Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для створення природної мови (NLG). - Найпопулярніші застосунки - Бахрейн
Natural Language Generation (NLG) стоїть на передньому краї штучного інтелекту, перетворюючи необроблені дані на зрозумілі наративи та візуалізації. Ці складні інструменти служать незамінними активами для компаній, які борються з великими та складними наборами даних, як структурованих, так і неструктурованих. Програмне забезпечення NLG плавно перетворює складну інформацію в практичні звіти, динамічні інформаційні панелі та інтуїтивно зрозумілі презентації, даючи користувачам змогу приймати обґрунтовані рішення. Рішення NLG обслуговують різноманітне коло користувачів, від науковців і аналітиків даних до професіоналів, які займають менш технічні посади, полегшуючи інтерпретацію даних і сприяючи значущому розумінню. Використовуючи потужність штучного інтелекту, NLG не тільки розширює людські можливості, але й, у деяких випадках, усуває потребу в спеціальних аналітичних посадах. Інтеграція з платформами бізнес-аналітики та аналітики великих даних ще більше підвищує корисність NLG, спрощуючи робочі процеси та максимізуючи ефективність. Серед великої кількості варіантів програмного забезпечення NLG найважливішим є визначення того, що найкраще підходить для конкретних потреб бізнесу. Для включення до категорії Natural Language Generation продукт має відповідати таким критеріям: * Обробляйте дані та інформацію за допомогою глибокого навчання: використовуючи передові методи глибокого навчання, програмне забезпечення має вміло аналізувати та інтерпретувати дані, щоб витягти значущі ідеї. * Створюйте дієву інформацію: рішення NLG має виходити за рамки простого представлення даних, пропонуючи дієві рекомендації та інформацію, які сприятимуть прийняттю обґрунтованих рішень. * Подання даних у легкозасвоюваній формі: для технічних чи нетехнічних користувачів програмне забезпечення має надавати інформацію в чіткій, стислій та візуально привабливій формі, полегшуючи розуміння та аналіз. Підсумовуючи, програмне забезпечення Natural Language Generation є ключовим інструментом у сучасному бізнес-ландшафті, що дозволяє організаціям використовувати весь потенціал своїх ресурсів даних. Використовуючи рішення NLG, які відповідають їхнім конкретним потребам і цілям, компанії можуть отримати конкурентну перевагу, стимулювати інновації та сприяти сталому зростанню у світі, що дедалі більше керується даними.
Запит на новий застосунок
Anyword
anyword.com
Anyword — це платформа Copy Intelligence та Gen AI Platform на основі штучного інтелекту, якою користуються понад 1 мільйон маркетологів у таких компаніях, як Amazon, Greenhouse та IBM, що дає змогу маркетологам створювати масштабований контент для бренду, який перетворює та стимулює продажі. Навчаю...
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування ком...
BeyondWords
beyondwords.io
Легка публікація тексту в мовлення. За допомогою BeyondWords ви та ваша команда можете перетворювати текст на захоплюючий звук. Покращте свій робочий процес публікації за допомогою нашої комплексної аудіосистеми CMS і голосів штучного інтелекту або створіть власний голос. Універсальна платформа дл...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого нала...
Article Forge
articleforge.com
Використовуючи передовий штучний інтелект і глибоке навчання, Article Forge пише абсолютно унікальні, тематичні, високоякісні статті одним натисканням кнопки. Створення контенту дороге й займає багато часу, але це не обов’язково. Article Forge народився в результаті п’ятирічних досліджень штучного і...
Persado
persado.com
Persado допомагає корпоративним компаніям, що керуються даними, залучати клієнтів за допомогою контенту, створеного штучним інтелектом, прогнозуючи, що буде резонувати, і підвищуючи продуктивність. Persado — це платформа для створення контенту та прийняття рішень, яка генерує високоефективну, персон...
Dropbase
dropbase.io
Наскрізна платформа даних для бізнес-операційних команд. Dropbase — це платформа даних, яка допомагає оперативним групам імпортувати, перевіряти та керувати всіма даними електронних таблиць у єдиній потужній базі даних, яка підключається до будь-чого.
Trinity Audio
trinityaudio.ai
Рішення Trinity Audio на основі штучного інтелекту допомагають видавцям і творцям контенту створювати світ інтелектуального аудіо для своєї аудиторії, охоплюючи кожен етап подорожі аудіо від створення до розповсюдження. Trinity Audio є компанією Neratech, публічної компанії на фондовій біржі TLV. ...
Phrasee
phrasee.co
Phrasee — це платформа на базі штучного інтелекту, розроблена для корпоративних маркетологів для створення, тестування та оптимізації маркетингового контенту в масштабі. Інструмент дозволяє користувачам створювати високоефективні маркетингові повідомлення, які відповідають стандартам бренду та прото...
Specifio
specif.io
Specifio революціонізував процес створення юридичних документів завдяки першому комерційно доступному генератору масового вмісту в юридичних технологіях. Зосереджуючись на високовартісних заявках на патенти великого обсягу, служба Specifio лише за пару хвилин перетворила заявки на методи програмног...
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics пропонує масштабоване програмне забезпечення для автоматизації тексту електронної комерції, яке вирішує проблеми, з якими сьогодні стикаються команди контенту компаній електронної комерції. Оскільки програмне забезпечення засноване на перетворенні даних у текст, ця технологія допомагає ...
textengine.io
textengine.io
textengine.io — це платформа SaaS для самообслуговування від Retresco, яка автоматично перетворює структуровані дані в текст. Платформа базується на технології генерації природної мови (NLG) на основі ШІ, яка дозволяє користувачам створювати унікальний, надійний і на 100% точний вміст. textengine.i...
Arria NLG
arria.com
Технології природної мови – надійний ШІ Arria передає мову в дані, точно перетворюючи ваші дані на слова та прискорюючи здатність працювати з ключовими даними в реальному часі, у масштабі – безпечно та з можливістю перевірки. Платформа Arria Language — це набір продуктів для технологій природної м...