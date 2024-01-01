Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для багатоканальної роздрібної торгівлі - Найпопулярніші застосунки - Беліз Найпопулярніші Нещодавно додані

Багатоканальне програмне забезпечення для управління роздрібною торгівлею гармонізує всі дані про продукти в межах підприємства електронної комерції в централізоване сховище. Багатоканальний роздрібний продаж — це цифровий маркетинговий підхід, який надає клієнтам електронної комерції різноманітні можливості доступу до деталей каталогу продуктів до здійснення покупок. Це програмне забезпечення плавно інтегрує офлайн- та онлайн-магазини, полегшуючи консолідацію бізнес-операцій і логістики з інформацією про продукт. Це забезпечує клієнтам однакову взаємодію з усіма каналами, сприяє повторному патронажу, автоматизує обробку замовлень і надає організації електронної комерції повний операційний огляд для оптимізації запасів, замовлень і майбутніх стратегій. Це універсальне програмне забезпечення взаємодіє з системами керування каталогами, управлінням інформацією про продукт (PIM), операціями ланцюга поставок та інструментами бізнес-аналітики.