних програм акселераторів та інкубаторів.
ITIKsoft
itiksoft.com
Itik — це хмарний пакет для керування, розроблений з метою покращення інтеграції, координації та спілкування людей, які належать до компанії. Ця платформа складається з методології бізнес-консалтингу, втіленої в різних модулях: стратегія, управління, продуктивність, людський капітал, бізнес-консульт...
GoalSpan
goalspan.com
GoalSpan створює майбутнє для відгуків і ефективності співробітників. Це розумний інструмент, який замінює застарілий щорічний огляд простою та інтуїтивно зрозумілою цифровою платформою. Кожен легко ставить цілі, ділиться ідеями та отримує зворотний зв’язок у реальному часі. Це дозволяє працівникам ...
Jell
jell.com
Щоденні стендап-зустрічі для згуртування команд. Керуйте цілями та OKR. Інтегрується з Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello тощо. Спробуйте безкоштовно протягом 14 днів.
Devokr
devokr.net
Devokr — це програмне забезпечення OKR нового покоління, яке надає прості та зручні екрани для керування OKR та узгодження команд одна з одною. Організації можуть легко розробляти свої стратегії та пов’язувати їх із цілями для поширення цих стратегій на всіх членів організації. Devokr — це зручна та...
Workteam
workte.am
Workteam — це хмарне рішення для управління персоналом, яке прагне максимізувати утримання персоналу в організаціях шляхом підвищення залученості та продуктивності співробітників за допомогою стратегій гейміфікації.
Waymaker
waymaker.io
Waymaker — це платформа аналізу продуктивності, яка допомагає лідерам будувати кращий бізнес. Аналіз ефективності в реальному часі для бізнесу означає, що кожен знає, де він знаходиться, лідери можуть керувати, члени команди отримують ефективне навчання, а бізнес стає кращим. Waymaker — це хмарне рі...
Alignment.io
alignment.io
Кращий спосіб згуртувати свої команди. Створюйте, вирівнюйте та втілюйте своє бачення за допомогою стратегічної платформи Alignment за допомогою штучного інтелекту. Орієнтуйте свою команду на те, що є найважливішим: автоматизація ритму. Послідовний час і автоматизація, які забезпечують рух рамки в і...
OnStrategy
onstrategyhq.com
OnStrategy — це єдине програмне забезпечення OKR і стратегії, яке включає відданого експерта-стратега з багаторічним практичним досвідом для створення, реалізації та керування вашим планом. Більшість генеральних директорів борються зі змінними вимогами, які роблять хаотичним збереження їхнього довго...
Possibleworks
possibleworks.com
PossibleWorks — це система управління цілями на основі OKR для малого та середнього бізнесу. Зосереджено на забезпеченні узгодження окремих осіб і команд з пріоритетами організації для досягнення правильних результатів. Ми надаємо лідерам можливість створювати високоефективні команди, які в реальном...
Asanify
asanify.com
Asanify — це комплексне рішення, яке відповідає вимогам комплексного управління персоналом для вашої організації. Він також забезпечує безпроблемне й повністю автоматизоване рішення для нарахування заробітної плати, яке ідеально підходить для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Ви может...
WorkDove
workdove.com
Платформа WorkDove залучення, ефективності та управління талантами покращує роботу співробітників. Наші клієнти створюють зацікавлені, високоефективні команди та роблять талант конкурентною перевагою для досягнення бізнес-результатів. Платформа WorkDove дає клієнтам можливість узгодити організацію (...
Dragonboat
dragonboat.io
Dragonboat допомагає командам створювати продукти, які прискорюють бізнес-результати. Відзначена нагородами адаптивна платформа портфоліо продуктів дозволяє командам розробляти стратегії, розставляти пріоритети, планувати, поставляти, оцінювати та покращувати свої продукти. Понад 4000 команд у 60 кр...
Mirro
mirro.io
Mirro.io дає змогу малим і середнім підприємствам, що швидко розвиваються, створювати прозорі та процвітаючі робочі місця, які сприяють добробуту працівників і покращують утримання талантів. Наша платформа управління продуктивністю допомагає організаціям подолати гібридне відокремлення робочого місц...