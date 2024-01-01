Objectives and Key Results (OKR) Software - Найпопулярніші застосунки
Objectives and Key Results (OKR) software are specialized tools designed to set, communicate, track, and measure goals and outcomes within businesses. With OKR software, management can efficiently establish and oversee goals for both teams and individuals. These tools provide an effective alternative to informal methods like instant messaging or comments within other tools for goal check-ins, where tracking progress can be challenging and data can easily be lost. OKR software offers a dedicated and centralized platform for team members to document their goal progress, identify roadblocks, and report completions, enabling management to gauge overall productivity across the organization. Some performance management systems incorporate OKR features alongside 360-degree feedback and review mechanisms typically found in these products. Additionally, OKR software shares some similarities with task management software, though it is more focused on ensuring that daily tasks align with broader team and company objectives.
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Asana
asana.com
Asana — це веб- та мобільна програма, розроблена, щоб допомогти командам організовувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що «Asana спрощує командне керування роботою». Його випускає однойменна компанія. (Asana, Inc.) Його заснували в 2008 році співзасновник Faceb...
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Lark
larksuite.com
Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.
Fibery
fibery.io
Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.
Wrike
wrike.com
Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка дає змогу керівникам персоналу створювати зацікавлені, високоефективні команди, надихати переможну культуру та приймати стратегічні бізнес-рішення на основі даних.
Hive
hive.com
Платформа продуктивності №1 для швидкозмінних команд. Керуйте проектами, відстежуйте завдання та співпрацюйте з командами будь-якого розміру. Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію вже сьогодні.
15Five
15five.com
Програмне забезпечення 15Five підвищує продуктивність і залученість співробітників, постійно ставлячи запитання та починаючи правильні розмови.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бізнес розвивається, коли зростають ваші люди. Ми віримо, що успіх вашого бізнесу — і нашого — залежить від людей. За допомогою нашого перевіреного набору бізнес-інструментів ми спрямуємо вашу команду та бізнес до стабільного зростання.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome — це універсальна платформа для управління продуктивністю. OKR і цілі, огляди ефективності, відгуки, зустрічі 1:1, опитування залучення. Демо зараз.
Profit.co
profit.co
Програмне забезпечення OKR, яке допоможе вам реалізувати вашу стратегію. Зосередьтеся на цілях. Вимірюйте свій прогрес. Досягніть результатів.
Hypercontext
hypercontext.com
Гіперконтекст (попереднє Soapbox) допомагає менеджерам краще проводити особисті зустрічі, командні зустрічі та дискусії. Створюйте порядок денний, керуйте зустрічами, ставте цілі й отримуйте відгуки — усе в одному місці.
Range
range.co
Підживлюйте кращу командну роботу. Зробіть вашу команду більш зв’язаною, зосередженою та продуктивною незалежно від того, де вони працюють.
ShareFile
sharefile.com
Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій дл...
WorkBoard
myworkboard.com
Орієнтуйтеся на результати, координуйте цілеспрямовану роботу та забезпечте підзвітність у розподілених організаціях.
Officevibe
officevibe.com
Виявіть найкраще у своїй команді. Єдина платформа для взаємодії з членами вашої команди та розвитку довіри. Вирішуйте проблеми та нарощуйте сильні сторони, щоб ваша команда могла працювати якнайкраще.
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan пропонує стратегічне рішення Microsoft Office 365 для управління портфелем, фінансами та ресурсами, яке відповідає потребам кожного PMO.
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire Software — це інтегрована комплексна платформа безперервного управління ефективністю, включаючи ефективність, цілі або OKR, зворотний зв’язок, 1:1, визнання, навчання та пульсові опитування — для покращення виконання стратегії та стимулювання зростання.
Weekdone
weekdone.com
Вирівняйте свою організацію за допомогою ефективного встановлення цілей на основі OKR, щотижневих перевірок і відстеження продуктивності співробітників. Безкоштовно керуйте командою до 3 користувачів.
Perdoo
perdoo.com
Платформа OKR, яку використовують амбітні організації в понад 70 країнах. Вільний назавжди. Необмежена кількість цілей. Найкраща підтримка та ресурси.
Apptio
apptio.com
Apptio – це компанія, розташована в Белв’ю, штат Вашингтон, заснована в 2007 році, яка розробляє технологічне програмне забезпечення для управління бізнесом як послугу (SaaS). Корпоративні програми Apptio призначені для оцінки та передачі інформації про вартість ІТ-послуг для цілей планування, бюдже...
Swit
swit.io
Swit — це платформа для спільної роботи всієї компанії, яка плавно поєднує командний ЧАТ і керування ЗАВДАННЯМИ в одному зручному місці.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — це орієнтована на людей платформа, яка допомагає компаніям розширювати можливості своїх команд за допомогою перевірок, OKR, KPI та завдань, об’єднаних у комплексний інструмент для проведення зустрічей. Це дозволяє менеджерам спілкуватися зі співробітниками, надає спеціальний простір для о...
Betterworks
betterworks.com
Об’єднайте свою організацію та надайте своїм співробітникам можливість працювати за допомогою злагодженості, відданості та прозорості
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox — це програмне забезпечення для залучення та ефективності, яке дозволяє вам стимулювати залучення та утримання, навчаючи менеджерів за допомогою аналізу відгуків та інструментів ефективності.
Ally.io
ally.io
Ally.io пропонує найкраще у своєму класі програмне забезпечення OKR. Дізнайтеся, як ваша компанія може вимірювати цілі та відстежувати ефективність.
Tability
tability.app
Отримайте свої цілі з електронних таблиць. Розумніший і простіший спосіб об’єднати свою команду навколо цілей і результатів – без відчуття, що це клопіт.
ConectoHub
conectohub.com
OKR Integrated Agile Work Management - Керуйте своєю роботою та зв'язуйте бізнес-результати з цілями компанії - Управління проектами - Управління завданнями - Управління командою
Quantive
quantive.com
Найкраща платформа для втілення стратегії в результати. Впроваджуйте стратегічний контекст, пріоритети та прогрес у повсякденному житті та реалізуйте більше потенціалу свого бізнесу.
Frankli
frankli.io
Система управління продуктивністю та платформа взаємодії для високоефективних організацій. Поєднайте людей із компанією, стратегією та один з одним. Легко інтегрується.
dobee
dobee.it
Motivating mobilisation for strategies, goals and OKR! Let’s dobee.it! is a digital tool creating engagement, transparency, focus and speed when strategies must be turned into action. Achieve the execution power you deserve!
Kendis
kendis.io
Kendis — це цифрова програмна дошка, яка використовується для планування та керування гнучкими випусками, релізами та портфоліо. Надання організаціям ідеальної та миттєвої візуалізації під час інкрементування програми чи рішення. Kendis інтегрується з JIRA та пропонує двосторонню синхронізацію в реа...
AchieveIt
achieveit.com
AchieveIt — це рішення, яке провідні організації використовують для підключення, управління та виконання своїх найважливіших планів та ініціатив.
Team Coaches
teamcoach.es
Team Coaches — найдосконаліша у світі платформа керування акселераторами, яка пропонує інструменти, необхідні для масштабування сучасних програм акселераторів та інкубаторів.
ITIKsoft
itiksoft.com
Програмне забезпечення для керування, яке справді створює покращення. Наш набір для управління допомагає директорам і менеджерам покращити спосіб керування своєю командою, будучи інструментом для кращого узгодження, координації та спілкування.
GoalSpan
goalspan.com
GoalSpan дає вам найкраще керування продуктивністю в одному місці. Діліться ідеями, ставте цілі та отримуйте відгуки в реальному часі.
Jell
jell.com
Щоденні стендап-зустрічі для згуртування команд. Керуйте цілями та OKR. Інтегрується з Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello тощо. Спробуйте безкоштовно протягом 14 днів.
Devokr
devokr.net
Devokr is a new generation OKR software that provides simple and user-friendly screens to manage OKRs and align teams each other. Organizations can easily design their strategies and connect them to objectives for expanding these strategies to all members of the organization. Devokr is a highly cust...
ACELERA
acelera.io
ACELERA is an all-in-one agile strategy and execution platform that allows the organization's objectives to be aligned with all collaborators using the OKRs methodology as our core.
Workteam
workte.am
Workteam Goal Management is designed to help employees plan and align their goals with corporate objectives.
Waymaker
waymaker.io
Waymaker is a Performance Intelligence Platform that helps leaders build a better business. Real-time performance intelligence for a business means everyone knows where they stand, leaders can lead, team members receive effective coaching, and the business is better. Waymaker is a cloud-based soluti...
Maus
maus.com
Strategic Planning and execution that multiplies business value. Maus is an all-in-one platform for strategic, financial, and exit planning that turns big ideas into action. In one easy-to-use platform, you can plan, implement, measure and grow your business. It’s not enough to simply create a plan....
Alignment.io
alignment.io
The better way to align your teams. Create, align, and execute your vision with Alignment's AI-assisted strategy platform Align your team around what matters most: Rhythm automation Consistent timing & automation that keeps the framework moving at the perfect pace System of record Fast and simple wa...
OnStrategy
onstrategyhq.com
OnStrategy is the only OKR and strategy software that includes a dedicated expert strategist with years of real-world experience to build, implement, and manage your plan. Most CEOs struggle with shifting demands that make keeping their long-term vision connected to weekly priorities chaotic. So we ...
DoerHRM
doerhrm.com
DoerHRM provides a progressive, best-in-class, OKR solution, with a set of Core Competencies in HR, which enables users to compete in the marketplace. DoerHRM combines continuous performance management, goal-setting, employee engagement, and task management into one unified solution that can be used...
Businessmap
businessmap.io
Businessmap offers the most flexible software for outcomes-driven enterprise agility. Its unmatched functionality consolidates three tool categories into one: Project Portfolio Management, Goals Management through Objectives and Key Results (OKRs), and Work Management. Such optimization enables affo...
Possibleworks
possibleworks.com
PossibleWorks is an OKR based Goals Management system for SMBs. Focused on enabling individual & team alignment to organizational priorities for driving the right outcomes. We empower leaders to build high-performance teams with real-time visibility into what is getting done on outcomes that matter....
Asanify
asanify.com
Asanify is a 1-stop solution to meet the end-to-end HR Management requirements for your organization. It provides a hassle-free and fully automated Payroll solution too, that is perfectly suited for startups and fast-growing businesses. You can get started for free with our hire-to-retire system. Th...
WorkDove
workdove.com
WorkDove’s engagement, performance & talent management platform powers the employee experience. Our customers create engaged, high-performing teams and make talent a competitive advantage to drive business results. The WorkDove platform empowers customers to align the organization (around Core Value...
Dragonboat
dragonboat.io
Dragonboat helps teams deliver products that accelerate business outcomes. Its award-winning responsive product portfolio platform allows teams to strategize, prioritize, plan, deliver, measure, and improve their products. Over 4,000 teams across 60 countries have achieved 4x faster delivery, 81% hi...
Twiser
twiser.com
Twiser is a versatile suite of talent management tools designed for businesses of all sizes and industries.The platform encompasses a comprehensive range of products, including: • Objective setting with OKRs • AI-based OKR assistant • Competency management • Performance monitoring and management • S...
Mirro
mirro.io
Mirro.io enables high-growth SMEs to build transparent and thriving workplace cultures that foster employee wellbeing and improve talent retention. Our performance management platform helps organizations overcome hybrid workplace disengagement by encouraging a sense of purpose and stimulating social...
Mooncamp
mooncamp.com
Mooncamp is the All-in-One operating system to develop agile, engaged, and high-performing teams – wherever they work. With agile tools like OKRs and Check-ins, Mooncamp strives to help organizations of all shapes and sizes create happy workplaces and embrace the New World of Work. Learn more at: mo...
Mesh AI
mesh.ai
Mesh — це платформа для управління продуктивністю, яка дозволяє співробітникам легко досягати цілей і отримувати своєчасний зворотний зв’язок, особливо у віддалених командах. Це схоже на Facebook, і замість того, щоб заповнювати нудні HR-форми, співробітники лайкають і коментують прогрес один одного...
MetaSpark
metaspark.io
MetaSpark — це динамічний робочий центр на основі штучного інтелекту, який оснащує команди компонентами для керування проектами, людьми та процесами. Формуйте унікальні робочі процеси за допомогою різноманітних інформаційних панелей MetaSpark, настроюваних шаблонів і низки інструментів ШІ. Легко інт...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегічне планування • OKR • KPI • Завдання (включаючи Kanban) • Проекти (включаючи Gantt) • Дошки • Звіти • Ліди • Клієнти • Залучення • Квитки • Форми та опитування • 360˚ Огляд • Нагороди • Відвідуваність • Відпустка • LMS • Перевершіть своїх колег, реалізовуючи свої стратегії т...