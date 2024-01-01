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Сервіси потокової передачі музики - Найпопулярніші застосунки - Острови Кука
Сервіси потокового передавання музики – це цифрові платформи, які дозволяють користувачам отримувати доступ до величезної бібліотеки музичного вмісту через Інтернет. Підписники можуть слухати широкий спектр пісень, альбомів і списків відтворення за запитом, без необхідності фізичного володіння чи завантаження. Ці служби часто пропонують персоналізовані рекомендації на основі вподобань користувача, підібрані списки відтворення та можливість створювати власні списки відтворення. Зазвичай користувачі можуть отримати доступ до вмісту на різних пристроях, включаючи смартфони, планшети та комп’ютери, що забезпечує зручний і гнучкий спосіб насолоджуватися музикою.
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Spotify
open.spotify.com
Spotify – це цифровий музичний сервіс, який надає вам доступ до мільйонів пісень.
YouTube Music
youtube.com
YouTube Music – це сервіс потокової передачі музики, розроблений YouTube, дочірньою компанією Google; він надає спеціалізований інтерфейс для сервісу, орієнтованого на потокову передачу музики, дозволяючи користувачам переглядати пісні та музичні відео на YouTube на основі жанрів, списків відтворенн...
SoundCloud
soundcloud.com
SoundCloud — це онлайн-платформа для розповсюдження аудіо та веб-сайт для обміну музикою в Берліні, Німеччина, який дозволяє своїм користувачам завантажувати, рекламувати та ділитися аудіо. Започаткований у 2007 році Олександром Люнгом та Еріком Уолфорсом, SoundCloud перетворився на один із найбільш...
Apple Music
music.apple.com
Apple Music — це сервіс потокового передавання музики та відео, розроблений компанією Apple Inc. Користувачі вибирають музику для потокового передавання на свій пристрій за запитом або можуть слухати наявні списки відтворення. Сервіс також включає інтернет-радіостанцію Apple Music 1, Apple Music Hit...
Amazon Music
amazon.com
Amazon Music (раніше Amazon MP3) — це платформа потокового передавання музики та музичний онлайн-магазин, яким керує Amazon. Запущений у публічній бета-версії 25 вересня 2007 року, у січні 2008 року він став першим музичним магазином, який продавав музику без керування цифровими правами (DRM) від чо...
Pandora
pandora.com
Pandora — американський сервіс потокової передачі музики за підпискою, що належить Sirius XM Holdings. Служба, що базується в Окленді, штат Каліфорнія, зосереджена на рекомендаціях, заснованих на «Проекті музичного генома» — засобі класифікації окремих пісень за музичними ознаками. Послуга спочатку ...
TuneIn
tunein.com
TuneIn — це американський сервіс потокового аудіо, який надає живі новини, радіо, спорт, музику та подкасти понад 60 мільйонам активних користувачів щомісяця. Станом на 2019 рік TuneIn має понад 75 мільйонів активних користувачів щомісяця. TuneIn управляється компанією TuneIn Inc, яка базується в С...
Brain.fm
brain.fm
Brain.fm - Музика, розроблена для мозку, щоб покращити концентрацію, розслаблення, медитацію, дрімоту та сон протягом 10-15 хвилин використання.
Wynk Music
wynk.in
Wynk Music — програма для потокового передавання та завантаження музики для будь-якого настрою! Від Рахмана до Ріанни — понад 2,8 мільйона пісень індійської та міжнародної музики. Транслюйте та завантажуйте пісні в додатку Wynk Music і відкривайте для себе музику з його величезної бібліотеки, яка ох...
JioSaavn
jiosaavn.com
Слухайте найновіші та популярні пісні Боллівуду хінді онлайн безкоштовно з JioSaavn у будь-який час і будь-де. Завантажуйте або слухайте необмежену кількість нових і старих пісень хінді онлайн. Шукайте серед найпопулярніших, щотижневих топ-15, пісень із фільмів гінді тощо на JioSaavn.
TIDAL
tidal.com
TIDAL був заснований художниками як наступна інноваційна потокова платформа, яка повертає цінність музичній індустрії. Ми надаємо артистам продукти, ресурси, послуги та контент, необхідні для того, щоб контролювати свою кар’єру та тісніше спілкуватися з шанувальниками. Доступний у понад 60 країнах, ...
Deezer
deezer.com
Ви приносите пристрасть, ми приносимо музику! Отримуйте доступ до понад 56 мільйонів треків у будь-який час і в будь-якому місці!
Apple Music Beta
music.apple.com
Наповніть свій світ піснями, альбомами та виконавцями, які визначають вас. Отримайте необмежений доступ до мільйонів треків, підібраних списків відтворення та оригінального вмісту від виконавців, яких ви знаєте та любите. Насолоджуйтеся звуком без втрат і чуйте звук навколо себе завдяки Spatial Audi...
Yandex Music
music.yandex.com
Яндекс Музика — музичний потоковий сервіс, розроблений Яндексом. Користувачі вибирають музичні композиції, альбоми, колекції музичних треків для потокової передачі на свій пристрій за запитом і отримують персоналізовані рекомендації. Послуга також доступна як мобільний додаток із версіями, сумісними...
Gaana
gaana.com
Gaana.com - слухайте та завантажуйте найновіші пісні в форматі MP3 онлайн. Завантажуйте нові чи старі пісні хінді, боллівудські пісні, англійські пісні* тощо на Gaana+ і грайте офлайн. Створюйте, діліться та слухайте списки відтворення потокової музики безкоштовно.
Zing MP3
zingmp3.vn
Zing MP3 — це безкоштовна музична програма з багатьма чудовими функціями, які допоможуть вам отримати найкращі враження від музики на своєму мобільному пристрої. Zing MP3 пропонує багатий високоякісний музичний онлайн-магазин із повним спектром жанрів, який постійно оновлюється найпопулярнішим новим...
Qobuz
qobuz.com
Понад 80 мільйонів треків доступні для необмеженої потокової передачі високоякісного звуку. Qobuz також є світовим лідером у завантаженні 24-розрядних файлів високої роздільної здатності.
NhacCuaTui
nhaccuatui.com
Спробуйте мільйони високоякісних пісень і MV, захищених авторським правом, у музичному магазині NhacCuaTui. Слухайте та завантажуйте музику онлайн безкоштовно на багатьох платформах.
LINE MUSIC
line.me
LINE MUSIC — це музичний сервіс із фіксованою оплатою, який дозволяє вам насолоджуватися 83 мільйонами японських і західних пісень без необхідності платити або реєструватися: від останніх рейтингів до музичних відео та караоке — ви можете насолоджуватися будь-якою музикою, яку ви хочете! також прово...
酷我音乐
kuwo.cn
KuWo Music – справжній онлайн-сайт для прослуховування звуку без втрат. KuWo Music надає вам високоякісну музику, завантаження музики без втрат, різноманітні музичні списки, швидку доставку нових пісень, повні тематичні радіостанції, персоналізовані рекомендації пісень, високу якість Слухайте музику...
酷狗音乐
kugou.com
Kugou Music — це веб-сайт зі справжньою музикою в Інтернеті, який пропонує вам завантаження музичного плеєра Kugou, пробне завантаження музики онлайн, прослуховування книг, довге аудіо, FM, прослуховування романів і послуги відтворення MV. У Kugou Music багато пісень! У романі також багато перехресн...
QQ音乐
y.qq.com
QQ Music — це музичний онлайн-сервіс, запущений компанією Tencent. Він пропонує масові музичні онлайн-прослуховування, онлайн-прем’єри нових і популярних пісень, переклад текстів, завантаження мобільних рингтонів, прослуховування високоякісної музики без втрат, величезні музичні бібліотеки без втрат...
TikTok Music
music.tiktok.com
TikTok Music — це новий музичний сервіс для наступного покоління музичних ентузіастів, який пропонує розширену платформу для пошуку музики. Десятки мільйонів пісень зі справжньою музикою, величезна музична бібліотека, нові пісні та гарячі пісні – високоякісна музична платформа для прослуховування пі...
Звук
zvuk.com
Zvuk – стрімінговий сервіс, який чарівним чином підбирає музику для кожної миті життя. Тисячі підібраних списків відтворення, рейтингів і персоналізованих рекомендацій — усе це в одній програмі. Перший місяць підписки безкоштовний для всіх нових користувачів.