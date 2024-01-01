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Програмне забезпечення для нотаток - Найпопулярніші застосунки - Ангола
Програмне забезпечення для створення нотаток дозволяє користувачам робити нотатки чи ідеї в текстовому форматі. Подібно до програмного забезпечення для створення документів, ці інструменти призначені для документів короткого формату. Багато рішень для створення нотаток пропонують такі функції, як створення списків і можливість викреслювати елементи або використовувати прапорці. Деякі інструменти імітують досвід письма фізичною ручкою та папером, дозволяючи користувачам писати свої нотатки від руки, а не друкувати їх. Ці програми надають користувачам зручний простір для швидкого запису думок, планів чи іншої інформації. Вони мають бути особистими та неформальними, допомагаючи користувачам зосередитися на ключовій інформації, не турбуючись про формат. У той час як деякі інструменти для співпраці, такі як програмне забезпечення внутрішньої мережі співробітників, включають функції створення нотаток, більшість інструментів створення нотаток є автономними програмами. Вони часто інтегруються з іншими інструментами, такими як програмне забезпечення для внутрішнього зв’язку чи календаря, що дозволяє легко ділитися нотатками з товаришами по команді або прив’язувати їх до конкретних дат чи подій.
Запит на новий застосунок
Milanote
milanote.com
Milanote — це простий у використанні інструмент для організації ваших ідей і проектів у візуальні дошки. Додавайте нотатки, зображення, посилання та файли, упорядковуйте їх візуально та діліться ними зі своєю командою.
Notebook
zoho.com
Найкрасивіший додаток для нотаток на різних пристроях.
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote — це програма для створення нотаток для збору інформації у довільній формі та спільної роботи кількох користувачів. Він збирає нотатки користувачів, малюнки, вирізки екрана та аудіокоментарі. Нотатками можна ділитися з іншими користувачами OneNote через Інтернет або мережу. Раніш...
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Evernote
evernote.com
Evernote – це програма, призначена для створення нотаток, організації, керування завданнями та архівування. Він розроблений корпорацією Evernote, штаб-квартира якої знаходиться в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Додаток дозволяє користувачам створювати нотатки, які можуть бути текстом, малюнками, фотографія...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і ...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes — це програма для приватних нотаток, яка відрізняється неперевершеною простотою, наскрізним шифруванням, потужними розширеннями та програмами з відкритим кодом.
Simplenote
simplenote.com
Simplenote — це програма для нотаток із підтримкою Markdown. Окрім кросплатформних програм, до нього можна отримати доступ через більшість веб-браузерів. Simplenote має зовнішній доступний API, що дозволяє писати інші клієнти: віджет інформаційної панелі macOS DashNote; nvPY, кросплатформний клієнт ...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-д...
RemNote
remnote.com
Універсальний інструмент для мислення та навчання. Звичайно, це інструмент для нотаток. Але є також картки, PDF-файли, зворотні посилання тощо, щоб допомогти вам вчитися, бути організованим і думати.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (раніше Nimbus) — це універсальний інструмент для співпраці клієнтів на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти професійним службам оптимізувати робочий процес і забезпечити виняткову взаємодію з клієнтськими порталами. Ця платформа надає професійним послугам сотні розширених,...
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка ...
GoodNotes
goodnotes.com
Goodnotes — це цифровий блокнот і інструмент для розмітки PDF. І це дуже добре в обох. Як блокнот, Goodnotes охоплює всі основи. Створюйте нотатки за допомогою клавіатури або пишіть їх від руки Apple Pencil. Додаток перетворює ваші мальовані фігури на геометрично ідеальні. Цифрові блокноти. Необмеже...
Scrintal
scrintal.com
Scrintal — це інструмент для створення візуальних нотаток і карт мислення, який допомагає людям чітко мислити та писати творчо. Це онлайн-дошка, де ви можете візуально організувати, згрупувати та зв’язати свої думки. Таким чином, ви можете одразу побачити як огляд високого рівня, так і деталі своїх ...
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та спільно створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структуро...
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...
Toodledo
toodledo.com
Toodledo — це набір неймовірно потужних інструментів для підвищення продуктивності та організації життя. Більше, ніж просто список справ, Toodledo надає вам місце для написання довгих нотаток, створення спеціальних списків, створення структурованих планів і відстеження ваших звичок. Ви можете співпр...
Notejoy
notejoy.com
Notejoy — це швидка та цілеспрямована програма для нотаток для вас і вашої команди. * Захоплюйте зі швидкістю думки: Notejoy створено як найшвидший спосіб викинути ідеї з голови. * Організуйте так, як ви думаєте: Notejoy — це єдина програма для нотаток, яка забезпечує фантастичну підтримку трьох най...
Bordio
bordio.com
Bordio — це програмне забезпечення для керування роботою для команд у всіх галузях. Тут ви можете додавати команди та запрошувати своїх товаришів по команді, створювати проекти, керувати завданнями та подіями та організовувати командну роботу. Незалежно від того, чи працюєте ви з людьми всередині ва...
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote — це гарне, інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для документування, яке допомагає командам спільно писати й упорядковувати інформацію. Використовуйте вражаючі можливості створення й редагування вмісту разом із інтуїтивно зрозумілою функціональністю для спільної роботи, щоб револю...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth тут, щоб допомогти підприємницьким лідерським командам досягти своїх цілей, пропонуючи руку допомоги в підтримці організаційного здоров’я та лідерських навичок. Ми розуміємо, що кожен клієнт унікальний, зі своїми мріями, командами та перешкодами. Наша екосистема для зростання забезпечит...
Typed
typed.do
Typed — це інструмент для спільної роботи над документами, який спрощує фрагментований робочий процес, щоб ви могли досягати більшого як окрема особа, так і команда. Документи є результатом комбінування інформації, включаючи внутрішні та зовнішні джерела. Проте сьогодні багато редакторів не розвиваю...
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща у своєму класі платформа керування проектами Hive містить усі необхідні інструменти, а якщо ні, ми створимо їх для вас. Завдяки гнучкому перегляду проекту та нескінченним налаштуванням Hive пропонує керування проектами на ваших умовах із гарантованим...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустріче...
Scrapbox
scrapbox.io
Додавайте нотатки, код і досліджуйте блискавично. Все вписується в мережу ідей, які легко використовувати в будь-якому масштабі. Спробуйте це самостійно або з групою для публічних і приватних проектів.
Supernotes
supernotes.app
Supernotes — це новий спосіб створювати нотатки та співпрацювати з командою. Швидко створюйте картки для заміток із різноманітним вмістом від списків завдань до математичних рівнянь із повною розміткою та підтримкою LaTeX. Ви можете миттєво позначати свої картки тегами, знаходити відповідні ключові ...
Slite
slite.com
Slite – це найшвидший спосіб отримати доступ до надійної інформації компанії. Завдяки штучному інтелекту база знань Slite дає змогу зростаючим командам миттєво отримувати потрібні відповіді – навіть без пошуку. Slite зберігає всю інформацію про компанію централізовано в одному місці: від інструкцій ...
Plectica
plectica.com
Програмне забезпечення Visual Mapping. Створіть схему свого мислення разом у реальному часі. Для стратегів, педагогів, технологів, дизайнерів, політиків і мислителів усіх сортів!
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — це інструмент на основі штучного інтелекту, створений для революції в веденні нотаток під час зустрічей. Він фокусується на миттєвому підведенні підсумків зустрічей, дозволяючи користувачам зосередитися на розмовах, а не документувати деталі. Інструмент працює шляхом запису, т...
Grain
grain.com
Grain — це інструмент для запису зустрічей на базі штучного інтелекту, який дозволяє людям, орієнтованим на клієнта, легко зрозуміти та відстоювати потреби своїх клієнтів. Grain підключається до таких платформ для зустрічей, як Zoom, Google Meet або Microsoft Teams, щоб автоматизувати створення нота...
Hypernotes
zenkit.com
Hypernotes дозволяє вам виражати свої знання природним способом – легко створювати, легко розширювати, і – можливо, найголовніше – легко для розуміння іншими. Усе пов’язано, як і ваші знання: вони утворюють мережу. За допомогою Hypernotes ви легко створите семантичну мережу своїх знань. Для особисто...
Vowel
vowel.com
Vowel — це інструмент для відеоконференцій і зустрічей на базі ШІ. Завдяки підведенню підсумків зустрічей на основі штучного інтелекту Vowel робить кожну зустріч більш інклюзивною та корисною, завдяки простому, безпечному та надійному досвіду. Проводьте, записуйте, транскрибуйте, кліпуйте, шукайте т...
Claap
claap.io
Claap — це універсальний відеоробочий простір, який поєднує в одному місці запис екрана, запис нарад і відео-вікі. З Claap ви можете: - Замінити наступну зустріч коротким відео. Швидше отримуйте відгуки за допомогою анотацій, ланцюжків і відеовідповідей - Записуйте свої зустрічі з основними моментам...
Amanote
amanote.com
Amanote – це програма для створення нотаток, розроблена спеціально для студентів вищих навчальних закладів. Робіть красиві естетичні нотатки до матеріалу курсу та навчайтеся краще.
Midlap
midlap.com
Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта т...
Witful
witful.com
Witful автоматично підключає та систематизує інформацію, яка вам потрібна протягом робочого дня. Коли ви відкриваєте нотатку про зустріч, ви можете миттєво побачити все, що вам потрібно, як-от попередніх і поточних учасників, попередні нотатки, завдання та теми для обговорення. Більше не доведеться ...
MeetingKing
meetingking.com
MeetingKing — це платформа, яка дозволяє користувачам керувати, структурувати, записувати та стежити за вашими зустрічами. Складіть порядок денний, зустріньтеся та вирішуйте справи. Усі учасники можуть легко працювати разом над порядком денним, обмінюватися документами та надавати оновлення щодо зав...
Mentalyc
mentalyc.com
Mentalyc — це перший AI-Scribe для психотерапевтів, який витягує нотатки терапії безпосередньо з відеодзвінка (телемедицина), заощаджуючи до 30% робочого часу терапевтів. Ми плануємо далі розширюватися на аналітику терапії, допомагаючи терапевтам приймати кращі рішення. Ми дотримуємося правил конфід...
checklist.gg
checklist.gg
Checklist.gg — це інструмент керування контрольним списком на основі штучного інтелекту, призначений для оптимізації керування завданнями, процесами та стандартними операційними процедурами (SOP). Завдяки розширеному механізму штучного інтелекту він дозволяє користувачам швидко створювати контрольні...
Matilda Workspace
matilda.io
Абсолютно новий універсальний робочий простір для сучасних команд Впроваджуючи концепцію єдиного робочого простору, Matilda об’єднує потужний набір найкращих у своєму класі програм в одному місці, дозволяючи командам по всьому світу об’єднуватися, створювати, координувати, і радувати своїх клієнтів ...
Kroolo
kroolo.com
Kroolo змінює спосіб роботи людей за допомогою повністю інтегрованої платформи продуктивності в поєднанні з передовим ШІ. Ми віримо в те, щоб продуктивність була швидкою, розумною та красиво простою. Kroolo — це не просто платформа; це динамічний робочий простір, створений для об’єднання всіх основ...
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI — це інтелектуальний інструмент для перетворення голосу в текст і центр вмісту, який перетворює аудіофрагменти на готові до публікації статті та слугує швидким помічником для написання. Штучний інтелект Flipner представляє революційний підхід до створення тексту, що дозволяє авторам без ...
Wobo
wobo.app
Wobo дає змогу розробникам курсів розробляти та створювати фірмові інтерактивні зошити, які залучають і утримують студентів. Творці курсів можуть ділитися ключовими висновками, діаграмами та надавати студентам можливості для роботи, яка є набагато цікавішою та інтерактивнішою, ніж просте опитування ...
Instaminutes
instaminutes.com
Instaminutes допоможе вам навчити й оптимізувати ChatGPT4, щоб узагальнювати ваші дзвінки й отримувати ключову інформацію кількома кліками.
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails було створено, щоб покращити ваші навички спілкування та ефективність. Використовуючи OurSails систематично та цілеспрямовано, ви можете збирати та використовувати інформацію від взаємодії для покращення узгодження та співпраці у вашому житті. Це також інструмент для о...