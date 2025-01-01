Програмне забезпечення для нотаток - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для створення нотаток дозволяє користувачам робити нотатки чи ідеї в текстовому форматі. Подібно до програмного забезпечення для створення документів, ці інструменти призначені для документів короткого формату. Багато рішень для створення нотаток пропонують такі функції, як створення списків і можливість викреслювати елементи або використовувати прапорці. Деякі інструменти імітують досвід письма фізичною ручкою та папером, дозволяючи користувачам писати свої нотатки від руки, а не друкувати їх. Ці програми надають користувачам зручний простір для швидкого запису думок, планів чи іншої інформації. Вони мають бути особистими та неформальними, допомагаючи користувачам зосередитися на ключовій інформації, не турбуючись про формат. У той час як деякі інструменти для співпраці, такі як програмне забезпечення внутрішньої мережі співробітників, включають функції створення нотаток, більшість інструментів створення нотаток є автономними програмами. Вони часто інтегруються з іншими інструментами, такими як програмне забезпечення для внутрішнього зв’язку чи календаря, що дозволяє легко ділитися нотатками з товаришами по команді або прив’язувати їх до конкретних дат чи подій.
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Otter
otter.ai
Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote – програма для ведення нотаток, створення, збереження та організації інформації, доступна на різних пристроях і підтримує спільну роботу.
Evernote
evernote.com
Evernote - це додаток для ведення нотаток, організації та управління завданнями, який підтримує мультимедійний контент та інтеграції.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail - це безпечна служба електронної пошти для бізнесу з вбудованими засобами співпраці та інтеграцією з іншими програмами Zoho.
Coda
coda.io
Coda – це хмарний редактор документів, який об'єднує функції електронних таблиць, баз даних та презентацій для співпраці в командах.
Notebook
zoho.com
Ноутбук - це додаток для організації нотаток, що дозволяє створювати текстові, аудіо та візуальні записи, зберігати їх у колекціях і синхронізувати на різних пристроях.
GoodNotes
goodnotes.com
GoodNotes — це цифровий блокнот для запису, створення нотаток, позначок PDF, організації та взаємодії з документами на різних пристроях.
Milanote
milanote.com
Milanote - це інструмент для організації ідей і проектів у вигляді візуальних дошок, який підтримує нотатки, зображення та файли для командної роботи.
Simplenote
simplenote.com
Simplenote - це простий додаток для запису нотаток з підтримкою Markdown, доступний на різних платформах та має функцію спільного використання.
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes - це безпечний додаток для нотаток з кінцевим шифруванням, відкритим кодом та можливостями організації за допомогою тегів, який підтримує синхронізацію на різних пристроях.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp – це платформа для управління проектами, що об'єднує комунікації, завдання та файли для віддалених команд.
Scrintal
scrintal.com
Scrintal - це онлайн-дошка для візуального організування нотаток та ідей, що дозволяє створювати зв'язки між ними за допомогою зображень і медіа.
Toodledo
toodledo.com
Toodledo - це додаток для управління завданнями, який дозволяє організувати нотатки, списки та звички, а також співпрацювати з іншими.
Craft
craft.do
Craft — це додаток для спільної роботи, що дозволяє користувачам записувати думки, створювати документи, управляти завданнями та співпрацювати в команді.
RemNote
remnote.com
RemNote - універсальний додаток для запису, що включає флеш-картки, PDF-анотації та організацію знань для навчання та ведення нотаток.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase — платформа для співпраці з клієнтами, що пропонує інструменти управління проектами та комунікацією в одному місці з підтримкою AI.
Spike
spikenow.com
Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.
Lark
larksuite.com
Lark - це платформа для співпраці, що об'єднує комунікацію, управління проектами, документи та завдання для ефективної роботи команд.
Fathom
fathom.video
Fathom — це AI-додаток, що записує та підсумовує зустрічі. Він інтегрується з CRM і дозволяє ділитися ключовими моментами.
Bordio
bordio.com
Bordio - це програмне забезпечення для управління роботою, яке допомагає командам організовувати проекти, завдання та спілкування.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth допомагає командам учасників бізнесу досягати цілей, покращуючи організаційне здоров'я та навички лідерства за допомогою онлайн інструментів.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch об'єднує записи екрана, нотатки за допомогою ШІ та спільний відеохаб для ефективної комунікації та співпраці в командах.
Notejoy
notejoy.com
Notejoy – це додаток для нотаток, який допомагає швидко фіксувати ідеї, організовувати нотатки, співпрацювати в реальному часі та здійснювати пошук.
Hive
hive.com
Hive — додаток для управління проектами, що дозволяє командам планувати завдання, відстежувати терміни та спілкуватися в реальному часі.
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote - це програмне забезпечення для спільної роботи над документами, що дозволяє командам створювати та організовувати інформацію в різних форматах.
Scrapbox
scrapbox.io
Scrapbox - це додаток для швидкого запису нотаток, коду та досліджень, що дозволяє створювати мережу з пов'язаних ідей для індивідуальної та командної роботи.
Plectica
plectica.com
Plectica - це програма для візуального картографування, яка дозволяє користувачам спільно створювати та організовувати ідеї в режимі реального часу.
Typed
typed.do
Typed - це інструмент для спільної роботи з документами, що спрощує управління завданнями та забезпечує контекст у процесах командної роботи.
Hypernotes
zenkit.com
Hypernotes – це додаток для організації знань, створення нотаток і управління проектами, що забезпечує зв'язок між ідеями та можливість співпраці.
Amanote
amanote.com
Amanote — це додаток для запису нотатків, розроблений для студентів вищої освіти, що допомагає організувати навчальні матеріали та фіксувати лекції.
Grain
grain.com
Grain - це інструмент для запису зустрічей, який автоматизує ведення нотаток та збору інформації з клієнтських бесід у Zoom, Google Meet та Microsoft Teams.
Slite
slite.com
Slite - це платформа для спільної документації, що дозволяє командам організовувати, управляти та ділитися внутрішніми знаннями.
Supernotes
supernotes.app
Supernotes — це додаток для створення нотаток та співпраці з командою, що підтримує різні формати контенту і функції для організації та редагування.
Claap
claap.io
Claap — це універсальна платформа для запису відео та зустрічей, що дозволяє обмінюватися інформацією, колективно опрацьовувати контент і управляти знаннями.
Matilda Workspace
matilda.io
Matilda Workspace – це інтегрована платформа для управління проектами, співпраці команди та автоматизації завдань з використанням технологій AI.
Wobo
wobo.app
Wobo дозволяє творцям курсів створювати інтерактивні цифрові робочі книжки для покращення навчання та залучення студентів.
checklist.gg
checklist.gg
Checklist.gg – це інструмент управління контрольними списками, що використовує AI для створення, редагування та відстеження завдань і процедур.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo - платформа для управління проектами з використанням AI, що об'єднує інструменти для планування, співпраці та відстеження цілей.
Vowel
vowel.com
Vowel – це інструмент для відеоконференцій з AI, який забезпечує транскрипцію, підсумки зустрічей та керування змістом в режимі реального часу.
Mentalyc
mentalyc.com
Mentalyc - перший AI-Scribe для психотерапевтів, який автоматично створює нотатки з відеозв'язку, економлячи час терапевтів до 30%. Підходить для інтеграції.
MeetingKing
meetingking.com
MeetingKing - це платформа для управління зустрічами, що дозволяє структурувати порядок денний, записувати протоколи та відстежувати виконання завдань.
Midlap
midlap.com
Midlap – це інструмент для онлайн-колиaboration, що об'єднує білоцінники, дошки Канбан, схеми, чат і події в одному додатку.
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI - це інтелектуальний інструмент для конвертації голосу в текст, що перетворює аудіо в статті та допомагає організувати ідеї.
Witful
witful.com
Witful автоматично організує інформацію для робочих зустрічей, включаючи нотатки, присутніх та завдання, спрощуючи управління робочим процесом.
Instaminutes
instaminutes.com
Instaminutes допомагає узагальнювати дзвінки та зберігати ключові моменти зустрічей за допомогою автоматичного генерування протоколів та підтримки інтеграцій.
OurSails
oursails.com
OurSails - це додаток для покращення комунікаційних навичок, організації думок та планування майбутніх взаємодій, що сприяє ефективній співпраці.
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