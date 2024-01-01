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Програмне забезпечення для розуміння природної мови (NLU). - Найпопулярніші застосунки - Аландські Острови
Розуміння природної мови (NLU) — це розділ обробки природної мови (NLP), який дозволяє користувачам ефективніше розуміти текст за допомогою алгоритмів машинного навчання та статистичних методів. Ці алгоритми аналізують мовні вхідні дані та генерують різноманітні вихідні дані, адаптовані до конкретних завдань, наприклад, позначення частини мови, автоматичне підсумовування, розпізнавання іменованих об’єктів (NER), аналіз настроїв, виявлення емоцій, аналіз, токенізація, лемматизація, визначення мови тощо. . NLU знаходить застосування в багатьох сценаріях, включаючи чат-ботів, інструменти перекладу та системи моніторингу соціальних медіа, які шукають відповідні згадки на таких платформах, як Facebook і Twitter. Ці алгоритми зазвичай класифікуються як моделі глибокого навчання та часто інтегруються як готові компоненти в платформи ШІ. Щоб рішення було віднесено до категорії «Розуміння природної мови», воно має відповідати таким критеріям: 1. Запропонуйте алгоритм глибокого навчання, спеціально розроблений для людської мовної взаємодії. 2. Отримайте доступ до сховищ даних мови, щоб уточнити його можливості для певного завдання чи домену. 3. Обробляйте мовні введення та створюйте значущі результати, адаптовані до потреб користувача.
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Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
scite.ai
scite.ai
Scite — це інструмент, який допомагає дослідникам краще відкривати та розуміти наукові статті за допомогою Smart Citations. Інтелектуальні цитати дозволяють користувачам побачити, як цитувалась наукова стаття, надаючи контекст цитати та класифікацію, яка описує, чи надає вона підтверджуючий чи прот...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn – це платформа аналізу тексту, яка дозволяє компаніям створювати нові цінності з текстових даних. Він надає простий графічний інтерфейс, за допомогою якого користувачі можуть створювати налаштовану класифікацію тексту та аналіз вилучення шляхом навчання моделям машинного навчання, таким ...
AfforAI
afforai.com
Afforai — це чат-бот штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з багатьох джерел для проведення надійних досліджень. Додайте довгі дослідницькі документи до стосів сухих вимог відповідності та витягніть ключові висновки, які вам потрібні. Afforai — це ваш другий мозок, яки...
Abacus.AI
abacus.ai
Перша в світі наукова платформа даних із підтримкою штучного інтелекту для створення систем машинного навчання та агентів штучного інтелекту в масштабах. Створюйте корпоративний штучний інтелект за допомогою наших магістрів права та нових методів NN Організації, у тому числі кілька Fortune 500, спо...
Synthesys
synthesys.io
Платформа Synthesys була розроблена сезонними акторами голосу та відео разом із фахівцями з лінгвістики та штучного інтелекту, які визнали потребу у створенні аудіовізуального контенту штучного інтелекту. Ми віримо, що персоналізований вміст і синтетичні носії — це майбутнє контенту. Невід’ємною час...
Iris.ai
iris.ai
Iris.ai є одним із провідних світових стартапів у дослідженні та розробці технологій штучного інтелекту (AI). Заснований у 2015 році, стартап пропонує відзначений нагородами механізм ШІ для розуміння наукового тексту. Компанія використовує обробку природної мови/машинне навчання, щоб переглядати вел...
Cohere
cohere.com
Cohere — провідна платформа AI для підприємств. Наш штучний інтелект світового рівня унікально підходить для потреб бізнесу, відкриваючи безпрецедентну простоту використання, доступність і конфіденційність даних. Платформа Cohere не залежить від хмари, доступна через API як керований сервіс і може б...
Enago Read
read.enago.com
Enago Read (раніше Raxter.io) — це онлайн-помічник із читання на основі штучного інтелекту, який допомагає академічним дослідникам підвищити свою продуктивність, адаптуючись до їхніх змінних суб’єктивних потреб протягом життєвого циклу дослідження. Enago Read дає змогу дослідникам (i) відкривати, ро...
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI — це інструмент для створення та перефразування будь-якого тексту. Використовуйте ReText.AI, щоб покращити якість тексту за допомогою штучного інтелекту.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — це платформа для аналізу розмов, яка пропонує розробникам транскрипцію в режимі реального часу та аналітику неструктурованих даних розмов за допомогою передових моделей глибокого навчання. Інструмент надає рішення для різних галузей промисловості, таких як розвідка про доходи, заходи та ...
NLSQL
nlsql.com
NLSQL — це B2B SaaS для розширення можливостей прямих співробітників за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу природної мови для малодоступних корпоративних даних для інформування та прискорення бізнес-рішень із значними перевагами для підприємств. NLSQL — це перший хмарний API тексту в SQL, ...
Convai
convai.com
Увімкніть своїх персонажів у людські можливості спілкування в іграх і програмах віртуального світу.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого нала...
tinq.ai
tinq.ai
Tinq.ai — це набір інструментів ШІ, який надає розробникам можливості обробки природної мови (NLP) для інтеграції у свої програми. Набір інструментів включає ряд готових до використання інструментів NLP API для таких завдань, як розпізнавання іменованих об’єктів (NER), аналіз настроїв, класифікація ...
Tisane Labs
tisane.ai
Tisane Labs розробляє текстову аналітику для контенту, створеного користувачами, зосереджуючись на додатках, пов’язаних із зловживаннями та правоохоронними/регулюючими засобами.
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus — це міжплатформна IDE Prompt Engineering, яка допомагає розширити ваші програми та робочі процеси за допомогою потужних можливостей Generative AI. Один потужний ігровий майданчик, усі постачальники та магістри права. Синхронізація пристрою, співпраця в реальному часі, повна відстежува...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai — це провідна платформа штучного інтелекту для розуміння мови. Його унікальний гібридний підхід до NL поєднує символічне людське розуміння та машинне навчання для перетворення мовних процесів у практичні знання, забезпечуючи розуміння, необхідне для покращення прийняття рішень у всіх орган...
Prosa.ai
prosa.ai
Ми є компанією штучного інтелекту, яка розробляє рішення на основі обробки індонезійської природної мови з глибоким навчанням. Наша увага зосереджена на розширенні можливостей компаній для більш ефективної взаємодії зі своїми клієнтами, оптимізації операцій і підвищення цінності бізнесу за допомогою...
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity створює продукти обробки природної мови та API для розуміння неструктурованих даних і вилучення інформації з тексту. Plasticity надає готові рішення для розуміння неструктурованих даних і кінцевих точок API для обробки природної мови. Тож незалежно від того, чи шукаєте ви готовий продукт...
GooseAI
goose.ai
GooseAI — це повністю керована NLP-як-сервіс, яка надається через API. У цьому відношенні його можна порівняти з OpenAI. І навіть більше, він повністю сумісний з API завершення OpenAI! Наш найсучасніший вибір мовних моделей на основі GPT і безкомпромісна швидкість дадуть вам швидкий старт під час п...
Ujeebu
ujeebu.com
Масштабне вилучення веб-даних Збирайте веб-сайти, не турбуючись про виконання JavaScript, безголові браузери або блокування. Перетворюйте новини та статті блогів у структуровані дані та багато іншого...
Knots
knots.io
Автоматизуйте Zendesk з упевненістю. Knots надає єдине рішення автоматизації для Zendesk, яке доступне за допомогою додатків без коду або налаштованого коду. Почніть оптимізувати час для своїх агентів і радувати своїх клієнтів вже сьогодні.
Kairntech
kairntech.com
Від документів до впливу на бізнес: Проблема, яку ми вирішуємо, полягає в тому, як аналізувати великі обсяги документів, щоб отримати інформацію, необхідну для прийняття рішень у технічних, наукових, військових, а також комерційних, юридичних, адміністративних або бухгалтерських питаннях. З цією пр...
deepset Cloud
docs.cloud.deepset.ai
deepset Cloud — це корпоративна платформа SaaS для створення програм обробки природної мови.
AYLIEN
aylien.com
Aylien — це платформа для аналізу новин на основі штучного інтелекту, яка забезпечує агрегацію новин, пошук і моніторинг для груп даних і аналітиків. Платформа спрямована на те, щоб допомогти компаніям отримати критичну інформацію з даних глобальних новин. Основні особливості та переваги: * Щоденни...
ADVANCE.AI
advance.ai
Переможець ASEAN Fintech на Global Fintech Awards 2023 від Валютного управління Сінгапуру та Сінгапурської асоціації фінансових технологій. ADVANCE.AI є провідною компанією з комплексного управління ризиками SaaS у Південно-Східній Азії, яка надає корпоративним клієнтам цифрову ідентичність KYC/KYB...
J.D. Power
jdpower.com
J.D. Power є світовим лідером у сфері аналітики споживачів, консультаційних послуг, даних і аналітики. Піонер у використанні великих даних, штучного інтелекту (ШІ) і можливостей алгоритмічного моделювання для розуміння поведінки споживачів, J. D. Power уже понад 50 років надає детальну галузеву анал...
DatumBox
datumbox.com
API Datumbox пропонує велику кількість готових класифікаторів і служб обробки природної мови, які можна використовувати в широкому спектрі програм, зокрема: аналіз настроїв, класифікація тем, визначення мови, аналіз суб’єктивності, виявлення спаму, оцінка читання, ключове слово і вилучення тексту то...
Udger
udger.com
У яких випадках підходить виявлення за допомогою рядка useragent і коли вам може допомогти служба udger.com? * Бізнес * Користувацький досвід * Технічні * Інші
Twinword API
twinword.com
Twinword API надає програмне забезпечення для аналізу тексту, яке дозволяє компаніям і організаціям створювати інструменти, які можуть читати, аналізувати та обробляти письмовий текст. До теперішнього часу Twinword розробив 13 різних API обробки природної мови, включаючи API подібності тексту, аналі...
Spitch
spitch.ai
Spitch — це глобальний постачальник розмовних рішень ШІ B2B та B2C, головний офіс якого розташований у Швейцарії з 2014 року, а також представлений у багатьох країнах Європи та Північної Америки. Spitch допомагає підприємствам краще розуміти та обслуговувати своїх клієнтів за допомогою обробки приро...
Klassifier AI
klassifier.com
Klassifier — це платформа штучного інтелекту, яка використовує машинне навчання для оцінки тексту (класифікація тексту та оформлення квитків), щоб автоматизувати корпоративні операції та заощадити години ручної обробки даних. Це спеціально створена програма, яка не потребує жодного досвіду ML для ко...
HrFlow.ai
hrflow.ai
HrFlow.ai є першою компанією API та провідною платформою автоматизації кадрових даних на базі ШІ. Компанія допомагає понад 1000 клієнтів (постачальникам програмного забезпечення для кадрів, кадровим агентствам, великим роботодавцям і компаніям, що займаються пошуком кадрів) процвітати на ринку праці...
Gavagai
gavagai.io
Зрозумійте, що вам говорять клієнти Gavagai надає новаторську технологію аналізу тексту, щоб отримати цінну інформацію про клієнтів на основі того, що ваші клієнти говорять вам. Постійно відстежуючи відгуки клієнтів за допомогою нашого сервісу, ви краще розумієте свого клієнта, що означає негайну к...
AmplifyReach
amplifyreach.com
Багатомовна розмовна платформа автоматизації для відділів продажів, маркетингу та підтримки! AmplifyReach допомагає брендам і компаніям змінити життєвий цикл вхідних клієнтів. Продукт AmplifyReach використовується більш ніж 3000 брендами та підприємствами, включаючи компанію зі списку Fortune 500 у...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche — це платформа аналітики зворотного зв’язку, яка аналізує гори відгуків клієнтів за лічені хвилини, дозволяючи вам швидко надати глибоку інформацію та допомогти вашій компанії приймати кращі рішення. Платформа Kapiche не потребує налаштування чи створення коду. Це просто працює, негайно. І ...