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Програмне забезпечення для нотаток
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Програмне забезпечення для нотаток - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для створення нотаток дозволяє користувачам робити нотатки чи ідеї в текстовому форматі. Подібно до програмного забезпечення для створення документів, ці інструменти призначені для документів короткого формату. Багато рішень для створення нотаток пропонують такі функції, як створення списків і можливість викреслювати елементи або використовувати прапорці. Деякі інструменти імітують досвід письма фізичною ручкою та папером, дозволяючи користувачам писати свої нотатки від руки, а не друкувати їх. Ці програми надають користувачам зручний простір для швидкого запису думок, планів чи іншої інформації. Вони мають бути особистими та неформальними, допомагаючи користувачам зосередитися на ключовій інформації, не турбуючись про формат. У той час як деякі інструменти для співпраці, такі як програмне забезпечення внутрішньої мережі співробітників, включають функції створення нотаток, більшість інструментів створення нотаток є автономними програмами. Вони часто інтегруються з іншими інструментами, такими як програмне забезпечення для внутрішнього зв’язку чи календаря, що дозволяє легко ділитися нотатками з товаришами по команді або прив’язувати їх до конкретних дат чи подій.

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Otter

Otter

otter.ai

Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Microsoft OneNote – програма для ведення нотаток, створення, збереження та організації інформації, доступна на різних пристроях і підтримує спільну роботу.

Evernote

Evernote

evernote.com

Evernote - це додаток для ведення нотаток, організації та управління завданнями, який підтримує мультимедійний контент та інтеграції.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail - це безпечна служба електронної пошти для бізнесу з вбудованими засобами співпраці та інтеграцією з іншими програмами Zoho.

Coda

Coda

coda.io

Coda – це хмарний редактор документів, який об'єднує функції електронних таблиць, баз даних та презентацій для співпраці в командах.

Notebook

Notebook

zoho.com

Ноутбук - це додаток для організації нотаток, що дозволяє створювати текстові, аудіо та візуальні записи, зберігати їх у колекціях і синхронізувати на різних пристроях.

GoodNotes

GoodNotes

goodnotes.com

GoodNotes — це цифровий блокнот для запису, створення нотаток, позначок PDF, організації та взаємодії з документами на різних пристроях.

Milanote

Milanote

milanote.com

Milanote - це інструмент для організації ідей і проектів у вигляді візуальних дошок, який підтримує нотатки, зображення та файли для командної роботи.

Simplenote

Simplenote

simplenote.com

Simplenote - це простий додаток для запису нотаток з підтримкою Markdown, доступний на різних платформах та має функцію спільного використання.

Standard Notes

Standard Notes

standardnotes.org

Standard Notes - це безпечний додаток для нотаток з кінцевим шифруванням, відкритим кодом та можливостями організації за допомогою тегів, який підтримує синхронізацію на різних пристроях.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp – це платформа для управління проектами, що об'єднує комунікації, завдання та файли для віддалених команд.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Scrintal - це онлайн-дошка для візуального організування нотаток та ідей, що дозволяє створювати зв'язки між ними за допомогою зображень і медіа.

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Toodledo - це додаток для управління завданнями, який дозволяє організувати нотатки, списки та звички, а також співпрацювати з іншими.

Craft

Craft

craft.do

Craft — це додаток для спільної роботи, що дозволяє користувачам записувати думки, створювати документи, управляти завданнями та співпрацювати в команді.

RemNote

RemNote

remnote.com

RemNote - універсальний додаток для запису, що включає флеш-картки, PDF-анотації та організацію знань для навчання та ведення нотаток.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase — платформа для співпраці з клієнтами, що пропонує інструменти управління проектами та комунікацією в одному місці з підтримкою AI.

Spike

Spike

spikenow.com

Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark - це платформа для співпраці, що об'єднує комунікацію, управління проектами, документи та завдання для ефективної роботи команд.

Fathom

Fathom

fathom.video

Fathom — це AI-додаток, що записує та підсумовує зустрічі. Він інтегрується з CRM і дозволяє ділитися ключовими моментами.

Bordio

Bordio

bordio.com

Bordio - це програмне забезпечення для управління роботою, яке допомагає командам організовувати проекти, завдання та спілкування.

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Bloom Growth допомагає командам учасників бізнесу досягати цілей, покращуючи організаційне здоров'я та навички лідерства за допомогою онлайн інструментів.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch об'єднує записи екрана, нотатки за допомогою ШІ та спільний відеохаб для ефективної комунікації та співпраці в командах.

Notejoy

Notejoy

notejoy.com

Notejoy – це додаток для нотаток, який допомагає швидко фіксувати ідеї, організовувати нотатки, співпрацювати в реальному часі та здійснювати пошук.

Hive

Hive

hive.com

Hive — додаток для управління проектами, що дозволяє командам планувати завдання, відстежувати терміни та спілкуватися в реальному часі.

MeisterNote

MeisterNote

meisternote.com

MeisterNote - це програмне забезпечення для спільної роботи над документами, що дозволяє командам створювати та організовувати інформацію в різних форматах.

Scrapbox

Scrapbox

scrapbox.io

Scrapbox - це додаток для швидкого запису нотаток, коду та досліджень, що дозволяє створювати мережу з пов'язаних ідей для індивідуальної та командної роботи.

Plectica

Plectica

plectica.com

Plectica - це програма для візуального картографування, яка дозволяє користувачам спільно створювати та організовувати ідеї в режимі реального часу.

Typed

Typed

typed.do

Typed - це інструмент для спільної роботи з документами, що спрощує управління завданнями та забезпечує контекст у процесах командної роботи.

Hypernotes

Hypernotes

zenkit.com

Hypernotes – це додаток для організації знань, створення нотаток і управління проектами, що забезпечує зв'язок між ідеями та можливість співпраці.

Amanote

Amanote

amanote.com

Amanote — це додаток для запису нотатків, розроблений для студентів вищої освіти, що допомагає організувати навчальні матеріали та фіксувати лекції.

Grain

Grain

grain.com

Grain - це інструмент для запису зустрічей, який автоматизує ведення нотаток та збору інформації з клієнтських бесід у Zoom, Google Meet та Microsoft Teams.

Slite

Slite

slite.com

Slite - це платформа для спільної документації, що дозволяє командам організовувати, управляти та ділитися внутрішніми знаннями.

Supernotes

Supernotes

supernotes.app

Supernotes — це додаток для створення нотаток та співпраці з командою, що підтримує різні формати контенту і функції для організації та редагування.

Claap

Claap

claap.io

Claap — це універсальна платформа для запису відео та зустрічей, що дозволяє обмінюватися інформацією, колективно опрацьовувати контент і управляти знаннями.

Matilda Workspace

Matilda Workspace

matilda.io

Matilda Workspace – це інтегрована платформа для управління проектами, співпраці команди та автоматизації завдань з використанням технологій AI.

Wobo

Wobo

wobo.app

Wobo дозволяє творцям курсів створювати інтерактивні цифрові робочі книжки для покращення навчання та залучення студентів.

checklist.gg

checklist.gg

checklist.gg

Checklist.gg – це інструмент управління контрольними списками, що використовує AI для створення, редагування та відстеження завдань і процедур.

Kroolo

Kroolo

kroolo.com

Kroolo - платформа для управління проектами з використанням AI, що об'єднує інструменти для планування, співпраці та відстеження цілей.

Vowel

Vowel

vowel.com

Vowel – це інструмент для відеоконференцій з AI, який забезпечує транскрипцію, підсумки зустрічей та керування змістом в режимі реального часу.

Mentalyc

Mentalyc

mentalyc.com

Mentalyc - перший AI-Scribe для психотерапевтів, який автоматично створює нотатки з відеозв'язку, економлячи час терапевтів до 30%. Підходить для інтеграції.

MeetingKing

MeetingKing

meetingking.com

MeetingKing - це платформа для управління зустрічами, що дозволяє структурувати порядок денний, записувати протоколи та відстежувати виконання завдань.

Midlap

Midlap

midlap.com

Midlap – це інструмент для онлайн-колиaboration, що об'єднує білоцінники, дошки Канбан, схеми, чат і події в одному додатку.

Flipner AI

Flipner AI

flipner.com

Flipner AI - це інтелектуальний інструмент для конвертації голосу в текст, що перетворює аудіо в статті та допомагає організувати ідеї.

Witful

Witful

witful.com

Witful автоматично організує інформацію для робочих зустрічей, включаючи нотатки, присутніх та завдання, спрощуючи управління робочим процесом.

Instaminutes

Instaminutes

instaminutes.com

Instaminutes допомагає узагальнювати дзвінки та зберігати ключові моменти зустрічей за допомогою автоматичного генерування протоколів та підтримки інтеграцій.

OurSails

OurSails

oursails.com

OurSails - це додаток для покращення комунікаційних навичок, організації думок та планування майбутніх взаємодій, що сприяє ефективній співпраці.

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