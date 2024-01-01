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Програмне забезпечення для багатоканальної роздрібної торгівлі - Найпопулярніші застосунки
Багатоканальне програмне забезпечення для управління роздрібною торгівлею гармонізує всі дані про продукти в межах підприємства електронної комерції в централізоване сховище. Багатоканальний роздрібний продаж — це підхід до цифрового маркетингу, який надає клієнтам електронної комерції різноманітні можливості доступу до деталей каталогу продуктів до здійснення покупок. Це програмне забезпечення бездоганно інтегрує офлайн- та онлайн-магазини, полегшуючи консолідацію бізнес-операцій і логістики з інформацією про продукт. Це забезпечує клієнтам однакову взаємодію з усіма каналами, сприяє повторному патронажу, автоматизує обробку замовлень і надає організації електронної комерції повний операційний огляд для оптимізації запасів, замовлень і майбутніх стратегій. Це універсальне програмне забезпечення взаємодіє з системами керування каталогами, управлінням інформацією про продукт (PIM), операціями ланцюга поставок та інструментами бізнес-аналітики.
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Veeqo
veeqo.com
Все в одному програмному забезпеченні електронної комерції для доставки. Скоротіть вартість і час, необхідний для виконання замовлень, за допомогою низьких тарифів доставки, автоматизації та інструментів для виконання без проблем.
Webgility
webgility.com
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ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як їхні окремі продукти працюють протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні ...
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite — це найпростіший спосіб для брендів і роздрібних торговців розміщувати та продавати свою продукцію на найбільших онлайн-ринках світу.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv об’єднує бренди та 3PL для створення більш гнучких і надійних мереж виконання замовлення, які перевершують сьогоднішні захмарні очікування споживачів.
Channable
channable.com
Наша комплексна платформа пропонує рішення, необхідні для кращої видимості, розумніших рекламних кампаній і більш персоналізованого маркетингу.
EasyStore
easystore.co
Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Наша платформа №1 для оптимізації каналів даних і систем керування каналами продуктів дозволяє розміщувати ваші продукти в списку будь-де, де люди здійснюють покупки в Інтернеті, зокрема в Google Shopping, Amazon і Facebook.
Sellercloud
sellercloud.com
Ідеальне рішення для вашого бізнесу електронної комерції. Спростіть свої операції та розширте доступ до інших каналів. Плавно контролюйте свій інвентар, каталог, закупівлю та виконання.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — це платформа керування електронною комерцією, спеціально розроблена для компаній, особливо тих, що працюють у Північній Америці. Він пропонує інтегроване рішення, яке допомагає підприємствам керувати різними аспектами своїх операцій електронної комерції. Деякі ключові функції MarketSy...
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot — це центральний центр ваших онлайн-продажів. Підключіть свої канали та керуйте товарними запасами, замовленнями, транспортними етикетками та фінансовими звітами. Stockpilot пропонує повний набір функцій для оптимізації процесів електронної комерції за допомогою однієї панелі. Ми пропонує...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks — це комплексне рішення для керування інформацією про продукт (PIM), яке допомагає централізовано керувати інформацією та даними про ваш продукт. Разом із керуванням даними про продукт онлайн-магазини та бренди можуть легко керувати цифровими активами, безперешкодно передавати точні дані пр...
3DSellers
3dsellers.com
Провідні інструменти продажу на eBay торгової марки знаходяться на платформі менеджера з продажу 3Dsellers eBay. Отримуйте більше продажів і відгуків на eBay, а також заощаджуйте час завдяки автоматизації eBay і масовим діям щодо списків, замовлень, повідомлень тощо. Забезпечте швидку (і навіть авто...
CedCommerce
cedcommerce.com
CedCommerce є провідною платформою електронної комерції та інтегратором ринку, баченням якого є створення безпечних, оптимізованих і масштабованих інструментів і технологій інтеграції для онлайн-продавців, які пропонують їм багатоканальні можливості. CedCommerce допомагає онлайн-маркетплейсам створи...
ChannelGrabber
channelgrabber.com
Багатоканальне програмне забезпечення електронної комерції ChannelGrabber для управління запасами, керування замовленнями з виставленням рахунків, доставкою, обміном повідомленнями тощо. Раніше OrderHub.
Omnirio
omnirio.com
Omnirio дозволяє керувати всіма вашими онлайн-магазинами в одному зручному місці, щоб ви могли продавати скрізь!
Ectaro
ectaro.com
Ectaro — це комплексне програмне рішення, призначене для оптимізації та автоматизації всіх операцій електронної комерції, від керування інформацією про продукт до виконання замовлень і не тільки. Завдяки широкому спектру можливостей і функцій на вибір, Ectaro є найкращим інструментом для будь-якого ...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator — це гнучке рішення для управління торгівлею, яке дозволяє оптимізувати, автоматизувати та керувати вашими продуктами, списками, ціноутворенням, запасами та замовленнями на кількох каналах і ринках. Клієнти StoreAutomator витрачають на 50% менше часу на непотрібні завдання адміністрат...
Sellbery
sellbery.com
Sellbery — це простий спосіб для онлайн-магазинів оптимізувати синхронізацію продуктів і замовлень між різними каналами. Імпортуйте списки та синхронізуйте всі свої замовлення між такими платформами, як Shopify, Amazon, eBay та багатьма іншими. Запустити новий канал стало простіше та швидше.
RetailOps
retailops.com
RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...
Unicommerce
unicommerce.com
Unicommerce, зареєстрована в 2012 році, є найбільшою в Індії платформою SaaS для електронної комерції в обробці транзакцій з точки зору доходу за фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2022 року, що дозволяє наскрізне керування операціями електронної комерції для брендів, продавців і логістики. фі...
LitCommerce
litcommerce.com
LitCommerce — це багатоканальний інструмент продажу, який допомагає вам інтегрувати один головний магазин у кілька каналів продажу. Це дозволяє користувачам централізувати керування даними та керувати всіма каналами з єдиної інформаційної панелі. Ви можете використовувати цей інструмент, щоб перерах...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — це простий бізнес-інструмент, який усуває головний біль бренду в управлінні запасами та об’єднує всі канали електронної комерції та оптових продажів в один централізований центр. Інтегруйте, оптимізуйте та плавно масштабуйте свій бренд за ціною, що залишить бюджет у вашому банку для і...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker — це багатоканальне програмне забезпечення для керування, яке оптимізує продажі на всіх платформах, таких як Amazon, eBay, Etsy, Reverb і Mirakl, з більш ніж 1000 іншими інтеграціями. - Використовуючи наш розширений модуль автоматизації, команди можуть обробляти замовлення до 10 разів ...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse — це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення для міжнародної інтеграції електронної комерції на базі штучного інтелекту. Вона є сильним прихильником компаній, які хочуть досягти успіху на міжнародній арені електронної комерції. Він надає широкий спектр послуг, включаючи...
SellerSkills
sellerskills.com
SellerSkills спрощує ваш бізнес електронної комерції. За допомогою нашого веб-програмного забезпечення для керування запасами, замовленнями, замовленнями на покупку, доставкою та списком ми даємо вам впевненість у управлінні та розширенні вашого бізнесу електронної комерції. Інтуїтивно зрозумілий ін...
CrescoData
crescodata.com
CrescoData — це провідна платформа автоматизації корпоративної торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Платформа CrescoData Commerce Connect — це інтеграційна платформа, яка відображає та автоматизує дані про продукти, запаси та замовлення між провідними торговими платформами світу. Ми любимо ...
Stock Konnect
stockkonnect.co
Відкрийте для себе найпростішу систему керування багатоканальними списками. Stock Konnect допоможе вам зв’язатися з новими клієнтами незалежно від того, звідки вони роблять покупки. Ви можете створювати, синхронізувати та керувати: списком, інвентарем і замовленнями з багатоканальної електронної ком...
Shoptimised
shoptimised.com
Shoptimised — це програмне забезпечення для керування фідами, яке дає вам повний контроль над оптимізацією каналів продуктів. Воно дозволяє оптимізувати та редагувати кілька каналів покупок, не змінюючи веб-сайт і не покладаючись на розробника.
Noverstock
noverstock.com
Noverstock — це передова компанія SaaS, яка спеціалізується на галузі електронної комерції. Це комплексне рішення, яке полегшує роботу онлайн-торговців, оптимізуючи їхню діяльність і підвищуючи ефективність. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи управління запасами, виконання замовлен...
Dux Software
duxsoftware.com.ar
Dux Software ERP: остаточне рішення для управління бізнесом Dux Software ERP — це відповідь на всі ваші потреби в управлінні бізнесом в одному місці. Розроблене спеціально для малого та середнього бізнесу, наше програмне забезпечення SaaS (Програмне забезпечення як послуга) пропонує повний набір інс...
OnePatch
onepatch.com
OnePatch — це багатоканальне програмне забезпечення електронної комерції. Він дозволяє продавцям легко керувати замовленнями, продуктами, запасами та запасами на торгових майданчиках, веб-сайтах, пакетах облікових записів і транспортних компаніях з однієї зручної платформи.
crwizard
crwizard.com
Оптимізуйте канал продуктів, оптимізуйте свої витрати. Залучіть більше трафіку до свого онлайн-магазину та підвищте коефіцієнт конверсії, оптимізувавши дані каналу продуктів на основі потреб різних каналів, таких як оголошення з інформацією про продукт, веб-сайти порівняння цін або партнерські мереж...
GoDataFeed
godatafeed.com
Керуйте кожним аспектом даних про ваш продукт і тим, як ви доставляєте його на цифрову полицю. Створіть єдине джерело правди за допомогою розумного каталогу, який консолідує вихідні дані, стандартизує формати та покращує атрибути каналу. Опублікуйте свій каталог за допомогою найкращої в галузі інтег...
Sumtracker
sumtracker.com
Sumtracker — це програмне забезпечення для керування запасами для торговців електронною комерцією. Sumtracker дозволяє керувати запасами як для власників одного магазину, так і для кількох магазинів. Тримайте запаси в синхронізації між магазинами на Shopify, Amazon, eBay & Etsy, BigCommerce, WooComm...
easySales
easy-sales.com
easySales — це хмарна платформа SaaS, яка автоматизує діяльність електронної комерції для онлайн-магазинів, дозволяючи їм легко продавати в кількох каналах, зменшуючи операційні витрати та розвиваючи свій бізнес. Він пропонує багатоканальну хмарну автоматизацію списків продуктів і керування замовлен...
SureDone
suredone.com
SureDone стоїть на передньому краї ефективності та результативності ринку та каналів, спонукаючи бренди, виробників і досвідчених продавців до зростання продажів і прибутковості. В основі нашої пропозиції лежить передова платформа, розроблена для автоматизації та оптимізації багатьох аспектів ринку ...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks гарантує найшвидший час електронної комерції B2B, щоб отримати цінність на ринку. Наше прагнення до успіху клієнта, низька простота/без коду та уніфікована цілісність даних через систему StockPort™ надають вам партнера електронної комерції, відданого вашому успіху.
ChannelSight
channelsight.com
Провідна платформа аналізу електронної комерції для кожного продукту, кожної подорожі, кожного KPI. ChannelSight співпрацює з найуспішнішими світовими брендами роздрібної торгівлі, що дозволяє їм максимізувати свої онлайн-продажі. Наші продукти, які ви можете об’єднувати або використовувати як самос...
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes поєднує в одній центральній системі управління інформацією про продукт (PIM), управління каналами / каналами та аналітику цифрових полиць, що забезпечує цілісну оптимізацію всіх каналів продажів. Таким чином, shopvibes підтримує бренди, виробників і роздрібних торговців у багатоканальних п...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: ERP наступного покоління для електронної комерції В епоху, коли операції електронної комерції вимагають гнучкості та ефективності, Kentro постає як сучасна альтернатива традиційним системам ERP, таким як NetSuite або SAP. Як багатоканальний хмарний ERP, Kentro розроблений спеціально для елек...
Cymbio
cym.bio
Cymbio забезпечує зростання цифрових продажів для брендів за допомогою першої в світі комплексної платформи доставки та торгової площадки. Наш всеохоплюючий центр автоматизації B2B підтримує всі системи, протоколи та постачальників, водночас безперешкодно відкриваючи бренди глобальній екосистемі роз...
Productsup
productsup.com
Productsup — це провідна платформа продукт-споживач (P2C), яка дозволяє виробникам, брендам, постачальникам послуг і торговим майданчикам перетворювати комерційну анархію на комерційний успіх. Платформа Productsup P2C пропонує низку рішень, як-от керування стрічками, досвід роботи на ринку та соціал...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, та...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror – це багатоканальне програмне забезпечення для керування, призначене для людей і компаній, які продають онлайн. Listing Mirror інтегрується з популярними ринковими майданчиками та дозволяє вам керувати списками, доставкою та запасами з одного інтерфейсу користувача. - Копіюйте списки ...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — це ваша сучасна платформа роздрібних операцій, створена для підключеної торгівлі. Flxpoint з’єднує ваш ланцюжок постачання з вашими каналами продажів і повністю автоматизує операції електронної комерції. Продавайте в масштабах без ручних процесів або індивідуальних розробок, які сповільню...
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
Оптимізуйте канали даних і ефективність кампаній на понад 1000 каналах електронної комерції. Найбільш обраний інструмент каналу даних у 50 країнах. Безкоштовна пробна версія та демо-версія!
MikMak
mikmak.com
Прискорення електронної комерції для багатоканальних брендів. MikMak надає маркетингову аналітику електронної комерції та програмне забезпечення для підтримки електронної комерції для прискорення онлайн-продажів для брендів.
SellerActive
selleractive.com
SellerActive — це найкращий багатоканальний інструмент керування електронною комерцією на ринку. Ознайомтеся з нашими інструментами для онлайн-продавців: керування лістингом, технологія автоматичного переоцінки, керування замовленнями тощо. Будьте готові до автоматизації, оптимізації та розширення с...