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Note-Taking Software - Найпопулярніші застосунки

Note-taking software allows users to capture notes or ideas in text format. Similar to document creation software, these tools are designed for short-form documents. Many note-taking solutions offer features like list creation and the ability to cross off items or use checkboxes. Some tools emulate the experience of writing with a physical pen and paper, allowing users to handwrite their notes instead of typing them. These applications provide a convenient space for users to quickly jot down thoughts, plans, or other information. They are intended to be personal and informal, helping users focus on key information without worrying about format. While some collaboration tools, such as employee intranet software, include note-taking features, most note-taking tools are standalone applications. These often integrate with other tools like internal communication or calendar software, making it easy to share notes with teammates or align them with specific dates or events.

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Notion

Notion

notion.so

Notion — це програма, яка надає такі компоненти, як бази даних, дошки канбану, вікі-сторінки, календарі та нагадування. Користувачі можуть підключити ці компоненти, щоб створити власні системи для управління знаннями, ведення нотаток, управління даними, керування проектами тощо. Ці компоненти та сис...

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Microsoft OneNote — це програма для створення нотаток для збору інформації у довільній формі та спільної роботи кількох користувачів. Він збирає нотатки користувачів, малюнки, вирізки екрана та аудіокоментарі. Нотатками можна ділитися з іншими користувачами OneNote через Інтернет або мережу. Раніше...

Otter

Otter

otter.ai

Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...

Evernote

Evernote

evernote.com

Evernote – це програма, призначена для створення нотаток, організації, керування завданнями та архівування. Він розроблений корпорацією Evernote, штаб-квартира якої знаходиться в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Додаток дозволяє користувачам створювати нотатки, які можуть бути текстом, малюнками, фотографія...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.

Coda

Coda

coda.io

Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...

Notebook

Notebook

zoho.com

Найкрасивіший додаток для нотаток на різних пристроях.

Milanote

Milanote

milanote.com

Milanote — це простий у використанні інструмент для організації ваших ідей і проектів у візуальні дошки. Додавайте нотатки, зображення, посилання та файли, упорядковуйте їх візуально та діліться ними зі своєю командою.

Standard Notes

Standard Notes

standardnotes.org

Standard Notes — це програма для приватних нотаток, яка відрізняється неперевершеною простотою, наскрізним шифруванням, потужними розширеннями та програмами з відкритим кодом.

RemNote

RemNote

remnote.com

Універсальний інструмент для мислення та навчання. Звичайно, це інструмент для нотаток. Але є також картки, PDF-файли, зворотні посилання тощо, щоб допомогти вам вчитися, бути організованим і думати.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-д...

Simplenote

Simplenote

simplenote.com

Simplenote — це програма для нотаток із підтримкою Markdown. Окрім кросплатформних програм, до нього можна отримати доступ через більшість веб-браузерів. Simplenote має зовнішній доступний API, що дозволяє писати інші клієнти: віджет інформаційної панелі macOS DashNote; nvPY, кросплатформний клієнт ...

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

Перетворіть інформаційний хаос із багатьох джерел на організоване робоче місце. Допоможіть собі або своїй команді швидше виконувати завдання з меншою кількістю повторень і зустрічей.

Spike

Spike

spikenow.com

Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.

Craft

Craft

craft.do

Створений для цифрових пристроїв з нуля, Craft повертає радість письму. Craft — це інструмент для створення красивих документів і нотаток, а також для обміну своїми думками. Усім, що ви створюєте в Craft, можна поділитися одним дотиком. Craft підтримує вбудовану розмітку, зворотні посилання, фрагме...

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.

GoodNotes

GoodNotes

goodnotes.com

Записуйте, формуйте та діліться своїми ідеями за допомогою найулюбленішого у світі цифрового паперу. Ваші перші три блокноти безкоштовні.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Ніби у Міро та Обсидіана народилася дитина. Упорядковуйте та об’єднуйте свої атомарні нотатки за допомогою методу Зеттелкастен. Переглядайте всі свої думки в одному місці та легко діліться ними.

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Toodledo — популярний і потужний онлайн-інструмент підвищення продуктивності. Керуйте своїм списком справ, робіть нотатки, відстежуйте звички та організовуйте ідеї в плани та списки.

Notejoy

Notejoy

notejoy.com

Потужний додаток для нотаток для окремих людей і команд. Швидкий, зосереджений, завжди в синхроні. Notejoy доступний на Mac, ПК, iOS, Android і в Інтернеті. Зареєструйтеся безкоштовно.

MeisterNote

MeisterNote

meisternote.com

MeisterNote — це гарне, інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для документування, яке допомагає командам спільно писати й упорядковувати інформацію. Використовуйте вражаючі можливості створення та редагування вмісту разом із інтуїтивно зрозумілою функціональністю для спільної роботи, щоб револ...

Bordio

Bordio

bordio.com

Керуйте всіма своїми завданнями та подіями на одній дошці. Bordio — це онлайн-програма для ефективного управління часом, планування тижня, відстеження завдань і планування.

Typed

Typed

typed.do

Простий у використанні робочий простір, який перетворює розрізнену інформацію у ваші знання.

Hive

Hive

hive.com

Платформа продуктивності №1 для швидкозмінних команд. Керуйте проектами, відстежуйте завдання та співпрацюйте з командами будь-якого розміру. Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію вже сьогодні.

Supernotes

Supernotes

supernotes.app

Найшвидший спосіб робити нотатки та співпрацювати з друзями. Створюйте картки для заміток за допомогою Markdown, LaTeX, зображень, емодзі тощо. Почніть безкоштовно!

Scrapbox

Scrapbox

scrapbox.io

Додавайте нотатки, код і досліджуйте блискавично. Все вписується в мережу ідей, які легко використовувати в будь-якому масштабі. Спробуйте це самостійно або з групою для публічних і приватних проектів.

Slite

Slite

slite.com

Slite — це простий інструмент, який допомагає всій вашій компанії організовуватися та вирівнюватися.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Ваш бізнес розвивається, коли зростають ваші люди. Ми віримо, що успіх вашого бізнесу — і нашого — залежить від людей. За допомогою нашого перевіреного набору бізнес-інструментів ми спрямуємо вашу команду та бізнес до стабільного зростання.

Plectica

Plectica

plectica.com

Програмне забезпечення для візуальних карт. Створіть схему свого мислення разом у реальному часі. Для стратегів, педагогів, технологів, дизайнерів, політиків і мислителів усіх сортів!

Grain

Grain

grain.com

Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.

Hypernotes

Hypernotes

zenkit.com

Hypernotes — це цифрове рішення для керування знаннями для команд, ідеальне для вікі, інтрамереж, документації та інтелектуального вмісту.

Vowel

Vowel

vowel.com

Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.

Fathom

Fathom

fathom.video

Записує, транскрибує та виділяє найкращі моменти ваших дзвінків. Надсилає автоматично створені нотатки про дзвінки до вашої CRM.

Claap

Claap

claap.io

МЕНШЕ ЗУСТРІЧ. БІЛЬШЕ РОБИТИ. Записуйте швидкі відео свого екрана, отримуйте контекстний відгук і приймайте рішення. Сучасний спосіб об’єднати гібридні команди.

Witful

Witful

witful.com

Witful перетворює ваш календар Google на систему організації нотаток, завдяки чому ваші нотатки наради доступні для пошуку та дії — без зусиль.

MeetingKing

MeetingKing

meetingking.com

Керуйте своїми зустрічами за допомогою шаблонів порядку денного, обміну документами, керування завданнями, створення протоколів і інструментів архівування.

Flipner AI

Flipner AI

flipner.com

Flipner AI — це інтелектуальний інструмент для перетворення голосу в текст і центр вмісту, який перетворює аудіофрагменти на готові до публікації статті та слугує швидким помічником для написання. Штучний інтелект Flipner представляє революційний підхід до створення тексту, що дозволяє авторам без ...

Wobo

Wobo

wobo.app

Wobo дає змогу розробникам курсів розробляти та створювати фірмові інтерактивні зошити, які залучають і утримують студентів. Творці курсів можуть ділитися ключовими висновками, діаграмами та надавати студентам можливості для роботи, яка є набагато цікавішою та інтерактивнішою, ніж просте опитування ...

Mentalyc

Mentalyc

mentalyc.com

Mentalyc — це перший AI-Scribe для психотерапевтів, який витягує нотатки терапії безпосередньо з відеодзвінка (телемедицина), заощаджуючи до 30% робочого часу терапевтів. Ми плануємо далі розширюватися на аналітику терапії, допомагаючи терапевтам приймати кращі рішення. Ми дотримуємося правил конфід...

Instaminutes

Instaminutes

instaminutes.com

Instaminutes допоможе вам навчити й оптимізувати ChatGPT4, щоб узагальнювати ваші дзвінки й отримувати ключову інформацію кількома кліками.

checklist.gg

checklist.gg

checklist.gg

checklist.gg — це інструмент керування контрольними списками на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти організаціям щоразу робити все правильно.

Amanote

Amanote

amanote.com

Amanote – це програма для створення нотаток, розроблена спеціально для студентів вищих навчальних закладів. Робіть гарні естетичні нотатки до матеріалу курсу та навчайтеся краще.

OurSails

OurSails

oursails.com

https://oursails.com/ OurSails було створено, щоб покращити ваші комунікативні навички та ефективність. Використовуючи OurSails систематично та цілеспрямовано, ви можете збирати та використовувати інформацію від взаємодії для покращення узгодженості та співпраці у вашому житті. Це також інструмент д...

Matilda Workspace

Matilda Workspace

matilda.io

Абсолютно новий універсальний робочий простір для сучасних команд Впроваджуючи концепцію єдиного робочого простору, Matilda об’єднує потужний набір найкращих у своєму класі програм в одному місці, дозволяючи командам по всьому світу об’єднуватися, створювати, координувати, і радувати своїх клієнтів ...

Midlap

Midlap

midlap.com

Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта т...

Kroolo

Kroolo

kroolo.com

Kroolo змінює спосіб роботи людей за допомогою повністю інтегрованої платформи продуктивності в поєднанні з передовим ШІ. Ми віримо в те, що продуктивність буде швидкою, розумною та красивою простотою. Kroolo — це не просто платформа; це динамічний робочий простір, створений для об’єднання всіх осн...

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