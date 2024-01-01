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Програми для нотаток - Найпопулярніші застосунки - Аруба
Програми для створення нотаток – це цифрові інструменти, розроблені для зручного та доступного запису, упорядкування та зберігання інформації. Користувачі можуть створювати, редагувати та класифікувати нотатки, які можуть містити текст, зображення та навіть аудіозаписи. Ці програми зазвичай використовуються для запису ідей, нотаток зустрічей, списків справ та інших фрагментів інформації, сприяючи організації та продуктивності.
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Google Keep
google.com
Google Keep – це сервіс для створення нотаток, розроблений Google. Google Keep, запущений 20 березня 2013 року, доступний в Інтернеті та містить мобільні програми для мобільних операційних систем Android та iOS. Keep пропонує різноманітні інструменти для створення нотаток, зокрема текст, списки, зоб...
iCloud Notes
icloud.com
Ви можете використовувати Notes на iCloud.com, щоб зафіксувати швидку думку або зберегти щось важливе чи цікаве на потім, а потім переглянути ці нотатки в програмі Notes на вашому iPhone, iPad, iPod touch або Mac. Ви також можете використовувати Notes на iCloud.com, щоб переглядати та редагувати нот...
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote — це програма для створення нотаток для збору інформації у довільній формі та спільної роботи кількох користувачів. Він збирає нотатки користувачів, малюнки, вирізки екрана та аудіокоментарі. Нотатками можна ділитися з іншими користувачами OneNote через Інтернет або мережу. Раніш...
Evernote
evernote.com
Evernote – це програма, призначена для створення нотаток, організації, керування завданнями та архівування. Він розроблений корпорацією Evernote, штаб-квартира якої знаходиться в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Додаток дозволяє користувачам створювати нотатки, які можуть бути текстом, малюнками, фотографія...
Notebook
zoho.com
Найкрасивіший додаток для нотаток на різних пристроях.
Sticky Notes
onenote.com
Sticky Notes — це програма для нотаток на робочому столі, яка входить до складу Windows 7, Windows 8 і Windows 10. Програма швидко завантажується та дозволяє користувачам швидко робити нотатки за допомогою вікон, схожих на листок, на робочому столі. Sticky Notes виникли в Windows XP Tablet Edition ...
Roam Research
roamresearch.com
Такий же простий у використанні, як документ Word або маркований список, і настільки ж потужний для пошуку, збору та зв’язування пов’язаних ідей, як база даних графіків. Співпрацюйте з іншими в режимі реального часу або зберігайте всі свої дані локально.
Simplenote
simplenote.com
Simplenote — це програма для нотаток із підтримкою Markdown. Окрім кросплатформних програм, до нього можна отримати доступ через більшість веб-браузерів. Simplenote має зовнішній доступний API, що дозволяє писати інші клієнти: віджет інформаційної панелі macOS DashNote; nvPY, кросплатформний клієнт ...
RemNote
remnote.com
Універсальний інструмент для мислення та навчання. Звичайно, це інструмент для нотаток. Але є також картки, PDF-файли, зворотні посилання тощо, щоб допомогти вам вчитися, бути організованим і думати.
Bundled Notes
bundlednotes.com
Bundled Notes — це красива, інтуїтивно зрозуміла міжплатформна програма для нотаток, записів, списків, нагадувань і справ.
Capacities
capacities.io
Потужний інструмент для створення нотаток, який допоможе вам організувати свій розум.
Notesnook
notesnook.com
Нарешті набагато краща альтернатива Evernote для нотаток, яка серйозно ставиться до вашої конфіденційності, синхронізується з необмеженою кількістю пристроїв (безкоштовно) і знову спрощує створення нотаток.
NotesHub
noteshub.app
Повністю кросплатформна програма для створення нотаток, яка не залежить від постачальника
Zorbi
zorbi.com
Картки, які можуть передбачити, коли ви їх забудете. Zorbi дозволяє будь-кому легко створювати картки з Chrome і інструментів для створення нотаток, таких як Notion.
Relanote
relanote.com
Інструмент для нотаток, який допоможе вам з’єднати крапки. Wiki або класична ієрархія, Relanote адаптується до вашого творчого робочого процесу
Notebase
notabase.io
Notabase — це потужна та проста у використанні програма для створення нотаток. Об’єднайте свої ідеї та пишіть легше.
Joplin Cloud
joplinapp.org
Joplin — це програма для нотаток із відкритим кодом. Зберігайте свої думки та безпечно отримуйте до них доступ із будь-якого пристрою. Joplin Cloud дозволяє синхронізувати ваші нотатки на різних пристроях. Це також дозволяє публікувати нотатки та працювати над блокнотами разом із друзями, родиною чи...
NoteGenie
notegenie.ai
Розвивайте професійне ведення нотаток за допомогою інтелекту NoteGenie. Від соціальних працівників і медичних працівників до освітян і правоохоронних органів, NoteGenie є ідеальним компаньйоном для професіоналів у різних галузях. Наша платформа на основі штучного інтелекту бездоганно покращує кліні...
Passfindr
passfindr.com
Passfindr — це не просто менеджер паролів чи закладок. Passfindr перевизначає закладку так, щоб вона була майже будь-якою, що ви хочете. Якщо ви можете ввести його, Passfindr може зберегти його, знайти та зашифрувати чи ні. Passfindr повністю і повністю відданий НАДІЙНОСТІ та вашій БЕЗПЕЦІ. Повністю...